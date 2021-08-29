طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر في المنزل بطريقة سهلة وطعم لذيذ ورائع

صوص الجبنة الشيدر ، يعد من ألذ أنواع الصوصات ويتميز بمذاق لذيذ ورائع ويقبل علي تناولها الجميع كما أنه يتكون من مكونات بسيطة ومتوفرة، كما أن طريقة تحضيره كذلك أكثر من سهلة ولا تتضمن أي خطوات صعبة أو معقدة، كما أنها لا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد أثناء تحضيرها، كما يوجدالعديد من الأكلات التي تؤكل مع هذا الصوص اللذيذ مثل أصابع الجبنة المقلية والكوردن بلو ومقرمشات الدوريتوس اللذيذة وكذلك دجاج كنتاكي، كما يمكن إعداد هذه الأكلات في المنزل بكل سهولة، وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر اللذيذ والمميز.

مكونات صوص الجبنة الشيدر

يتكون هذا الصوص من مكونات بسيطة ومتوفرة وهي كالتالي:

٢٢٥ جرام من الجبنة الشيدر المبشورة.

ملعقتين كبار من الزبدة.

ملعقتين كبار من الدقيق.

كوب من الحليب.

رشة من الملح.

رشة من البابريكا الحارة.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بوضع ملعقتي الزبدة في إناء على نار هادئة مع ملعقتي الدقيق.

وبعدما يمتزج الدقيق مع الزبدة وقبل أن يتغير لونه علي النار نقوم بإضافة كوب الحليب تدريجيا علي ثلاث مراحل.

بعد ذلك نقوم بإضافة البابريكا الحارة والملح ونغلق النار.

ثم بعد إغلاق النار مباشرة نقوم بإضافة الجبنة الشيدر المبشورة ونستمر في التقليب جيدا حتى تذوب وتجانس جميع المكونات.

ويكون بعد ذلك الصوص جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

كما يوجد العديد من أنواع الصوصات يمكنكم إعدادها في المنزل بكل سهولة وفي وقت قليل مثل صوص المايونيز والمستردة.

طريقة عمل المايونيز

يفضل بعض الناس تناول الطعام مع المايونيز ومكوناته كالتالي:

بيضة كاملة.

ربع ملعقة ملح.

نصف ملعقة مستردة بودرة (يمكن الاستغناء عنها).

كوب إلا ربع من الزيت.

ملعقة صغيرة من الخل وملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

طريقة تحضير المايونيز تتم باستخدام الهاند بلندر وطريقته كالتالي: