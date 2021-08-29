طريقة عمل خبز التميس بالجبن

يعد خبز التميس بالجبن من أشهى أنواع العيش على الإطلاق وقد يستغربه البعض إلا أنه يحتوي على عدد كبير من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن فتناوله على الفطور أو كمقبلات ويمنح أطفالك كل ما يحتاجه الجسم ،لمعرفة المزيد حول هذا الخبز وطريقة تحضيره تابعينا فقد وفرنا لك المقادير وطريقة التحضير.

خبز التميس بالجبن

تشتهر دول الخليج أهمها المملكة العربية السعودية بتحضير هذا الخبز كما انه في الأصل وصفة بكستانية أصيلة

المقادير اللازمة لعمل الخبز:

كل ما تحتاجينه هو:

كوبان من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمال.

ملعقة صغيرة من الخميرة البودر.

ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من الملح الأبيض الناعم.

ثلث كوب أو نصف كوب من الماء الدافئ.

ملعقتان صغيرتان من زيتون الزيتون البكر الممتاز.

ربع كوب من الجبنة الشيدر أو الرومي المبشورة.

أحضري الماء الدافيء وأضيفي إليه الخميرة والسكر. قلبي المكونات جيداً حتى تذوب في الماء ثم غطي الكوب. يترك الكوب في مكان دافيء لمدة ربع ساعة حتى تبدأ الخميرة في التفاعل. قومي بنخل الدقيق قي وعاء كبير للتخلص من الشوائب والتكتلات. أضيفي الملح إلى الدقيق ثم أضيفي المادء المذاب به الخميرة بالتدريج. أضيفي الزيت وقلبي. قلبي المكونات جيداً واعجني العجينة حتى حتى تتكون لديك عجينة طرية متماسكة وناعمة. تقسم العجينة إلى كرات متوسطة في الحجم ومتساوية. ادهني كل كرة بزيت الزيتون ثم ضعيها في وعاء عميق مغطى بزيت الزيتون. تغطي العجينة جيداً وتترك لمدة ساعة على الأقل لتتخمر وترتاح. قومي بفرد كل كرة على سطح نظيف مرشوش بالدقيق حتى تكون أقراص متوسطة السمك. أضيفي الجبن الشيدر على الوجه أو الجبنة الرومي. يمكنك إضافة الجبن أيضاً مع العجينة لطعم أقوى. يتم إشعال الفرن على حرارة ثلاثمائة درجة مئوية. ضعي الخبز في صينية مدهونة بالزيت ثم أدخليه الفرن حتى يحمر وينضج وتذوب الجبنة. يقدم هذا الخبز ساخن على الفطور أو يمكن تناوله كما المقبلات أو كوجبة خفيفة شهية. يمكنك إضافة إي حشو تريدين بدلاً من الجبن.

خطوات تحضير خبز التميس بالجبن: