3 أسرار لنجاح الكيك العادي والحصول على أشهى كيك إسفنجة

الكيك العادية الاسفنجية من أسرع واخف الوصفات التي لا تأخذ مجهود ولا مكونات باهظة الثمن وينتج عنها طعم رائع يحبه الجميع، فهى من أولى الأطعمة التى نتناولها في المناسبات السعيدة والحفلات والأعياد لذا نعتبرها من وصفات البهجة والسعادة، غير أنها ذو قيمة غذائية فهى تمد الجسم بالبروتينات والكربوهيدرات والكولسترول والدهون المشبعة وغيرها من القيم الغذائية الأخرى، ولكن يجب علينا عدم الإفراط فى تناول الكيك لاحتوائها على نسبة كبيرة من النشويات والدهون لاحتوائها على سكريات كثيرة وعند زيادتها يتم تخزينها على هيئة دهون في الجسم وبالتالي فتسبب بالاصابة بزيادة الوزن فيفضل تناولها بكميات معتدلة مع الإلتزام بممارسة التمارين الرياضية. كيفية تجهيز الكيك العادى في المنزل: كيفية تجهيز الكيك العادى في المنزل: لكي نقوم بتجهيز أسهل وأسرع طريقة لعمل الكيك في المنزل وبمكونات متاحة لدى الجميع نجهز الآتي: نحتاج إلى ملعقتين ممسوحتين صغيرتين من كل من البيكنج باودر، والفانيليا.

نجهز كوب ونصف من الدقيق الأبيض المنخول، وبيضتين، وكوب سكر أبيض، ونصف كوب من الزبدة، وأيضاً نصف كوب من الحليب. كيفية تجهيز أسهل وأسرع طريقة لتحضير الكيك: كيفية تجهيز أسهل وأسرع طريقة لتحضير الكيك: لكى نقوم بتحضير الكيك العادي كل ما نفعله إتباع هذه الخطوات وهى كالآتي: أولا نضع فى إناء متوسط الحجم السكر والزبدة ونقلبهم جيدا بالمضرب اليدوي أو الكهربائي. ثم نقلب البيض مع الفانيليا ونضعهم حبة بحبة مع الاستمرار في التقليب. ثم بعد ذلك نضع الدقيق والبيكنج باودر حبة تلو الأخرى بالتبادل مع اللبن، ونقلبه لحين الحصول على قوام كريمي ناعم. نجهز قالب الكيك وندهنه بالسمن وقليل من الدقيق، ونضع فيه الخلبط وندخله الفرن المسخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. نترك الكيك لمدة نصف ساعة، ثم نطفئ الفرن ونتركه فى الفرن لمدة عشر دقائق. نخرج القالب ونقطع الكيك ونضعها في طبق التقديم، ونتناوله مع كوب من الحليب فى الصباح كوجبة إفطار شهية ومتكاملة العناصر الغذائية. هناك العديد من الطرق التي يمكن إعداد الكيك بها وقد تم شرح العديد من هذه الطرق فى موقع ثقفني، كما أن الكيك العادية لها فوائد عديدة تم شرحها فى بداية المقال. الوسوم

الكيك العادية الاسفنجية من أسرع واخف الوصفات التي لا تأخذ مجهود ولا مكونات باهظة الثمن وينتج عنها طعم رائع يحبه الجميع، فهى من أولى الأطعمة التى نتناولها في المناسبات السعيدة والحفلات والأعياد لذا نعتبرها من وصفات البهجة والسعادة، غير أنها ذو قيمة غذائية فهى تمد الجسم بالبروتينات والكربوهيدرات والكولسترول والدهون المشبعة وغيرها من القيم الغذائية الأخرى، ولكن يجب علينا عدم الإفراط فى تناول الكيك لاحتوائها على نسبة كبيرة من النشويات والدهون لاحتوائها على سكريات كثيرة وعند زيادتها يتم تخزينها على هيئة دهون في الجسم وبالتالي فتسبب بالاصابة بزيادة الوزن فيفضل تناولها بكميات معتدلة مع الإلتزام بممارسة التمارين الرياضية. كيفية تجهيز الكيك العادى في المنزل: كيفية تجهيز الكيك العادى في المنزل: لكي نقوم بتجهيز أسهل وأسرع طريقة لعمل الكيك في المنزل وبمكونات متاحة لدى الجميع نجهز الآتي: نحتاج إلى ملعقتين ممسوحتين صغيرتين من كل من البيكنج باودر، والفانيليا.

نجهز كوب ونصف من الدقيق الأبيض المنخول، وبيضتين، وكوب سكر أبيض، ونصف كوب من الزبدة، وأيضاً نصف كوب من الحليب. كيفية تجهيز أسهل وأسرع طريقة لتحضير الكيك: كيفية تجهيز أسهل وأسرع طريقة لتحضير الكيك: لكى نقوم بتحضير الكيك العادي كل ما نفعله إتباع هذه الخطوات وهى كالآتي: أولا نضع فى إناء متوسط الحجم السكر والزبدة ونقلبهم جيدا بالمضرب اليدوي أو الكهربائي. ثم نقلب البيض مع الفانيليا ونضعهم حبة بحبة مع الاستمرار في التقليب. ثم بعد ذلك نضع الدقيق والبيكنج باودر حبة تلو الأخرى بالتبادل مع اللبن، ونقلبه لحين الحصول على قوام كريمي ناعم. نجهز قالب الكيك وندهنه بالسمن وقليل من الدقيق، ونضع فيه الخلبط وندخله الفرن المسخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. نترك الكيك لمدة نصف ساعة، ثم نطفئ الفرن ونتركه فى الفرن لمدة عشر دقائق. نخرج القالب ونقطع الكيك ونضعها في طبق التقديم، ونتناوله مع كوب من الحليب فى الصباح كوجبة إفطار شهية ومتكاملة العناصر الغذائية. هناك العديد من الطرق التي يمكن إعداد الكيك بها وقد تم شرح العديد من هذه الطرق فى موقع ثقفني، كما أن الكيك العادية لها فوائد عديدة تم شرحها فى بداية المقال.

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