طريقة عمل الكانيلوني باللحم بطريقة سهلة ومميزة

يعد الكانيلوني من انواع المعكرونة التي ينتشر تحضيرها في كافة انحاء العالم وتحضر هذه المعكرونة بحشوها من الداخل بالحشوات المفضلة. مثل اللحم المفروم والخضار والكثير من الحشوات المرغوبة ويعتبر الطبق من الذ واشهي المأكولات الايطالية الشهيرة في كافة انحاء العالم. ويعشقها الصغار والكبار على حد سواء لذلك سوف نتعرف على طريقة صنعها من خلال هذا المقال. كانيلوني باللحم المكونات عبوة من معكرونة الكانيلوني.

كيلو غرام من اللحم البقري الخالي من الدهن.

بصلتان متوسطتان الحجم ومقطعتان.

ثمانية فصوص من الثوم المقطع الى قطع صغيرة.

احضار ثمانية اكواب من الطماطم المقشرة والمقطعة الي مكعبات صغيرة.

ثمانمئة غرام من السبانخ المجمدة.

اعداد أربع ملاعق صغيرة من الريحان المجفف.

احضار أربع ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

وضع أربع ملاعق كبيرة من الزبدة.

ثمانية اكواب من صلصة البشاميل.

كوب من جبن البارميزان المبشور. طريقة التحضير تسخين الفرن على درجة حرارة مئتي درجة مئوية.

تحضير صينية خبز مناسبة للفرن ودهنها بالقليل من الزبدة.

تسخين الزبدة وزيت الزيتون في مقلاة على درجة حرارة متوسطة ثم تحمير البصل والثوم فيها لمدة ثلاث دقائق.

اضافة اللحم المفروم وطهيه الي ان يتحمر ثم اضافة الطماطم والسبانخ والريحان.

تغطية الخليط وتركه على درجة حرارة منخفضة لمدة خمس عشرة دقيقة مع التقليب بين وقتا واخر.

رفع الغطاء وترك الخليط يطهى على درجة حرارة منخفضة لمدة خمس دقائق حتى يصبح الخليط سميك القوام ثم رفع القدر عن النار وتركه حتى يبرد.

حشو معكرونة الكانيلوني بخليط اللحم وترتيبه في صينية الخبز.

صب صلصة البشاميل على المعكرونة ثم نثر جبن البارميزان فوقه.

خبز الكانيلوني فى الفرن المحمي لمدة ثلاثين دقيقة او حتى يصبح لونها ذهبيا.

اخراج الصينية من الفرن وتقديمها مباشرة. كانيلوني اللحم بصلصة الطماطم المكونات وضع نصف كوب من الدقيق.

احضار كوبان من الحليب.

بيضتان.

القليل من الملح.

ربع كوب من الزبدة المذابة. مكونات البشاميل وضع ثلث كوب من الدقيق.

كوبان من الحليب.

اعداد ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. مكونات الحشوة نصف كيلو غرام من اللحم المفروم.

بصلة مفرومة ومتوسطة الحجم.

نصف ملعقة من الملح.

وضع ملعقة كبيرة من السمن.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحم. مكونات الصلصة وضع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

فصان من الثوم المهروس.

ثلاث حبات من الطماطم المبشورة.

نصف كوب من الماء.

القليل من جبن الشيدر المبشورة.

القليل من جبن الموزاريلا المبشورة. طريقة التحضير تحضير الكريب مزج الدقيق مع الحليب والبيض والزبدة في طبق عميق حتى تتكون عجينة متماسكة ثم ادخال العجينة الي الثلاجة لمدة ثلاثين دقيقة. تحضير صلصة البشاميل تشويح الدقيق في الزبدة والزيت مع التقليب جيدا ثم اضافة الحليب مع الاستمرار في التقليب حتى يتماسك الخليط ثم تركه جانبا حتى يبرد.

تتبيل الخليط بالملح والفلفل الاسود واضافة جبن الشيدر. تحضير صلصة الطماطم تشويح الثوم في الزيت ثم اضافة الطماطم وصلصة الطماطم والملح والفلفل الاسود وتركه على درجة حراة منخفضة مع اضافة نصف كوب من الماء. تحضير الحشوة تسخين السمن في وعاء ثم تشويح البصل فيه الي ان يذبل ثم اضافة اللحم المفروم وتقليبه جيدا حتى يتحمر.

تتبيل اللحم بالملح والفلفل الاسود والبهارات. تطبيق الكانيلوني وضع نصف كمية صلصة الطماطم في طبق زجاجي مناسب للفرن.

وضع القليل من البشاميل في وسط كل كريب ثم اضافة القليل من الحشو فوق البشاميل ولف الكريب على شكل انبوب.

رص الكريب المحشي في طبق الفرن وسط الصلصة.

وضع القليل من صلصة البشاميل فوق كل انبوب ورش القليل من جبن الشيدر والموزاريلا فوقها.

خبز الطبق في الفرن المحمي على درجة حرارة مئة وثمانين درجة مئوية الي ان تذوب الجبنة.

اخراج الطبق من الفرن وتقديمه. كانيلوني باللحم المكوناتطريقة التحضيركانيلوني اللحم بصلصة الطماطم المكوناتطريقة التحضيرتحضير الحشوة

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