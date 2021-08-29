علاج حب الشباب بماء الورد و النشا في دقائق

علاج حب الشباب بماء الورد والنشا، حب الشباب من الأمراض الجلدية التي تحدث للكثير من الأشخاص وبشكل خاص للمراهقين ويتكون في بعض المناطق المعينة مثل الكتفين أو الوجه أو الصدر وقد يكون على شكل رؤوس سوداء أو بيضاء أو بثور مليئة بالصديد وهو من الأمراض التي يمكن علاجها بسهولة منزليًا في بدايتها لهذا إليكم طريقة ماء الورد والنشا لحب الشباب.

علاج حب الشباب بالنشا وماء الورد

هناك عدة طرق لعلاج حب الشباب والتخلص منه منها الطرق المنزلية لعلاج حب الشباب مثل وصفة ماء الورد والنشا لحب الشباب حيث تعود الوصفة على البشرة بفوائد مختلفة:

فإن النشا تساعد على شد البشرة وتخليصها من التجاعيد والخطوط الدقيقة ومع الوقت يمنع تكون حب الشباب. أما عن ماء الورد فهو غني بخصائص علاجية مضادة للالتهابات والبكتيريا تحسن من حالة البشرة المتهيجة وتقلل الالتهابات واحمرار البشرة.

فيتامينات لعلاج حب الشباب

نظرًا لأن حب الشباب من الأمراض التي تظهر في فترة المراهقة وهذه الفترة يحتاج بها الجسم للمزيد من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة حتى يحصل الجسم على طاقته ولينمو بطريقة صحية ولكي يحتفظ الجلد بجماله وخاصةً البشرة لمنع ظهور حب الشباب وهذه مجموعة من الفيتامينات الضرورية للعناية بالبشرة ومنع ظهور حب الشباب:

فيتامين D

فيتامين هام للجسم في مراحل العمر المختلفة لكي ينمو الجسم بطريقة سليمة من خلال امتصاص عنصر الكالسيوم لبناء العظام كما أن قلة مستوى فيتامين د في الجسم تتسبب في ظهور حب الشباب مع الوقت ويحمي البشرة من ظهور الحبوب بشكل عام.

عنصر الزنك

من العناصر الطبيعية التي تدخل في بعض العمليات الخلوية في الجسم وله تأثير على حب الشباب وظهوره على البشرة وقلته في الجسم تعني ظهور حب الشباب لأن وجوده يوفر للبشرة خصائص مضادة للالتهاب ومضادات أكسدة تحد من الإصابة بحب الشباب.

فيتامين A

له دور كبير في الجسم وتقوية الجهاز المناعي والتواصل بين خلايا الجسم والحفاظ على صحة القلب والرئتين ويحسن من النظر والإبصار وبالتأكيد يكافح حب الشباب.