قنبلة التفتيح كريم الخميرة والزبادي الرهيب لتفتيح البشرة ومناطق الحساسة

كريم الخميرة والزبادي ، من أفضل الكريمات التي تساعد على تنقية البشرة وتسمين الوجه، وتفتيح المناطق الحساسة من أول استعمال، وله القدرة على محاربة الشيخوخة المبكرة، وينظف البشرة من الدهون المتراكمة داخلها ويغلق المسام الواسعة، ويستعمل الكريم كبديل للبوتكس الذي يساعد على تبييض الجلد وتوحيد لونه، وتخليصه من التصبغات والبقع الداكنة، ويتميز الكريم بأنه أمن تماماً على البشرة، ومناسب لجميع أنواع البشرة ولا يحتوي على أي مواد كيميائية ضارة تهلك البشرة، وهو غير مكلف ويمكن عمله في البيت بكل سهولة، بدل شراء المنتجات التي تسبب تلف البشرة على مدى استعمالها ، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني الإخباري، طريقة عمل كريم الخميرة والزبادي الرهيب لتفتيح البشرة ومناطق الحساسة من أول استعمال. مكونات كريم الخميرة والزبادي الرهيب مكونات كريم الخميرة والزبادي الرهيب سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل كريم رائع بالمنزل وهى كالتالي:- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية. ملعقة صغيرة من النشا. مقدار ملعقة كبيرة من عصير الليمون. ملعقة كبيرة من الزبادي. مقدار ملعقة صغيرة من الحناء البيضة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الخميرة والزبادي الرهيب لتفتيح البشرة ومناطق الحساسة بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر بولة صغيرة الحجم ونضع بها جميع المكونات، ونقوم بخلطهم جيداً مع بعض حتى يصبح الخليط كريمي القوام.

ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر، حتى تتفتح المسام المغلقة بسبب تراكم الدهون عليها.

نقوم بوضع الكريم على البشرة وندلك برفق حتى يتشرب الوجه جيداً.

تترك الكريم على الوجه لمدة ساعة أو نصف ساعة حتى يجف تماماً.

ثم نفرك الوجه جيداً بواسطة اليد حتى نزيل الكريم من على الوجه.

بعد ذلك نغسل الوجه بالماء البارد والنتيجة سوف تبهرك. فوائد كريم الخميرة والزبادي للبشرة يحتوي الكريم على عدة فوائد طبيعية سوف نقدم لكم وهى كما يلي:- يساعد على تغذية البشرة وحمايتها من الجفاف. يقلل من ظهور النمش والبقع السوداء التي تجعل مظهر الوجه غير مرغوب فيه. يزيل التجاعيد ويشد البشرة ويزيد من نضارتها. كما يمنح البشرة مظهر جمالي رائع لأنه يحتوي على مواد مضادة للأكسدة. يعطي للجلد ملمس ناعم مثل بشرة الأطفال. الوسوم

كريم الخميرة والزبادي ، من أفضل الكريمات التي تساعد على تنقية البشرة وتسمين الوجه، وتفتيح المناطق الحساسة من أول استعمال، وله القدرة على محاربة الشيخوخة المبكرة، وينظف البشرة من الدهون المتراكمة داخلها ويغلق المسام الواسعة، ويستعمل الكريم كبديل للبوتكس الذي يساعد على تبييض الجلد وتوحيد لونه، وتخليصه من التصبغات والبقع الداكنة، ويتميز الكريم بأنه أمن تماماً على البشرة، ومناسب لجميع أنواع البشرة ولا يحتوي على أي مواد كيميائية ضارة تهلك البشرة، وهو غير مكلف ويمكن عمله في البيت بكل سهولة، بدل شراء المنتجات التي تسبب تلف البشرة على مدى استعمالها ، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني الإخباري، طريقة عمل كريم الخميرة والزبادي الرهيب لتفتيح البشرة ومناطق الحساسة من أول استعمال. مكونات كريم الخميرة والزبادي الرهيب مكونات كريم الخميرة والزبادي الرهيب سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل كريم رائع بالمنزل وهى كالتالي:- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية. ملعقة صغيرة من النشا. مقدار ملعقة كبيرة من عصير الليمون. ملعقة كبيرة من الزبادي. مقدار ملعقة صغيرة من الحناء البيضة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الخميرة والزبادي الرهيب لتفتيح البشرة ومناطق الحساسة بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر بولة صغيرة الحجم ونضع بها جميع المكونات، ونقوم بخلطهم جيداً مع بعض حتى يصبح الخليط كريمي القوام.

ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر، حتى تتفتح المسام المغلقة بسبب تراكم الدهون عليها.

نقوم بوضع الكريم على البشرة وندلك برفق حتى يتشرب الوجه جيداً.

تترك الكريم على الوجه لمدة ساعة أو نصف ساعة حتى يجف تماماً.

ثم نفرك الوجه جيداً بواسطة اليد حتى نزيل الكريم من على الوجه.

بعد ذلك نغسل الوجه بالماء البارد والنتيجة سوف تبهرك. فوائد كريم الخميرة والزبادي للبشرة يحتوي الكريم على عدة فوائد طبيعية سوف نقدم لكم وهى كما يلي:- يساعد على تغذية البشرة وحمايتها من الجفاف. يقلل من ظهور النمش والبقع السوداء التي تجعل مظهر الوجه غير مرغوب فيه. يزيل التجاعيد ويشد البشرة ويزيد من نضارتها. كما يمنح البشرة مظهر جمالي رائع لأنه يحتوي على مواد مضادة للأكسدة. يعطي للجلد ملمس ناعم مثل بشرة الأطفال.

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