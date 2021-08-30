طريقة عمل حلى النسكافيه البارد بالبسكويت سهل وسريع يحضر في 10 دقائق

طريقة عمل حلى النسكافيه البارد بالبسكويت من أسهل وأسرع الحلويات لذيذة المذاق تحضر في أي وقت، يمكن تحضيرها بأكثر من مكونات ولكن يمكنك استخدام المتاح لديكِ في المنزل إما بسكويت سادة أو شوكولاتة أو بواقي كيك، وكما ذكرنا في وقت سابق أن جميع وصفات الطبخ أو الحلويات يمكن التغيير في المكونات وجعلها وصفة جديدة تماماً بمعنى آخر تقدري أن تحصلي على وجبة جديدة من وصفة تقليدية أو من زيادات الطعام الموجودة بالبيت.

مكونات حلى النسكافيه بسكوت الشاي

هي وصفة يعشقها الجميع كبار وصغار تحتوي على مكونات بسيطة للغاية وسهلة التحضير، افضل وصفات الطبخ في عالم الحلويات السريعة في دقائق معدودة تكون جاهزة بالمقادير التالية:

أولاً: مزيج النسكافيه عبارة عن (ملعقة صغيرة ونصف نسكافيه + 1/2 كوب ماء ساخن ) + باكيت بسكويت سادة أو شوكولاتة أي نوع.

ثانياً: الحشو بين طبقات البسكويت (ملعقة ونصف كبيرة نشا + 2 كوب حليب + نصف كوب سكر + ملعقة صغيرة نسكافيه + 2 ملعقة كبيرة كاكاو خام) يخلط على البارد ويرفع على النار مع التحريك المستمر حتى يتجانس تماماً.

ثالثاً: كريمة تزين الوجه عبارة عن (ظرف كريم شانتيه بطعم الشوكولاتة ومعه كوب من الحليب المثلج يخفق حتى يتجانس تماماً) + بشر شوكولاتة سادة أي نوع متوفر في البيت.

كما ذكرنا يمكن استخدام نفس المكونات والطريقة في عمل حلى نسكافيه بالكيك ولكن مع تغيير جزئي وهو وضع طبقة كيك ثم تشرب بسائل النسكافيه

احضري صينية مستطيلة مقاس 30 سم أو المتاح لديكِ.

اغمسي قطع البسكويت في مزيج النسكافيه مع الماء المحضر سابقاً قطعة تلو الأخرى.

رصي طبقة في قاع الصينية من البسكويت المغمس بسائل النسكافيه.

ثم ضعي طبقة من الحشو وكرري العملية مرة أخرى وضعي طبقة من البسكويت المغمس بالنسكافيه.

وهكذا حتى تنهي كل طبقات البسكويت الموجودة لديكِ ثم آخر طبقة من الحشو.

أما طبقة الوجه قومي بصب الكريم شانيه وافردي على الوجه كله حتى يغطي بالكامل.

يمكنك عمل تجزيعات بالملعقة لكي تعطي شكل جمالي وعليها رشة من بشر الشوكولاتة.

توضع صينية حلى النسكافيه البارد في الثلاجة أو الفريزر لمدة ساعة ثم تخرج وتقطع مربعات أو مثلثات حسب الرغبة وتقدم..ألف هنا على قلوبكم جميعا..دمتم سالمين وبصحة وعافية.

طريقة عمل حلى النسكافيه البارد بالبسكويت الشاي