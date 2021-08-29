10 علامات تحذيرية تشير إلى أن مريض الوسواس القهري يفكر بالإنتحار، والحقيقة أن مرض الوسواس القهري ليس مرضاً عادياً يتم التعامل معه بخفة بل يجب معالجته بشكل فعال وجذري تجنباص لأية مضاعفات خطيرة يمكن أن تنجم عنه، منها التفكير بالإنتحار.

لكن ما الذي قد يدفع مريض الوسواس القهري للتفكير بالإنتحار، وهل نسبة الذين يفكرون بالإنتحار من مرضى الوسواس القهري كبيرة أم صغيرة، وكيف يمكن تجنب الوصول لهذا الحالة الخطيرة؟

هذا ما نتعرف عليه سوياً وفقاً لمعلومات نشرها أحد المواقع الإلكترونية نقلاً عن الدكتورة راشيل نادي، صيدلانية وكاتبة محتوى. لكن أولاً دعونا نستعرض وبشكل موجز، للوسواس القهري وأعراضه وأخطر أنواعه.

ما هو الوسواس القهري

يعد الوسواس القهري اضطراباً عقلياً مزمناً قد يظهر في مرحلة مبكرة من الطفولة أو المراهقة، وقد يستمر لمراحل متقدمة من العمر ولا يستطيع الكثيرون الشفاء منه.

وبحسب د. نادي، يعاني مريض الوسواس القهري من وجود قوة خفية تدفعه للقيام ببعض الأفعال القهرية غير المنطقية، ومن هنا تأتي تسمية "الوسواس القهري". ما يؤثر على الحياة اليومية للمريض ومعاناته من نتائج هذه الأفعال ونظرة المجتمع المشككة له، ويفقده السيطرة على حياته وتراجع تركيزه نتيجة الهواجس التي تلازمه.

وفي حال محاولة مقاومة هذه الأفعال القهرية والرغبة بالتوقف عنها، قد يصاب مريض الوسواس القهري بنوبات من الهلع.

أخطر أنواع الوسواس القهري وأعراضها

تشير د. نادي إلى أن نوع الوسواس القهري يرتكز على طبيعة الأعراض التي يشعر بها المريض. وقد تختلف حدة هذه الأعراض من شخص لآخر، مع ملاحطة وجود علاقة بين مرض الوسواس القهري والانتحار.

ومن أخطر أنواع الوسواس القهري :

وسواس الأذى: يجعل المريض يشعر بالقلق على الأشخاص الذي يحبهم من الأذى والخطر الذي لا يستيطع منع حصوله، كما قد يخشى المريض على الآخرين من نفسه ويعتقد أنه قد يؤذيهم، ما يدفعه للعزلة لحماية نفسه وحمايتهم من أي أذى.

يجعل المريض يشعر بالقلق على الأشخاص الذي يحبهم من الأذى والخطر الذي لا يستيطع منع حصوله، كما قد يخشى المريض على الآخرين من نفسه ويعتقد أنه قد يؤذيهم، ما يدفعه للعزلة لحماية نفسه وحمايتهم من أي أذى. وسواس التلوث والجراثيم: وهو النوع الأكثر شيوعاً للوسواس القهري، وفيه يخشى المريض التعرض للجراثيم ما يجعله يمتنع عن المشاركة في أية أنشطة وتجنب الأماكن المزدحمة، وغسل اليدين باستمرار، وتجنب لمس الأشياء، والهوس بالنظافة والتعقيم المستمر.

وهو النوع الأكثر شيوعاً للوسواس القهري، وفيه يخشى المريض التعرض للجراثيم ما يجعله يمتنع عن المشاركة في أية أنشطة وتجنب الأماكن المزدحمة، وغسل اليدين باستمرار، وتجنب لمس الأشياء، والهوس بالنظافة والتعقيم المستمر. وسواس الشك: وفيه يعاني المريض من الرغبة في تكرار الأفعال بسبب خوفه من عدم قيامه بها بشكل صحيح. وفي هذه الحالة نجد المريض يتفقد متعلقاته الشخصية باستمرار، أو يعمد لإغلاق الأبواب أكثر من مرة للتأكد من إغلاقها بشكل تام، وهو ما يعرف ب "الفحص القهري".

وفيه يعاني المريض من الرغبة في تكرار الأفعال بسبب خوفه من عدم قيامه بها بشكل صحيح. وفي هذه الحالة نجد المريض يتفقد متعلقاته الشخصية باستمرار، أو يعمد لإغلاق الأبواب أكثر من مرة للتأكد من إغلاقها بشكل تام، وهو ما يعرف ب "الفحص القهري". وسواس الترتيب: حيث يعاني المريض من رؤية الأشياء حوله غير منظمة، ما يعزز عادة ترتيب الأشياء ووضعها في شكل متماثل ومتجانس يرضيه.

10 علامات تحذيرية تشير إلى أن مريض الوسواس القهري يفكر بالإنتحار

بالرغم من إثبات العديد من الدراسات القديمة أن احتمالية انتحار مريض الوسواس القهري نادرة جداً، بعكس مرضى الإكتئاب واضطراب ثنائي القطب، إلا أن الأبحاث الحديثة تدحض هذه المقولة وتشير لوجود علاقة قوية بين مرض الوسواس القهري والانتحار، إذ تبلغ نسبة مرضى الوسواس القهري الذين يحاولون الانتحار 10 أضعاف الأشخاص الطبيعيين.

ومن العلامات التحذيرية التي تشير إلى أن مريض الوسواس القهري يفكر بالإنتحار:

فقدان الأمل بالحياة، والشعور بالإحباط واليأس . التحدث باستمرار عن الموت والرغبة في الإنتحار . الإكتئاب والحزن طوال الوقت . عدم الإهتمام بمظهره الشخصي . الهروب من الواقع، وإدمان المخدرات والكحول . فقدان الشهية والرغبة بتناول الطعام. تكرار الحديث عن آماله الأخيرة في الحياة . كتابة وصيته أو رسالة وداع للعائلة والأصدقاء . التخلي عن ممتلكاته الشخصية الثمينة ومنصبه . تغيرات جذرية في الشخصية والسلوك .

وقد تكون هذه العلامات واضحة، لكن الشخص الذي يرغب بالإنتحار لن يطلب المساعدة والإهتمام بشكل واضح، لذا ينبغي عدم إهمال هذه العلامات والتعامل معها بحذر وعلاجها بشكل فعال من خلال التواصل مع طبيب نفسي مختص قادر على مساعدة مريض الوسواس القهري للتخلص من هذه الأفكار الإنتحارية.