ما دوت الخليج أضرار الشوكولاتة على الريق، دوت الخليج أضرار صحية يصاب بها من يتناول الشوكولاته على الريق بإفراط، أو أن يكون لديه مرض معين يفاقم تناول الشوكولاته أعراضه، وتختلف الشوكولاته في تأثيرها حسب مكوناتها ونسبة الشوكولاته الخام بها، وفي التالي نتعرف على أضرار الشوكولاته وكذلك فوائدها.

أضرار الشوكولاتة على الريق

الشوكولاته الغنية بالسكريات والدهون والمكسرات والحليب دوت الخليج أكثر أنواع الشوكولاته التي يمكن أن تكون ضارة في حال تناولها على الريق، ويمكن أن تسبب التالي:

الإفراط في تناول الشوكولاته على الريق يمكن أن يسبب تلبك معوي بسبب غناها بالسكريات والدهون.

الكافيين في الشوكولاته يؤثر على سرعة ضربات القلب، وبالتالي يجب على مرضى القلب الحذر منها.

من أضرار الشوكولاته على الريق زيادة إدرار البول بسبب احتواءها على الكافيين.

الشوكولاته غنية بالسكريات وتناولها على الريق يرفع مستوى السكر في الدم، وبالتالي لا تناسب مرضى السكري.

الصداع من أضرار تناول الشوكولاته على الريق.

فوائد الشوكولاته

كلما كانت نسبة الشوكولاته الخام أكثر في قطعة الشوكولاته الواحدة كلما زادت فوائدها، وهي:

أكدت خبيرة التغذية ليز موسكو في تصريح لمجلة "فود بيزنيس" أن تناول الشوكولاتة عند الفطور يعطينا "شحنة كبيرة" من التركيز، ويحفز الذاكرة أيضاًن فالشوكولاته تحفز وظائف المخ.

تناول الشوكولاته على الريق يعزز الشعور بالسعادة والإيجابية ويقلل من الاضطرابات النفسية خاصة التوتر والاكتئاب.

الشوكولاته تساهم في تنشيط القلب والدورة الدموية.

يعرف عن الشوكولاته غناها بمضادات الأكسدة التي تقاوم الجذور الحرة المسببة للأمراض السرطانية.

من أهم فوائد تناول الشوكولاته على الريق تعزيز النشاط ومنح الجسم طاقة ونشاط.

الشوكولاته تعمل على تحسين مستوى إنزيمات الكبد.

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