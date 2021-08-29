طريقة عمل غسول طبيعي للوجه بمكونات بسيطة لتفتيح البشرة وترطيبها

يمكننا إعداد غسول طبيعي للوجه وخالي تماماً من أي مكونات كيميائية مثل التي توجد في الصابون الجاهز، وذلك من خلال مكونات طبيعية وغير مكلفة ومتواجدة داخل المنزل، ومن مميزات هذا الغسول أنه آمن جداً لمنطقة تحت العينين وأنه يحمي البشرة من الجفاف ويساعد على ترطيبها وخاصة في فصل الشتاء، يحتوي الغسول على مكونات تعمل على محاربة التجاعيد وإزالة البقع والاسمرار، منها عسل النحل وجل الصبار، كما أن استعماله يعد أفضل بكثير من استخدام أي نوع من الصابون الجاهز، باختلاف الصابون الطبيعي الذي يمكن إعداده بالمنزل واستخدامها بدلاً من الصابون الجاهز بطريقة تشبه إعداد الغسول مثل صابونة الخيار وصابونة النشا، فكل هذه المستحضرات طبيعية ومفيدة جداً للعناية بالبشرة وحفظها من العوامل البيئية التي تسبب لها الكثير من المشاكل مثل الجفاف والاسمرار، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل غسول طبيعي للبشرة وتفتيح الوجه.

مكونات عمل غسول طبيعي للوجه

يتكون الغسول من مكونات سهلة وغير مكلفة هي كما يلي:-

صابونة جليسرين.

ربع كوب من الماء.

عسل نحل ملعقة صغيرة.

جليسرين ملعقة صغيرة.

زيت زيتون ملعقة صغيرة.

ماء الورد ملعقة صغيرة.

جل الصبار ملعقة صغيرة.

طريقة التحضير

يتم تحضير غسول طبيعي للوجه بالمنزل باتباع الخطوات التالية:-

نبدأ ببشر ربع صابونة الجليسرين ونضعها داخل طبق صغير. ثم نضيف إليها القليل من الماء حوالي ربع كوب، ونقلب حتي يذوب الصابون تماماً. ثم نعمل علي خلط ملعقة من الجليسرين مع ملعقة من زيت الزيتون وملعقة من جل الصبار وملعقة من ماء الورد وملعقة من عسل النحل. تقلب المكونات معاً حتي تتجانس تماماً، ثم نضيف الخليط هذا إلى خليط الصابون السابق. تقلب المكونات معاً جيداً، ثم تصب داخل عبوة نظيفة ومعقمة ومحكمة الغلق. يحفظ داخل الحمام أو في مكان بارد ويستخدم عند الحاجة.

طريقة الاستخدام

يتم استخدام الغسول بطريقة عادية بشكل يومي حوالي مرتين مرة صباحا ًوأخرى مساءاً، وندلك به الوجه جيداً وهذا النوع آمن لمنطقة تحت العينين ثم يغسل الوجه جيداً بالماء، يعمل الغسول على ترطيب البشرة وحفظها من الجاف، ومدة الاحتفاظ به تستمر حتى انتهاء الكمية، حيث يمكن إعداده مرة أخري بكل سهولة بالطريقة التي تم ذكرها.