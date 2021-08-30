طريقة تحضير البيض بطرق مختلفة شهية وخطوات سهلة وبسيطة في المنزل

طريقة تحضير البيض له فوائد عديدة عند تناوله وينصح أطباء التغذية تناوله بشكل يومي يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم الذي يعمل على تقوية العظام والأسنان، ويقوي الأظافر والمفاصل، يحتوي على نسبة دهون قليلة، مصدر جيداً للبروتين، يحتوي على مادة الكولاجين الطبيعية، يحتوي على حمض الفوليك أسيد الطبيعي التي تحتاجه الحامل طول فترة الحمل، تحتوي على عدة فيتامينات أ، ب 12، ب 2، د، تحتوي على العديد من المعادن والحديد، والماغنسيوم، طريقة عمل بيض باللحمة المفرومة طريقة عمل بيض باللحمة المفرومة

المكونات خمس بيضات.

ربع كيلو لحمة مفرومة.

بصله متوسطة مفرومه.

خمس فصوص ثوم مفروم.

معلقه صغيره فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقتان كبيرة زيت. طريقة التحضير نضع مقلاه كبيرة عميقة على النار.

نضع الزيت والبصل، الثوم نقلبهم جيداً ونتركها لمده دقيقتان.

نضيف اللحمة المفرومة ونقلبها.

نتركها على النار حتى تنضج.

نضيف الملح والفلفل الأسود.

نكسر البيض ونضيفه على اللحمة المفرومة.

نقلبها ويقدم ساخن ويقدم بجانبها المخلل.

يقدم بجانبها العيش الفينو أو الخبز البلدي. طريقة عمل بيض بالبسطرمة طريقة عمل بيض بالبسطرمة المكونات أربع بيضات.

1/8 بسطرمة.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقتان سمن بلدي.

عيش بلدي، أو فينو. طريقة التحضير نزيل الثوم والحلبة، الأطار الخارجي لقطع البسطرمة، كي لا تعطي مرارة عند تناولها.

نقطع البسطرمة قطع متوسطة، نضع طاسة مناسبة على النار متوسطة.

نضيف السمن والبسطرمة، ونقلبهم لمده دقيقة، نضيف البيض ونقلبهم جميعاً.

نضيف الملح والفلفل الأسود، نضعها في أطباق التقديم ويقدم بجانبها العيش البلدي.

أو نضعها في الفينو كسندوتشات تأكل سريعاً ويقدم بجانبها المخلل الذي تفصلينه. طريقة عمل سلطة البيض طريقة عمل سلطة البيض المكونات ست حبات بيض مسلوق.

أربع حبات طماطم متوسطة الحجم.

بصلة متوسطة.

كوب بقدونس مفروم.

ثلاث حبات جزر مبشورة.

حبتان خيار صغيرة.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ربع ملعقة صغيرة شطة.

ملح حسب الرغبة.

ثلاث ملاعق زيت زيتون. طريقة التحضر نقشر البيض ونضعه في طبق عميق، نهرسه بالشوكة.

نضيف التوابل على البيض، نضيف الجرز المبشور.

نقشر البصلة ونغسلها مع الطماطم والخيار.

نقطع البصل، الخيار، الطماطم، مكعبات صغيرة.

نضع الخضروات والبقدونس المفروم.

نقلب السلطة جيداً، ونضعها في أطباق التقديم. طريقة عمل البيض المدحرج في السمن البلدي طريقة عمل البيض المدحرج في السمن البلدي المكونات بيض بعدد أفراد الأسرة.

سمنة بلدي.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة خل أبيض. طريقة التحضير نضع البيض في حلة مناسبة، نضيف كمية مناسبة من الماء.

نرفعه على النار، نضيف الملح والخل، نسلق البيض جيداً.

نقشره ونتركه يبرد تماماً، نضع طاسة على النار، نضيف السمن.

نخلط الملح، الفلفل الأسود، الكركم، البابريكا، نضع البيض في السمن.

نتركه يحمر من جميع الجوانب حتي يصبح لونهم ذهبي، نرصهم في التقديم.

نضع التوابل في السمن ونقلبهم، ثم نضبهم على البيض.

يقدم ساخن وبجانبه السلطات والخبز البلدي. الوسوم

طريقة تحضير البيض له فوائد عديدة عند تناوله وينصح أطباء التغذية تناوله بشكل يومي يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم الذي يعمل على تقوية العظام والأسنان، ويقوي الأظافر والمفاصل، يحتوي على نسبة دهون قليلة، مصدر جيداً للبروتين، يحتوي على مادة الكولاجين الطبيعية، يحتوي على حمض الفوليك أسيد الطبيعي التي تحتاجه الحامل طول فترة الحمل، تحتوي على عدة فيتامينات أ، ب 12، ب 2، د، تحتوي على العديد من المعادن والحديد، والماغنسيوم، طريقة عمل بيض باللحمة المفرومة طريقة عمل بيض باللحمة المفرومة

المكونات خمس بيضات.

ربع كيلو لحمة مفرومة.

بصله متوسطة مفرومه.

خمس فصوص ثوم مفروم.

معلقه صغيره فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقتان كبيرة زيت. طريقة التحضير نضع مقلاه كبيرة عميقة على النار.

نضع الزيت والبصل، الثوم نقلبهم جيداً ونتركها لمده دقيقتان.

نضيف اللحمة المفرومة ونقلبها.

نتركها على النار حتى تنضج.

نضيف الملح والفلفل الأسود.

نكسر البيض ونضيفه على اللحمة المفرومة.

نقلبها ويقدم ساخن ويقدم بجانبها المخلل.

يقدم بجانبها العيش الفينو أو الخبز البلدي. طريقة عمل بيض بالبسطرمة طريقة عمل بيض بالبسطرمة المكونات أربع بيضات.

1/8 بسطرمة.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقتان سمن بلدي.

عيش بلدي، أو فينو. طريقة التحضير نزيل الثوم والحلبة، الأطار الخارجي لقطع البسطرمة، كي لا تعطي مرارة عند تناولها.

نقطع البسطرمة قطع متوسطة، نضع طاسة مناسبة على النار متوسطة.

نضيف السمن والبسطرمة، ونقلبهم لمده دقيقة، نضيف البيض ونقلبهم جميعاً.

نضيف الملح والفلفل الأسود، نضعها في أطباق التقديم ويقدم بجانبها العيش البلدي.

أو نضعها في الفينو كسندوتشات تأكل سريعاً ويقدم بجانبها المخلل الذي تفصلينه. طريقة عمل سلطة البيض طريقة عمل سلطة البيض المكونات ست حبات بيض مسلوق.

أربع حبات طماطم متوسطة الحجم.

بصلة متوسطة.

كوب بقدونس مفروم.

ثلاث حبات جزر مبشورة.

حبتان خيار صغيرة.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ربع ملعقة صغيرة شطة.

ملح حسب الرغبة.

ثلاث ملاعق زيت زيتون. طريقة التحضر نقشر البيض ونضعه في طبق عميق، نهرسه بالشوكة.

نضيف التوابل على البيض، نضيف الجرز المبشور.

نقشر البصلة ونغسلها مع الطماطم والخيار.

نقطع البصل، الخيار، الطماطم، مكعبات صغيرة.

نضع الخضروات والبقدونس المفروم.

نقلب السلطة جيداً، ونضعها في أطباق التقديم. طريقة عمل البيض المدحرج في السمن البلدي طريقة عمل البيض المدحرج في السمن البلدي المكونات بيض بعدد أفراد الأسرة.

سمنة بلدي.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة خل أبيض. طريقة التحضير نضع البيض في حلة مناسبة، نضيف كمية مناسبة من الماء.

نرفعه على النار، نضيف الملح والخل، نسلق البيض جيداً.

نقشره ونتركه يبرد تماماً، نضع طاسة على النار، نضيف السمن.

نخلط الملح، الفلفل الأسود، الكركم، البابريكا، نضع البيض في السمن.

نتركه يحمر من جميع الجوانب حتي يصبح لونهم ذهبي، نرصهم في التقديم.

نضع التوابل في السمن ونقلبهم، ثم نضبهم على البيض.

يقدم ساخن وبجانبه السلطات والخبز البلدي.

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