طريقة عمل أشهي وألذ طبق مكرونة باللحمة المفرومة في المنزل بخطوات سهلة

يعد طبق المكرونة باللحمة المفرومة ، من أشهي وألذ أنواع الأطباق التي يمكنك تقديمها، إلي أطفالك كتغير في الطعام والمساعدة علي فتح الشهية، ويحتوي هذا الطبق علي الكثير من الفيتامينات والبروتينات التي يحتاجها الجسم خلال يومه، ويمكنك عمل المكرونة بأكثر من طعم مثل مكرونة بالصلصة ومكرونة بالفراخ ومكرونة بالجمبري ومكرونة بالصوص الأبيض وهكذا، هو طبق شهي وللذيذ جداً ويتميز بأنه من الوجبات سريعة التحضير وبمذاق للذيذ ورائع، وهي أكلة يعشقها الكبار والصغار وخصوصاً الأطفال، لأنها أكلة محببة جداً لديهم، ويمكنك تقديمها إلي أفراد أسرتك كوجبة رئيسية علي الغداء أو العشاء، هي من الأطعمة الشعبية المشهورة جداً في أغلب البلاد، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل طبق مكرونة باللحمة المفرومة في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة في متناول الجميع.

مكونات عمل طبق المكرونة باللحمة المفرومة

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي مكونات عمل هذا النوع من الطعام وهي كما يلي:-

كيس مكرونة.

ربع كيلو من اللحمة المفرومة.

حبة متوسطة من البصل مفرومة.

كوب من عصير الطماطم.

فلفل أخضر مقطع شرائح.

ثلاث فصوص من الثوم مهروس.

معلقة من الفلفل الأسود.

رشة من الملح.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات تحضير طبق مكرونة باللحمة المفرومة في المنزل وهي كالاتي:-