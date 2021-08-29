وصفة فطائر سريعة وصحية جدًا بدون فرن وبدون دقيق وبدون زبدة وبدون زيت فطائر سحرية

وصفة فطائر سريعة وصحية من الوصفات المحببة للكثير حيث إنها صحية جدًا بعيدة كل البعد عن الدقيق والسكر والزبدة والمواد الطبيعية التي قد تعمل على زيادة الوزن لذلك نقدم تلك الوصفة الصحية لأصحاب الحميات الغذائية ولمرضى السكر فهي مناسبة تمامًا ومناسبة ومغذية للأطفال بشكل كبير لأنها تحتوي على كمية ممتازة من الحديد الذي يساعد على الحماية من مرض الأنيميا وفقر الدم وسوف نقدم الوصفة بطريقة بسيطة جدًا وسهلة سوف تقومين على الفور لتحضيرها وإسعاد أبنائك بها وصفة تستحق فعلاً التجربة ومغذية ومشبعة جدًا للأطفال والكبار.

فطائر سريعة وصحية

تتميز تلك الفطائر بسهولتها فلا تحتاج إلى الخبز والعجن والانتظار للتخمر وهذه الأمور ولا تحتاج إلى الكثير من المواد الغذائية للتنفيذ إنها بسيطة جدًا وسهلة.

كوب إلا ربع من الحليب السائل.

حبة واحدة من البيض.

حبتين من الموز متوسط الحجم.

ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

كوب إلا ملعقتين كبيرتين من الشوفان.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ثم نقوم بوضع الحليب ويجب أن يكون الحليب بدرجة حرارة الغرفة وليس باردًا أو ساخنًا. ثم نقوم بوضع حبة البيض والفانيلا ونخفق المكونات جيدًا حتى نلاحظ أن حجم البيض قد زاد. بعد ذلك نقوم بتقطيع الموز شرائح ووضعه في الخلاط وهنا الموز بديل عن السكر ونخلط مرة أخرى ثم نضع القرفة. بعد أن نتأكد من تمام الخلط واختلاط المكونات نقوم بإنزال الشوفان ويمكن استخدام الشوفان الحب أو دقيق الشوفان. ثم ننزل بالبيكنج بودر ونخلط المكونات جيدًا حتى نتأكد من أن الشوفان قد امتزج جيدًا بالمكونات. نقوم بإنزال الفطائر السريعة والصحية في وعاء ونتركه جانبًا لمدة لا تقل عن 10 دقائق. حتى يمتص الشوفان السوائل الموجودة وسوف نلاحظ أن القوام أصبح سميك. بعد ذلك نحضر المقلاة ونقوم بوضع رشه بسيطة من الزيت. نضع الفطائر في المقلاة حيث يمكن استخدام كيس الحلواني وعمل أقراص صغيرة في المقلاة تشبه البان كيك. ويمكن استخدام ملعقة ونأخذ من الخليط ونضع في المقلاة وذلك على حسب راحتك. بعد ذلك نرص الفطائر في طبق التقديم ومن الممكن تزينه بالعسل الأبيض أو الاستغناء عن العسل. تلك طريقة وصفة فطائر سريعة وسهلة وصحية جدًا.

مكونات الفطائر السريعةطريقة عمل وصفة فطائر سريعة وصحية