طريقة عمل وصفة الفراخ بالجبنة البارميزان

وصفة الفراخ بالجبنة البارميزان من الاطباق الايطالية الكلاسيكية ، وطريقتها سهلة وسريعة وبتتعمل كلها مع بعض في نفس الصينية ، تعالوا نشوف في السطور الجاية الطريقة بالخطوات.
وصفة الفراخ بالجبنة البارميزان:
وقت التحضير: 10 دقايق.
وقت الطبخ: 10 دقايق.
الكمية تكفي 4 اشخاص.
مكونات الفراخ:
– 2 معلقة كبيرة زيت زيتون.
– 500 جرام فيليه صدور فراخ صغيرة منزوعة الجلد والعضم.
– ¼ معلقة صغيرة ملح.
– ¼ معلقة صغيرة ثوم بودر.
– 2 معلقة كبيرة دقيق.
– رشة فلفل اسود
مكونات الصوص:
– 800 جرام صلصة طماطم او طماطم مهروسة.
– 2 معلقة صغيرة زعتر مجفف.
– 1 ½ معلقة صغيرة ريحان مجفف.
– 2 معلقة صغيرة ثوم بودر.
– 1 معلقة صغيرة بصل بودر.
– ملح وفلفل حسب الذوق.
– 100 جرام جبنة موتزاريلا مبشورة.
– 75 جرام جينة بارميزان مبشورة.
– 1 حفنة من اوراق الريحان للتزيين.
طريقة التحضير:
1- سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
2- اخلطي الدقيق مع الملح والفلفل والثوم البودر ، وقلبي الفراخ في الخليط ده.
3- سخني زيت الزيتون في طاسة او صينية فرن على نار على درجة حرارة عالية ، واقلي فيها الفراخ على نار من متوسطة لعالية ، لمدة 4 – 5 دقايق لكل جنب لحد ما لونها يبقى دهبي والفراخ تستوي تماما ، ارفعيها من على النار في طبق.
4- في نفس الطاسة ضيفي الطماطم المهروسة, الريحان, الزعتر, الثوم البودر, البصل البودر ، وسيبي الصلصة على درجة حرارة متوسطة لمدة 8 – 10 دقايق او لحد ما الصلصة تتقل ويبقى قوامها سميك ، تبليها بالملح والفلفل حسب الرغبة.
5- حطي الفراخ فوق الصلصة ، وخدي من الصلصة بالمعلقة حطي منها شوية فوق كل قطعة فراخ.
6- رشي على وش الفراخ الجبنة الموتزاريلا والجبنة البارميزان.
7- دخلي الفراخ الفرن لمدة 15 دقيقة تقريبا او لحد ما الوش يبقى دهبي والجبنة تسيح.
8- كده الطبق يبقى جاهز ، زينيه باوراق الريحان ، وقدمي الفراخ فوق المكرونة المفضلة عندك.
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