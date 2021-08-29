القضاء على الصلع الوراثي نهائيًا في المنزل

القضاء على الصلع الوراثي في المنزل، يأتي الصلع الوراثي فيصيب الشعر بالتساقط بكثرة مع الوقت وتبدأ مرحلة الصلع الوراثي من عمر 20 إلى 30 عامًا ولكن الحقيقة أن الصلع الوراثي ليس مرضًا بل هو أمر طبيعي تمامًا يحدث بسبب الجينات الوراثية وهرمونات الجسم ويمكن الوقاية من الصلع الوراثي بعدة طرق وليس الأمر كما هو شائع عنه بأنه لا يمكن التخلص من الصلع الوراثي واليوم نقدم لكم طرق التخلص من الصلع الوراثي في المنزل.

أسباب الصلع الوراثي وغير الوراثي

هناك نوعين من أنواع الصلع التي تصيب الشعر إما الوراثي أو غير الوراثي أما عن:

أسباب الصلع الوراثي

يعتقد بعض الأشخاص أن الصلع الوراثي يكون أساسه انتقال الجينات من الأم ولكن هذا الاعتقاد خاطئ إذ ينتقل الصلع الوراثي من كلا الأبوين ويحدث للرجال بسبب بعض الاضطرابات الهرمونية التي تؤثر على حجم بصيلات الشعر فيصل نمو الشعر بشكل تدريجي ويحدث الصلع أما في جزء الرأسي الخلفي أو الأمامي أو مناطق متفرقة من فروة الشعر ومع التقدم في العمر تقل فرص نمو الشعر مرة أخرى فيبدأ الصلع.

أسباب الصلع الغير وراثي

فهناك عدة نقاط قد تكون مسئولة عن إصابة الشخص بالصلع مثل الأنيميا أو بعض الأدوية من مميعات الدم أو مشاكل الغدة الدرقية أو قد يكون بسبب عدم تناول الطعام الصحي الذي لا يوفر للجسم عناصره الغذائية أو العلاج الكيميائي أو الحالات النفسية.

طرق علاج الصلع الوراثي منزليًا

يعالج الصلع الوراثي باستخدام المواد التي تعمل على تقوية بصيلات الشعر وهي موجودة في كل منزل مثل:

زيت النعناع حيث يحفز الدورة الدموية في فروة الرأس لنمو الشعر بشكل مستمر. مادة الكافيين بعد إقامة العديد من الدراسات عليها وجد أنها تحسن من حالة وصحة الشعر مع الوقت. عصير الثوم أو عصير البصل من الطرق القديمة المستخدمة في إتباع الشعر والوقاية من الصلع. البيض لمحتواه المرتفع من البروتينات التي تقوي بصيلات الشعر وتجعله كثيفًا.

علاجات طبية للصلع الوراثي

وهناك هذه الطرق الطبية الشائعة لعلاج الصلع الوراثي: