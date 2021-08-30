طريقة عمل باتيه الأفران بحشوات مختلفة وطعم مميز في المنزل

طريقة عمل باتيه الأفران هو من أشهر المعجنات المورقة ويعد من أخف وجبات الإفطار أو العشاء تمتاز بسهوله مضغها وبلعها ويمكن التنوع في إضافة الحشوات الداخلية التي تفضلها عائلتك مثل ساده، الأجبان، أو الشوكولاتة، العجوة، السجق، اللانشون، بسطرمة، لا تستغرق وقت في التخمير أو التحضير والتسوية، تتربع على عرش القوائم الرئيسية في المناسبات والأفراح وبعض البلاد العربية تطلق عليه البيتي بان. طريقة عمل باتيه الأفران بحشوات مختلفة طريقة عمل باتيه الأفران بحشوات مختلفة أذا كان أطفالك من النوع الذي لا يفضل تناول الطعام بشكل يومي فعليك سيدتي تحضير بعض من المعجنات التي يفضلها وتستخدم العجينة في تحضير أكلات كثيرة مختلفه مثل البيتزا، الفطائر، ومن الممكن تحضير بأحجام مختلفة وسوف نقدم إليك سيدتي طريقة سهلة وبسيطة وأمنه لتحضيره في المنزل لسلامه نظافته. طريقة عمل باتيه بالجبنه طريقة عمل باتيه بالجبنه المكونات نصف كيلو دقيق.

ملعقة كبيرة خميرة بودر12 جرام.

ثلث كوب سكر65 جرام.

ربع كوب زبده مذابه 50 جرام بمقدار ملعقتان كبيرة.

ملعقتان كبيرة زيت نباتي طعام.

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب وربع حليب بمقدار 300 مل.

جبن أي نوع تفضليه.

ربع ملعقة صغيرة ملح. مكونات التزين ملعقة كبيرة حبة البركة.

ملعقة كبيرة سمسم محمص.

بيضة.

ملعقة كبيرة لبن.

ذرة خل أبيض. طريقة التحضير ننخل الدقيق عدة مرات لنحصل على عجينة مورقة وهاشة.

نضع السكر على الدقيق، الخميرة الفورية، نضيف البيضة على السمن.

نقلبهم جيداً قبل أضافتهم على الدقيق، نضيف ملعقتان الزيت.

نستمر في تقلبيهم، حتي نحصل على عجينة رمليه.

نضيف الحليب بالتدريج ونستمر في العجن، نضيف رشه الملح.

نضع ملعقة من الدقيق على رخامه المطبخ، نستمر في عجنها.

حتي نحصل على عجينة طرية تماماً ، نكورها ونضعها في بوله.

نضع عليها ورق أسترش، نتركها ترتاح لمدة نصف دقائق.

نفرد العجينة ونلفها بشكل أسطواني، نضع في طبق عميق صغير.

سمن على زيت، نبل أصابع اليد، ونقطع العجين قطع متساوية.

ندهن رخامة المطبخ سمن وزيت، نضع قطعه من العجين على الرخامه.

وندهن سطح العجين بالسمن، نفردها من الداخل للخارج حتي تصبح رقيقة.

نضع الطرفان على بعض، ونطبقها على شكل مربع.

ندهن سطح العجين بالسمن، ونتركهم جنباً ترتاح قليلاً.

نفردها بأصابع اليد، على شكل مستطيل عريض.

ندهن النشابة بالسمن، ونفرد العجين مرة أخري.

نقطع العجين بالتساوي بالطول، ثلاث قطع متساوية.

نقلب قطعة العجين على الوجه الأخر.

نضع قطعه من الجبن المفضلة، نلفها من الطرف بأحكام.

نرقق الطرف تماماً، نغلقه جيداً.

نترك الباتيه يخمر مره أخري ونرصه في صينية مناسبة.

نضع البيضة والحليب والخل ونخفقهم جيداً، ندهن بالفراشاه السيلكون وجه العجين.

نوزع حبة البركة والسمسم ع جه العجين، نضع الصينية في الرف الأوسط في الفرن على درجه حرارة 180 ْ.

مشعل مسبقاً بربع ساعه، عندما ينتهي من تسويه نر الوجه ببخاخ مياه ونغطيه بقطعه قطنية لكي يحتفظ بملمسه الطري. طريقة عمل باتيه بالشوكولاته طريقة عمل باتيه بالشوكولاته المكونات أربع أكواب دقيق

كوب وربع لبن دافئ.

ثلث كوب سكر.

ربع كوب زبده أو سمنه.

ملعقتان صغيرة خميره فوريه.

بيضه.

قطع شوكولاته ساده أة بالبندق. مكونات الفرد نصف كوب زبده و زيت

للوجهه بيضه مع ملعقة كبيرة لبن. طريقة التحضير نرص جمي ننخل الدقيق قبل الاستخدام، نضع السكر والخميرة على اللبن الدافئ.

نتركهم لمده خمس دقائق لكي يتخمر الخميرة.

نضع الدقيق في العجان ونضيف السكر والملح.

نضيف السمن والزيت والبيض، ونخفقهم جيداً بالعجان.

نضيف الخميرة بالتدريج مع أستمرار تشغيل العجان.

نستمر في ضربها في العجان لمدة عشر دقائق.

حتي نحصل على عجينة طرية، نغطيها بالكيس البلاستك.

نضعها في فرن البوتاجاز ونشغل لمبه ونتركها تختمر.

نخرج العجين من الفرن ونلمها بأطراف اليد ونشكلها أسطواني.

نقطعها قطعها قطع متساوية،بدل أصابع اليد بالسمن.

ونكور جميع العجين، ندهن سطح الرخامة بالسمن.

نفرد العجين ونرققه تماماً، حتي نحصل على دائرة كبيرة.

نطبق العجين من جميع الجوانب حتي نحصل على شكل ظرف مربع.

نكرر العملية السابقة في باقي العجين، نتركه يرتاح مرة أخري.

نحضر أول قطعة عجين قمنا بلفها، نضع على الوجه كمية مناسبة من السمن.

نحضر النشابة ونضع عليه كمية من السمن، نفرد العجين حتي يصبح رقيق جداً.

نقع العجين نصفين متساويين، نضع قطعة من الشوكولاتة في مقدمة العجين.

نلف العجين بحرص حتي نحصل على شكل الباتيه.

نقطع الأطراف حتي نحصل على عجينة متساوية من الأطراف.

نضع ورقة زبدة في قاع الصينية ونرص قطع الباتيه.

نتركه لمدة نصف ساعه ليختمر أو خمس وعشرون دقيقة.

نضع البيض واللبن في طبق صغير ونخفقهم، ندهن جمي الأوجه.

نضع الصينية على الرف الأوسط لمدة نصف ساعه.

نبشر قطع من الشوكولاتة على الوجه وهو ساخن.

نضعهم في علبة محكمه الغلق بعد أن يبرد تماما. الوسوم

طريقة عمل باتيه الأفران هو من أشهر المعجنات المورقة ويعد من أخف وجبات الإفطار أو العشاء تمتاز بسهوله مضغها وبلعها ويمكن التنوع في إضافة الحشوات الداخلية التي تفضلها عائلتك مثل ساده، الأجبان، أو الشوكولاتة، العجوة، السجق، اللانشون، بسطرمة، لا تستغرق وقت في التخمير أو التحضير والتسوية، تتربع على عرش القوائم الرئيسية في المناسبات والأفراح وبعض البلاد العربية تطلق عليه البيتي بان. طريقة عمل باتيه الأفران بحشوات مختلفة طريقة عمل باتيه الأفران بحشوات مختلفة أذا كان أطفالك من النوع الذي لا يفضل تناول الطعام بشكل يومي فعليك سيدتي تحضير بعض من المعجنات التي يفضلها وتستخدم العجينة في تحضير أكلات كثيرة مختلفه مثل البيتزا، الفطائر، ومن الممكن تحضير بأحجام مختلفة وسوف نقدم إليك سيدتي طريقة سهلة وبسيطة وأمنه لتحضيره في المنزل لسلامه نظافته. طريقة عمل باتيه بالجبنه طريقة عمل باتيه بالجبنه المكونات نصف كيلو دقيق.

ملعقة كبيرة خميرة بودر12 جرام.

ثلث كوب سكر65 جرام.

ربع كوب زبده مذابه 50 جرام بمقدار ملعقتان كبيرة.

ملعقتان كبيرة زيت نباتي طعام.

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب وربع حليب بمقدار 300 مل.

جبن أي نوع تفضليه.

ربع ملعقة صغيرة ملح. مكونات التزين ملعقة كبيرة حبة البركة.

ملعقة كبيرة سمسم محمص.

بيضة.

ملعقة كبيرة لبن.

ذرة خل أبيض. طريقة التحضير ننخل الدقيق عدة مرات لنحصل على عجينة مورقة وهاشة.

نضع السكر على الدقيق، الخميرة الفورية، نضيف البيضة على السمن.

نقلبهم جيداً قبل أضافتهم على الدقيق، نضيف ملعقتان الزيت.

نستمر في تقلبيهم، حتي نحصل على عجينة رمليه.

نضيف الحليب بالتدريج ونستمر في العجن، نضيف رشه الملح.

نضع ملعقة من الدقيق على رخامه المطبخ، نستمر في عجنها.

حتي نحصل على عجينة طرية تماماً ، نكورها ونضعها في بوله.

نضع عليها ورق أسترش، نتركها ترتاح لمدة نصف دقائق.

نفرد العجينة ونلفها بشكل أسطواني، نضع في طبق عميق صغير.

سمن على زيت، نبل أصابع اليد، ونقطع العجين قطع متساوية.

ندهن رخامة المطبخ سمن وزيت، نضع قطعه من العجين على الرخامه.

وندهن سطح العجين بالسمن، نفردها من الداخل للخارج حتي تصبح رقيقة.

نضع الطرفان على بعض، ونطبقها على شكل مربع.

ندهن سطح العجين بالسمن، ونتركهم جنباً ترتاح قليلاً.

نفردها بأصابع اليد، على شكل مستطيل عريض.

ندهن النشابة بالسمن، ونفرد العجين مرة أخري.

نقطع العجين بالتساوي بالطول، ثلاث قطع متساوية.

نقلب قطعة العجين على الوجه الأخر.

نضع قطعه من الجبن المفضلة، نلفها من الطرف بأحكام.

نرقق الطرف تماماً، نغلقه جيداً.

نترك الباتيه يخمر مره أخري ونرصه في صينية مناسبة.

نضع البيضة والحليب والخل ونخفقهم جيداً، ندهن بالفراشاه السيلكون وجه العجين.

نوزع حبة البركة والسمسم ع جه العجين، نضع الصينية في الرف الأوسط في الفرن على درجه حرارة 180 ْ.

مشعل مسبقاً بربع ساعه، عندما ينتهي من تسويه نر الوجه ببخاخ مياه ونغطيه بقطعه قطنية لكي يحتفظ بملمسه الطري. طريقة عمل باتيه بالشوكولاته طريقة عمل باتيه بالشوكولاته المكونات أربع أكواب دقيق

كوب وربع لبن دافئ.

ثلث كوب سكر.

ربع كوب زبده أو سمنه.

ملعقتان صغيرة خميره فوريه.

بيضه.

قطع شوكولاته ساده أة بالبندق. مكونات الفرد نصف كوب زبده و زيت

للوجهه بيضه مع ملعقة كبيرة لبن. طريقة التحضير نرص جمي ننخل الدقيق قبل الاستخدام، نضع السكر والخميرة على اللبن الدافئ.

نتركهم لمده خمس دقائق لكي يتخمر الخميرة.

نضع الدقيق في العجان ونضيف السكر والملح.

نضيف السمن والزيت والبيض، ونخفقهم جيداً بالعجان.

نضيف الخميرة بالتدريج مع أستمرار تشغيل العجان.

نستمر في ضربها في العجان لمدة عشر دقائق.

حتي نحصل على عجينة طرية، نغطيها بالكيس البلاستك.

نضعها في فرن البوتاجاز ونشغل لمبه ونتركها تختمر.

نخرج العجين من الفرن ونلمها بأطراف اليد ونشكلها أسطواني.

نقطعها قطعها قطع متساوية،بدل أصابع اليد بالسمن.

ونكور جميع العجين، ندهن سطح الرخامة بالسمن.

نفرد العجين ونرققه تماماً، حتي نحصل على دائرة كبيرة.

نطبق العجين من جميع الجوانب حتي نحصل على شكل ظرف مربع.

نكرر العملية السابقة في باقي العجين، نتركه يرتاح مرة أخري.

نحضر أول قطعة عجين قمنا بلفها، نضع على الوجه كمية مناسبة من السمن.

نحضر النشابة ونضع عليه كمية من السمن، نفرد العجين حتي يصبح رقيق جداً.

نقع العجين نصفين متساويين، نضع قطعة من الشوكولاتة في مقدمة العجين.

نلف العجين بحرص حتي نحصل على شكل الباتيه.

نقطع الأطراف حتي نحصل على عجينة متساوية من الأطراف.

نضع ورقة زبدة في قاع الصينية ونرص قطع الباتيه.

نتركه لمدة نصف ساعه ليختمر أو خمس وعشرون دقيقة.

نضع البيض واللبن في طبق صغير ونخفقهم، ندهن جمي الأوجه.

نضع الصينية على الرف الأوسط لمدة نصف ساعه.

نبشر قطع من الشوكولاتة على الوجه وهو ساخن.

نضعهم في علبة محكمه الغلق بعد أن يبرد تماما.

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