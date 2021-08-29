كوكيز محشي بالنوتيلا بطريقة سهلة وبمذاق لذيذ ومميز وأحلى من الجاهز

كوكيز محشي بالنوتيلا ، من أنواع الكوكيز اللذيذ والشهي والمميز الذي يعشقه الصغار والكبار، ومحبب ومفضل لديهم أيضاً، حيث يحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير من مختلف الأعمار على شرائه من محلات البقالة، نظراً لمذاقه اللذيذ والرائع، ولقوامه المميز، ولكنه قد يكون غير مضمون من الناحية الصحية، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيره بطريقة سهلة، وبمذاق لذيذ وشهي لم تجربوه من قبل حتى يتسنى لكل ست بيت تحضيره بكل سهولة، وإضفاء البهجة والسعادة في المنزل، كما يتميز بقيمته الغذائية العالية، كما يمكنكم تجربة الكوكيز بالشوكولاتة وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كوكيز محشي بالنوتيلا بألذ الوصفات.

مكونات كوكيز محشي بالنوتيلا

يتكون كوكيز محشي بالنوتيلا من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

10 ملاعق صغيرة من النوتيلا (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل النوتيلا في المنزل بدلاً من شرائها من الخارج).

110 جم زبدة غير مملحة بدرجة حرارة الغرفة.

100 جم سكر ناعم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو البودر.

175 جم دقيق متعدد الاستعمالات.

ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

رشة ملح.

100 جم شوكلت شيبس.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على كوكيز محشي بالنوتيلا بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر صينية فرن، ثم نضع فيها ورقة زبدة، ثم نقوم بوضع مقدار 10 ملاعق صغيرة من النوتيلا فوق ورقة الزبدة ونباعد بينهم.

ثم نضع الصينية في الفريزر ونتركها لمدة ساعة لكي تجمد النوتيلا.

ثم نحضر عجينة الكوكيز، نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الزبدة والسكر الناعم والفانيليا، ثم نخلط المكونات جيداً حتى تصبح كريمي، ثم نضع الوعاء جانبا.

بعد ذلك نحضر وعاء آخر عميق، ثم ننخل عليه الدقيق وبيكربونات الصودا والنشا والملح، ثم نخلطهم جيداً.

ثم ننخل خليط الدقيق على خليط الزبدة على دفعتين ونخلط جيداً.

ثم نضيف شوكلت شيبس ونخلطهم جيداً (مع مراعاة وضع عجينة الكوكيز في الثلاجة لمدة 30 دقيقة إذا كان الجو حار).

بعد ذلك نخرج صينية النوتيلا من الفريزر، ثم نحضر مغرفة آيس كريم مقاس (5 سم- 2 بوصة)، ثم نغرف بها من عجينة الكوكيز.

ثم نكور عجينة الكوكيز ونفردها، ثم نضع في منتصفها قطعة النوتيلا المجمدة، ثم نغلق العجينة ونكورها مرة ثانية.

ثم نضع كرة الكوكيز على صينية فرن ونضع فيها ورقة زبدة.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم نضع الصينية في الثلاجة لمدة ساعة.

ثم نخرج الصينية من الثلاجة، ونحضر صينية فرن كبيرة ونرص فيها كرات الكوكيز ونباعد بينهم أو نحضر صينيتين متوسطتين ونرص فيهم كرات الكوكيز ونباعد بينهم أيضاً.

بعد ذلك ندخل الصينية فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 12 دقيقة.

ثم نخرج الصينية من الفرن بعد استواء كوكيز محشي بالنوتيلا ونتركه يبرد في الصينية لمدة 10 دقائق.

بعد ذلك ننقله من الصينية إلى حامل سلكي ونتركه يبرد تماماً.