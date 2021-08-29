اكتشاف بروتين يقي من الإصابة بتصلب الشرايين الخطير

تصلب الشرايين مرض مزمن ناتج عن ترسب الكوليسترول الضار، وتراكم الخلايا الالتهابية في الجدار الداخلي للأوعية الدموية، وأكد الأطباء أنه يسبب الوفاة كونه يؤدي إلى تطور النوبات القلبية والسكتات الدماغية، ولذلك يركز الأطباء في البحث عن ما يمنع الإصابة بتصلب الشرايين، وفي دراسة جديدة نشرت في مجلة نيتشر، اكتشف الباحثون "بروتين" يحقق ذلك، كما في التالي..

بروتين يقي من تصلب الشرايين:

اكتشف باحثون بسويسرا من جامعتي فيينا ولوزان بالتعاون مع زملائهم من جامعة كامبريدج بإنجلترا، أن البروتين الذي يسمى "A Prolacing Inducing Ligand "APRIL - أبريل" يوفر حماية أساسية ضد تشكيل لويحات تصلب الشرايين.

وذكر المؤلفون أن "أبريل" يتم إنتاجه بكميات كبيرة بواسطة الشرايين نفسها، وهناك يرتبط ببروتين يسمى "بيرليكان"، وهو جزيء كبير، ويعتبر جزء لا يتجزأ من الطبقة الداخلية للشرايين.

وكما جاء في موقع "سكاي نيوز" ثبت أن بروتين "بيرليكان" يعزز ترسب الكوليسترول الضار في جدار الأوعية الدموية، لكن الدراسة الجديدة أثبتت أن بروتين "أبريل" تمكن من تقليل بروتين "بيرليكان"، وبالتالي منع تطور تصلب الشرايين في الفئران.

وعن ذلك يقول المؤلف الأول ديميتروس تسيانتولاس: يعد هذا الاكتشاف مؤشر قوي على أن ارتباط بروتين "أبريل" ببروتين "بيرليكان" يلعب أيضًا دورًا مهمًا في أمراض القلب والأوعية الدموية الناتجة عن تصلب الشرايين لدى البشر.

بروتينات ترتبط بتصلب الشرايين:

درس المؤلفون أيضًا أهمية بروتين "أبريل" في أمراض الأوعية الدموية المتصلبة في البشر، باستخدام طرق مختلفة، طورها باسكال شنايدر، باحث أول في جامعة لوزان ومؤلف مشارك في الدراسة، حيث اكتشفوا شكلًا آخر غير معروف سابقًا من "أبريل" في دم الإنسان، الذي أطلقوا عليه اسم (nc-APRIL).

ومن خلال تحليل أكثر من 3000 عينة مريض، تمكن العلماء من إظهار أن مستويات الدم في nc-APRIL تتنبأ بخطر الوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية.

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