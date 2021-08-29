فوائد الليمون الجمالية للشعر والعناية به

فوائد الليمون الجمالية للشعر، يكثر استخدام الليمون كواحد من الأطعمة الحمضية في الطعام وتحضير وصفات مختلفة من الطعام والليمون من الثمار الطبيعية الغنية بفيتامينات هامة للجسم مثل فيتامين C وهو ضروري لتقوية مناعة الجسم وأصبح الليمون يستخدم بكثرة الآن في مستحضرات التجميل والعناية بالشعر والبشرة وكثرة وصفات الليمون للبشرة أو الشعر لمحتواه الغذائي المرتفع ولفوائده الجمالية العديدة لهذا نعرفكم على تلك الفوائد ووصفات الليمون للشعر للاستفادة من خصائص الليمون العلاجية.

فوائد الليمون للشعر

يمكن الاستفادة من عصير الليمون في الكثير من النواحي لحل مشاكل الشعر المختلفة وللحصول على شعر أجمل وأفضل مثل:

احتوائه على حمض الستريك يجعله يعمل كمبيض طبيعي مما يعني تفتيح لون الشعر طبيعيًا. يزيد من لمعان الشعر بعد التعرض لأشعة الشمس فيظهر لامعًا وناعمًا بصورة طبيعية. يقلل من امتصاص الزيوت والدهون في فروة الشعر وخاصةً الأشخاص الذين يعانون من الالتهاب أو قشرة الشعر.

وصفات الليمون للشعر

وللاستفادة من خصائص الليمون العلاجية ومن فوائده للشعر هذه بعض ماسكات الليمون للشعر للعناية به:

الليمون لتفتيح الشعر

يتم غسل الشعر بعصير الليمون في مقدار مناسب من الماء واستخدام خليط من زيت الليمون مع زيت ناقل آخر وكوب ماء لتطبيقه على الشعر واستخدام شامبو شعر مناسب مضاف له بودرة أقراص فيتامين C.

الليمون لتنعيم الشعر

باستخدام خليط من 2 ملعقة عصير ليمون مضافة إلى 2 ملعقة خل تفاح وغسل الشعر بالخليط الناتج مع توزيعه بالتساوي ويترك ربع ساعة قبل غسله.

أضرار الليمون على الشعر

استخدام عصير الليمون للشعر لن يضره إلا في بعض الحالات ومع كثرة الاستخدام بدون هدف مثل: