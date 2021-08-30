طريقة عمل الكفتة بالصلصلة زي المطاعم الكبيرة والمشهورة بالظبط جربيها دلوقتي

تعتبر وجبة الكفتة بالصلصة من الأكلات المصرية الجميلة التي تتميز ببساطتها وطريقة عملها السهلة في تحضيرها، وذلك لتوافر مكوناتها فى كل بيت وهي من الأطباق المحببة للكبار وكذلك للأطفال وهذا نظرا لطعمها الجميل واللذيذ،وبما أن الكثير من السيدات تبحث عن طريقة عمل الكفتة بالصلصلة لذلك سوف نعرض لكم في هذا المقال الشيق ومن خلال موقع ثقفني أفضل طريقة لعمل الكفتة المصرية بالصلصة بسهولة. طريقة عمل الكفتة بالصلصلة والأرز والأرز المكونات نصف كيلو من اللحم مفروم

٢ بصله كبيرة مفروم ناعم

نصف ملعقة بقدونس مفروم

ملعقتين فلفل أخضر مفروم ناعم

٢ طماطم كبيرة

معلقتين سمنه

فصين ثوم

٣ ملاعق ملح

نص ملعقة فلفل

رشة جوزه الطيب

رشة كسبره ناشفة

نصف ملعقة حبهان مطحون

نص معلقه بهارات لحمه طريقة تحضير الكفتة بالصلصة نحضر قدرا مناسبا ونضع اللحم المفروم ونخلطه جيدا باستخدام اليدين مع إمكانية وضعه فى كبه كهربائية للسهولة والسرعة حتى يظهر نسيج أبيض من اللحم يدل علي تجانسه، ثم نضع بصلة مفروم ناعم مع فلفل أخضر ناعم ورشة البقدونس، وملعقتين من الملح ونصف ملعقة فلفل. يتم عجنهم جيدا ثم نضبع الكفتة على ملعقة لكي تصبح مفتوحة فى النصف ونضعها فى الفريزر حتى تتماسك. نضع طاسة على النار ونضع ملعقة زبدة وبصل مفروم وفصين من الثوم ثم نضع الطماطم ونتركهم حتي السواء. نخرج الكفتة من الفريزر ويتم تشويحها مع ملعقة من الزبده حتى تأخذ لون ونضعها فى قالب صغير ونضع الصلصله عليها ونزودها بربع كوب من ماء ونضعها في الفرن لمدة ربع ساعه. نخرجها من الفرن وتقدم ساخنه مع إمكانية تزيينها برشه بقدونس وناكلها مع أرز أبيض وسلطة خضراء. طريقة عمل الأرز الأبيض المصري نغسل نصف كيلو من الأرز ونضع فى مصفاه حتى يتصفي من الماء ونحضر قدرا على النار ونضع معلقتين من الزيت ثم نضع الأرز فى القدر مع التقليب المستمر. نضع نصف ملعقة من الفلفل وملعقة صغيرة من الملح الأبيض ونتركه خمس دقائق حتى يستوى. إضافات لعمل الكفتة الشهية وجود إمكانية فرم الفلفل الحار أو الحلو مع صلصة الطماطم. يمكن تحضير الكفتة الحارة بوضع ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر الحار. يمكن تفريز أصابع الكفتة فى الفريزر حيث نضعها فى صينية كبيرة وذلك بأن تكون أصابع الكفتة بعيده عن بعضها ويمكن تفريزه لمدة تصل إلى شهرين. الوسوم

تعتبر وجبة الكفتة بالصلصة من الأكلات المصرية الجميلة التي تتميز ببساطتها وطريقة عملها السهلة في تحضيرها، وذلك لتوافر مكوناتها فى كل بيت وهي من الأطباق المحببة للكبار وكذلك للأطفال وهذا نظرا لطعمها الجميل واللذيذ،وبما أن الكثير من السيدات تبحث عن طريقة عمل الكفتة بالصلصلة لذلك سوف نعرض لكم في هذا المقال الشيق ومن خلال موقع ثقفني أفضل طريقة لعمل الكفتة المصرية بالصلصة بسهولة. طريقة عمل الكفتة بالصلصلة والأرز والأرز المكونات نصف كيلو من اللحم مفروم

٢ بصله كبيرة مفروم ناعم

نصف ملعقة بقدونس مفروم

ملعقتين فلفل أخضر مفروم ناعم

٢ طماطم كبيرة

معلقتين سمنه

فصين ثوم

٣ ملاعق ملح

نص ملعقة فلفل

رشة جوزه الطيب

رشة كسبره ناشفة

نصف ملعقة حبهان مطحون

نص معلقه بهارات لحمه طريقة تحضير الكفتة بالصلصة نحضر قدرا مناسبا ونضع اللحم المفروم ونخلطه جيدا باستخدام اليدين مع إمكانية وضعه فى كبه كهربائية للسهولة والسرعة حتى يظهر نسيج أبيض من اللحم يدل علي تجانسه، ثم نضع بصلة مفروم ناعم مع فلفل أخضر ناعم ورشة البقدونس، وملعقتين من الملح ونصف ملعقة فلفل. يتم عجنهم جيدا ثم نضبع الكفتة على ملعقة لكي تصبح مفتوحة فى النصف ونضعها فى الفريزر حتى تتماسك. نضع طاسة على النار ونضع ملعقة زبدة وبصل مفروم وفصين من الثوم ثم نضع الطماطم ونتركهم حتي السواء. نخرج الكفتة من الفريزر ويتم تشويحها مع ملعقة من الزبده حتى تأخذ لون ونضعها فى قالب صغير ونضع الصلصله عليها ونزودها بربع كوب من ماء ونضعها في الفرن لمدة ربع ساعه. نخرجها من الفرن وتقدم ساخنه مع إمكانية تزيينها برشه بقدونس وناكلها مع أرز أبيض وسلطة خضراء. طريقة عمل الأرز الأبيض المصري نغسل نصف كيلو من الأرز ونضع فى مصفاه حتى يتصفي من الماء ونحضر قدرا على النار ونضع معلقتين من الزيت ثم نضع الأرز فى القدر مع التقليب المستمر. نضع نصف ملعقة من الفلفل وملعقة صغيرة من الملح الأبيض ونتركه خمس دقائق حتى يستوى. إضافات لعمل الكفتة الشهية وجود إمكانية فرم الفلفل الحار أو الحلو مع صلصة الطماطم. يمكن تحضير الكفتة الحارة بوضع ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر الحار. يمكن تفريز أصابع الكفتة فى الفريزر حيث نضعها فى صينية كبيرة وذلك بأن تكون أصابع الكفتة بعيده عن بعضها ويمكن تفريزه لمدة تصل إلى شهرين.

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