طريقة عمل كريم البقدونس السحري ضعي علي بشرتك كل ليلة وسوف تتمتعي ببشرة صافية

يعتبر كريم البقدونس السحري ، من أفضل الكريمات التي تساعد علي تفتيح البشرة وجعلها أكثر إشراقاً، لأن هذا النوع من النبات يحتوي علي عناصر غذائية مضادة للأكسدة، تحارب التجاعيد وعلامات الشيخوخة، سوف تحصلين علي بشرة صافية وبيضاء وخالية تماماً من أي عيوب أو مشاكل، من بعد استخدامك هذا النوع من الكريمات السحرية والفعالة، سوف يجعلك هذا الكريم تصبحين أصغر سنن حتي لو كان عمرك في الأربعين، يعمل أيضاً علي تفتيح البشرة ونضارتها ويجعلها أكثر إشراقاً، ويزيل خلايا الجلد الميت ويعمل علي تجديدها وجعلها أكثر نعومة، يعمل علي إزالة الرؤوس السوداء والبقع الداكنة والتصبغات الجلد، هو يعتبر من أفضل الكريمات التي تجدد خلايا البشرة وتجعلها أكثر نضارة، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل كريم البقدونس السحري والرهيب في إزالة التجاعيد وتفتيح البشرة بخطوات بسيطة وسهلة.

مكونات عمل كريم البقدونس السحري

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي مكونات عمل هذا الكريم الرائع في تفتيح البشرة وهي كما يلي:-

حزمة من البقدونس.

2 كوب من الماء.

معلقتين كبار من النشا.

معلقة كبيرة من زيت الزيتون.

نصف معلقة كبيرة من جيل الصبار.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي خطوات تحضير كريم البقدونس السحري في المنزل بأبسط الخطوات وهي كما يلي:-

نقوم اولاً بإحضار حزمة البقدونس، ويتم تقطيعها ثم توضع في حلة، ويوضع علية 2 كوب من الماء، وترفع علي النار حتي الغليان. ثم بعد ذلك توضع في الخلاط الكهربائي، ويتم خلطها جيداً ثم تصفي في حلة أخري، نأخذ ماء البقدونس ونضيف عليه معلقتين من النشا، ويتم تذويبهم جيداً. بعد كدة يتم رفعهم علي نار متوسطة، مع التقليب المستمر حتي يثقل الخليط قليلاً، ثم يتم رفعهم من علي النار، ويضاف زيت الزيتون وجيل الصبار. يتم مزج المكونات جيداً مع بعض حتي يبرد الخليط ويصبح جاهز، بعد كدة يتم إحضار علبة نظيفة ويوضع فيها الخليط ثم توضع في الثلاجة لحين الاستخدام. ثم يتم وضع الخليط كل ليلة يومياً، علي بشرة نظيفة ويترك لمدة نصف ساعة، حتي يجف تماماً ثم يغسل بالماء البارد.

فوائد كريم البقدونس السحري للبشرة

هناك فوائد عديدة جداً للبقدونس سوف نتعرف علي بعضها وهي كالاتي:-