طريقة عمل مجدرة البرغل الفلسطينية على اصولها للشيف منال العالم جربيها

طريقة عمل مجدرة البرغل ، إحدى طرق عمل المجدرة الأصلية الشامية، وهي أكلة عربية شرقية، تشتهر بها العديد من الدول العربية خاصة فلسطين، وتحوز شهرة واسعة بين باقي الدول مثل الأردن، والعراق ولبنان وسوريا كذلك. وهي وجبة أشبه بوصفة الكشري المصري، ولكنها وجبة تراثية من امطبخ العربي، يتم طهخيها بأكثر من طريقة، وفقًا للدولة التي تنتمي إليها الطريقة نفسها. خاصة وأن أغلب الدول العربية تختلف طرق طهي الطعام بها، حسب المقادير وطريقة إعداد الوجبة نفسها. ويمكنك عمل المجردة بأكثر من كيفية منها؛ طريقة عمل المجدرة بالبرغل الفلسطينية، وطريقة عمل مجدرة البرغل شام الاصيل، وكيفية عمل المجدرة بالبرغل الناعم، ومجدرة البرغل منال العالم، وتعد طريقة مجدرة البرغل أطيب طبخة، بالإضافة إلى أنها اسهل طريقة لعمل المجدرة، وتحتوي على قيمة غذائية مرتفعة للغاية، مع قليل من السعرات الحرارية، وهي معلومة مهمة لمن يتساءلون دائمًا “كم سعرة في مجدرة البرغل”.اسهل طريقة لعمل المجدرة
مع تعدد طرق إعداد المجدرة، ليس بالبرغل فقط وإنما بالكثير من العناصر والمقادير والمكونات، يتساءل البعض “كيف تطبخ المجدرة” وتكمن الإجابة هنا في؛ مكونات الكشري الفلسطيني الشهير، التي تساعدك على تنفيذ وعمل المجدرة على أصولها، باستخدام البرغل. ويعد البرغل أحد أهم العناصر الغذائية القوية، التي تدخل في تحضير الكثير من الوصفات مثل؛ طريقة عمل مجدرة البرغل، طريقة عمل الكبة المقلية الشامية، وطريقة عمل كبة البطاطا العراقية، وكبة بطاطا لبنانية بالبرغل واللحم بالفرن، وطريقة الكبة المقلية المقرمشة، وكبة البطاطا بالصينية بدون لحم، بالإضافة إلى إمكانية وضع البرغل، وإضافته إلى العديد من المقبلات والأطباق الجانبية مثل؛ البرغل المفلفل والتبولة اللبنانية.مكونات المجدرة الفلسطينية
- كوب برغل خشن.
- كوب عدس أسمر.
- حبتان بصل مقطعتان شرائح رفيعة.
- ½ كوب زيت زيتون.
- 3 أكواب ماء.
- رشة ملح ناعم.
- اغسلي العدس ثم أحضري إناء، وضعي به كوب ماء واتركيه يغلي على النار.
- ثم ضعي الملح في المياه، ثم ضعي العدس واتركيه على نار هادئة حتى ينضج.
- وبعدها أضيفي كوبان مياه إلى العدس، ثم اتركيه يغلي، وضعي فوقه البرغل حتى يجف من المياه على النار.
- وفي مقلاة واسعة، شوحي البصل حتى يذبل، ثم ضعيه جانبًا لتزيين مجدرة البرغل.
- وبعد أن ينضج مزيج البرغل والعدس، اسكبي فوقه قليل من زيت الزيتون، وقلبي كل المكونات معًا.
- ثم اتركي الخليط على النار لثلاث دقائق أخرى.
- وبعدها ضعي الوصفة في وصحن التقديم وهو ساخن، وانثري فوقه البصل المذبل وقدميه.
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طريقة عمل مجدرة البرغل ، إحدى طرق عمل المجدرة الأصلية الشامية، وهي أكلة عربية شرقية، تشتهر بها العديد من الدول العربية خاصة فلسطين، وتحوز شهرة واسعة بين باقي الدول مثل الأردن، والعراق ولبنان وسوريا كذلك. وهي وجبة أشبه بوصفة الكشري المصري، ولكنها وجبة تراثية من امطبخ العربي، يتم طهخيها بأكثر من طريقة، وفقًا للدولة التي تنتمي إليها الطريقة نفسها. خاصة وأن أغلب الدول العربية تختلف طرق طهي الطعام بها، حسب المقادير وطريقة إعداد الوجبة نفسها. ويمكنك عمل المجردة بأكثر من كيفية منها؛ طريقة عمل المجدرة بالبرغل الفلسطينية، وطريقة عمل مجدرة البرغل شام الاصيل، وكيفية عمل المجدرة بالبرغل الناعم، ومجدرة البرغل منال العالم، وتعد طريقة مجدرة البرغل أطيب طبخة، بالإضافة إلى أنها اسهل طريقة لعمل المجدرة، وتحتوي على قيمة غذائية مرتفعة للغاية، مع قليل من السعرات الحرارية، وهي معلومة مهمة لمن يتساءلون دائمًا “كم سعرة في مجدرة البرغل”.اسهل طريقة لعمل المجدرة
مع تعدد طرق إعداد المجدرة، ليس بالبرغل فقط وإنما بالكثير من العناصر والمقادير والمكونات، يتساءل البعض “كيف تطبخ المجدرة” وتكمن الإجابة هنا في؛ مكونات الكشري الفلسطيني الشهير، التي تساعدك على تنفيذ وعمل المجدرة على أصولها، باستخدام البرغل. ويعد البرغل أحد أهم العناصر الغذائية القوية، التي تدخل في تحضير الكثير من الوصفات مثل؛ طريقة عمل مجدرة البرغل، طريقة عمل الكبة المقلية الشامية، وطريقة عمل كبة البطاطا العراقية، وكبة بطاطا لبنانية بالبرغل واللحم بالفرن، وطريقة الكبة المقلية المقرمشة، وكبة البطاطا بالصينية بدون لحم، بالإضافة إلى إمكانية وضع البرغل، وإضافته إلى العديد من المقبلات والأطباق الجانبية مثل؛ البرغل المفلفل والتبولة اللبنانية.مكونات المجدرة الفلسطينية
- كوب برغل خشن.
- كوب عدس أسمر.
- حبتان بصل مقطعتان شرائح رفيعة.
- ½ كوب زيت زيتون.
- 3 أكواب ماء.
- رشة ملح ناعم.
- اغسلي العدس ثم أحضري إناء، وضعي به كوب ماء واتركيه يغلي على النار.
- ثم ضعي الملح في المياه، ثم ضعي العدس واتركيه على نار هادئة حتى ينضج.
- وبعدها أضيفي كوبان مياه إلى العدس، ثم اتركيه يغلي، وضعي فوقه البرغل حتى يجف من المياه على النار.
- وفي مقلاة واسعة، شوحي البصل حتى يذبل، ثم ضعيه جانبًا لتزيين مجدرة البرغل.
- وبعد أن ينضج مزيج البرغل والعدس، اسكبي فوقه قليل من زيت الزيتون، وقلبي كل المكونات معًا.
- ثم اتركي الخليط على النار لثلاث دقائق أخرى.
- وبعدها ضعي الوصفة في وصحن التقديم وهو ساخن، وانثري فوقه البصل المذبل وقدميه.
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