طريقة عمل وصفة الفراخ بالجبنة البارميزان

وصفة الفراخ بالجبنة البارميزان من الاطباق الايطالية الكلاسيكية ، وطريقتها سهلة وسريعة وبتتعمل كلها مع بعض في نفس الصينية ، تعالوا نشوف في السطور الجاية الطريقة بالخطوات.

وصفة الفراخ بالجبنة البارميزان:

وقت التحضير: 10 دقايق.

وقت الطبخ: 10 دقايق.

الكمية تكفي 4 اشخاص.

مكونات الفراخ:

– 2 معلقة كبيرة زيت زيتون.

– 500 جرام فيليه صدور فراخ صغيرة منزوعة الجلد والعضم.

– ¼ معلقة صغيرة ملح.

– ¼ معلقة صغيرة ثوم بودر.

– 2 معلقة كبيرة دقيق.

– رشة فلفل اسود

مكونات الصوص:

– 800 جرام صلصة طماطم او طماطم مهروسة.

– 2 معلقة صغيرة زعتر مجفف.

– 1 ½ معلقة صغيرة ريحان مجفف.

– 2 معلقة صغيرة ثوم بودر.

– 1 معلقة صغيرة بصل بودر.

– ملح وفلفل حسب الذوق.

– 100 جرام جبنة موتزاريلا مبشورة.

– 75 جرام جينة بارميزان مبشورة.

– 1 حفنة من اوراق الريحان للتزيين.

طريقة التحضير:

1- سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

2- اخلطي الدقيق مع الملح والفلفل والثوم البودر ، وقلبي الفراخ في الخليط ده.

3- سخني زيت الزيتون في طاسة او صينية فرن على نار على درجة حرارة عالية ، واقلي فيها الفراخ على نار من متوسطة لعالية ، لمدة 4 – 5 دقايق لكل جنب لحد ما لونها يبقى دهبي والفراخ تستوي تماما ، ارفعيها من على النار في طبق.

4- في نفس الطاسة ضيفي الطماطم المهروسة, الريحان, الزعتر, الثوم البودر, البصل البودر ، وسيبي الصلصة على درجة حرارة متوسطة لمدة 8 – 10 دقايق او لحد ما الصلصة تتقل ويبقى قوامها سميك ، تبليها بالملح والفلفل حسب الرغبة.

5- حطي الفراخ فوق الصلصة ، وخدي من الصلصة بالمعلقة حطي منها شوية فوق كل قطعة فراخ.

6- رشي على وش الفراخ الجبنة الموتزاريلا والجبنة البارميزان.

7- دخلي الفراخ الفرن لمدة 15 دقيقة تقريبا او لحد ما الوش يبقى دهبي والجبنة تسيح.

8- كده الطبق يبقى جاهز ، زينيه باوراق الريحان ، وقدمي الفراخ فوق المكرونة المفضلة عندك.

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