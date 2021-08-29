طريقة عمل رز باللبن بالطريقة الصحيحة والسهلة وطعم خطير بالخطوات الفيديو

نقدم لك طريقة عمل رز باللبن بطريقة سهلة وبسطية لعمل طبق رز باللبن مثل الذي يباع في المحلات وأفضل بكثير، الأرز باللبن من المأكولات الحلوة التي يحبها جميع أفراد الأسرة وهو طبق صحي ومفيد غني بجميع فوائد اللبن من الكالسيوم لذلك يمكنك تقديم طبق رز باللبن لطفلك الذي لا يحب شرب اللبن مباشرا.

طريقة عمل رز باللبن

الأرز باللبن هو طبق من الحلويات السهلة البسيطة التي يمكنك عملها بسهولة في المنزل، لكن نفضل أن نشتريها من الخارج لاختلاف طعم الرز باللبن من الخارج عن الذي يصنه بالمنزل، لذلك نقدم لك الطريقة الصحيحة لعمل رز باللبن، بالمقادير والخطوات واحدة واحدة.

مقادير عمل الأرز باللبن

أثنين كيلو من الحليب أو اللبن كامل الدسم.

كوب من الأرز مغسول جيدا ومنقوع في المياه لمدة ربع ساعة وتم تصفيته.

كوب لبن بارد.

كوب من السكر.

عدد اثنين ملعقة من النشا.

عدد اثنين ملعقة من الكريم شانتيه.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نضع كوب الأرز المغسول والمنقوع مسبقا على الحليب ونضع الإناء بالحليب والأرز على النار.

نقلب الأرز في الحليب باستمرار منعا لالتصاقه بجدار الإناء حتى غليان اللبن ثم نغلق النار مباشرة بعد غليان اللبن.

نغطي الإناء بعد غلق النار ونطرقه لمدة ساعة سنجد أن الأرز نضج في الحليب.

نشعل النار مرة أخرة لمدة خمس دقائق مع التقليب المستمر للأرز في الحليب.

نضع كوب السكر ونقلب جيدا حتى ذوبان السكر في الرز باللبن.

في نصف كوب اللبن البارد نضع ملعقتين من النشا ونذوب النشا في اللبن البارد جيدا.

يتم إضافة النشا الذائب في اللبن البارد على حلة الأرز باللبن على النار ونقلب جيدا حتى لا يتكون كتل من النشا.

في نصف كوب اللبن البارد المتبقي نذيب الكريم شانتيه ونضيفه على حلة الأرز باللبن ونقلب جيدا ونلاحظ أن القوام بيتقل ثم نضع ملعقة صغيرة من الفانيليا ونقلب ونطفي النار.

نضع الأرز باللبن في طواجن وندخلها الفرن ونشغل الشواية فقط لتحمير وش الرز باللبن فقط ليعطيكي هذا الشكل الجميل مثل الذي يقدم في المطاعم.

طريقة التحضير

ونقدم اليك طريقة تحضير الأرز باللبن على طريقة الشيف فاطمة ابو حاتي بالفيديو والخطوات واحدة واحدة لعمل أجمل طبق رز باللبن شهي ولذيذ ومغذي لما يحتويه من عناصر غذائية كثيرة فاللبن يحتوي على البروتين والكالسيوم المفيد للعظام والأرز يحتوي على النشويات التي تعطي طاقة للجسم، ويمكن وضع بعض المكسرات وجوز الهند عليه أيضا.