طريقة عمل مجدرة البرغل الفلسطينية على اصولها للشيف منال العالم جربيها

طريقة عمل مجدرة البرغل ، إحدى طرق عمل المجدرة الأصلية الشامية، وهي أكلة عربية شرقية، تشتهر بها العديد من الدول العربية خاصة فلسطين، وتحوز شهرة واسعة بين باقي الدول مثل الأردن، والعراق ولبنان وسوريا كذلك. وهي وجبة أشبه بوصفة الكشري المصري، ولكنها وجبة تراثية من امطبخ العربي، يتم طهخيها بأكثر من طريقة، وفقًا للدولة التي تنتمي إليها الطريقة نفسها. خاصة وأن أغلب الدول العربية تختلف طرق طهي الطعام بها، حسب المقادير وطريقة إعداد الوجبة نفسها. ويمكنك عمل المجردة بأكثر من كيفية منها؛ طريقة عمل المجدرة بالبرغل الفلسطينية، وطريقة عمل مجدرة البرغل شام الاصيل، وكيفية عمل المجدرة بالبرغل الناعم، ومجدرة البرغل منال العالم، وتعد طريقة مجدرة البرغل أطيب طبخة، بالإضافة إلى أنها اسهل طريقة لعمل المجدرة، وتحتوي على قيمة غذائية مرتفعة للغاية، مع قليل من السعرات الحرارية، وهي معلومة مهمة لمن يتساءلون دائمًا “كم سعرة في مجدرة البرغل”.

مع تعدد طرق إعداد المجدرة، ليس بالبرغل فقط وإنما بالكثير من العناصر والمقادير والمكونات، يتساءل البعض “كيف تطبخ المجدرة” وتكمن الإجابة هنا في؛ مكونات الكشري الفلسطيني الشهير، التي تساعدك على تنفيذ وعمل المجدرة على أصولها، باستخدام البرغل. ويعد البرغل أحد أهم العناصر الغذائية القوية، التي تدخل في تحضير الكثير من الوصفات مثل؛ طريقة عمل مجدرة البرغل، طريقة عمل الكبة المقلية الشامية، وطريقة عمل كبة البطاطا العراقية، وكبة بطاطا لبنانية بالبرغل واللحم بالفرن، وطريقة الكبة المقلية المقرمشة، وكبة البطاطا بالصينية بدون لحم، بالإضافة إلى إمكانية وضع البرغل، وإضافته إلى العديد من المقبلات والأطباق الجانبية مثل؛ البرغل المفلفل والتبولة اللبنانية.

كوب برغل خشن.

كوب عدس أسمر.

حبتان بصل مقطعتان شرائح رفيعة.

½ كوب زيت زيتون.

3 أكواب ماء.

رشة ملح ناعم.