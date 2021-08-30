تبييض وتفتيح البشرة بأفضل وأسهل الوصفات في 15 دقيقة بالمنزل

ترغب الكثير من النساء في الحصول على بشرة نضره وصافية خالية من العيوب، لكن قد تتعرض البشرة لبعض من المشاكل مثل الحبوب والاسمرار الناتج عند التعرض لأشعة الشمس والبقع الداكنة، وقد يستخدم البعض المكونات الكيميائية لعلاج أسرع لكنها طريقة غير آمنه والبعض يستخدم الطرق وواصفات طبيعية غير ضارة لجميع أنواع البشرة ، سوف نعرض في هذا المقال بعض من الطرق للحفاظ على البشرة وتنظيفها.

1. استخدام الغسول المناسب لنوع بشرتك لتنظيف جيد للبشرة من أي شوائب ودهون زائدة حتى لا تؤدي لسد المسام وظهور الحبوب.

2. عمل مقشر للبشرة مرتين على الأقل في الأسبوع لكى نتخلص من الجلد الميت الموجود على البشرة.

3. عمل ماسكات طبيعية يوميا لتفتيح وتنظيف البشرة .

4. ترطيب البشرة ضروري لأنه يبقى البشرة رطبة باستمرار ويمنع تراكم خلايا الجلد الميتة حتى لا تظهر حبوب، ويفضل استخدام مرطبات طبيعية.

5. استخدام واقي من الشمس مناسب للبشرة الذي يعمل على الحفاظ على البشرة من الاسمرار والجفاف والبقع الداكنة نتيجة للتعرض لأشعة الشمس الضارة يوميا.

6. شرب الكثير من الماء لأنها تساعد في الحفاظ على رطوبة البشرة ونضارتها.

7. الحرص علي استخدام نظام غذائي صحي به الكثير من الفيتامينات والبروتينات التي تحتاجها البشرة.

8. الابتعاد عن التدخين فهو من أكثر العوامل التي تؤثر علي البشرة مثل ظهور الشيخوخة المبكرة والتجاعيد وعلامات التقدم في السن المزعجة، وعدم تدفق الدم إلى الوجه.

أفضل وأسهل الوصفات لتبييض البشرة في المنزل

يتميز ماء الورد بأنه منظف لطيف علي البشرة، كما أن عصير الليمون من أهم العناصر في تفتيح البشرة.

المكونات

• عدد ملعقة من ماء الورد.

• عدد ملعقة من عصير الليمون.

كيفية التحضير والاستخدام

1. يتم خلط جميع المكونات جيدا.

2. يوضع الخليط على الوجه حتى يمتص الوجه الخليط كله.

3. يتم غسل الوجه جيدا بماء فاتر.

يصنف الكركم من العناصر الفعالة في إزالة البقع الداكنة وتبييض البشرة.

المكونات

• عدد ملعقة صغيرة من الكركم.

• عدد نصف كوب من الزبادي.

كيفية التحضير والاستخدام

1. يتم خلط جميع المكونات جيدا.

2. يوضع الخليط على الوجه ويتم التدليك.

3. يتم ترك الخليط على الوجه لمدة 15 دقيقة.

4. يتم غسل الوجه بالماء الفاتر.

الزيوت من الوصفات الطبيعية التي تقوم بتبييض البشرة دون أي ضرر.

المكونات

• ثلاثون غرام من زيت اللوز.

• ثلاثون غرام من زيت الذرة.

• ثلاثون غرام من زيت جنين القمح.

كيفية التحضير والاستخدام

1. يتم خلط جميع الزيوت جيدا.

2. يتم وضع الخليط على الوجه ويدهن جيدا قبل النوم.

3. يترك حتي الصباح ويتم التكرار يوميا.

يحتوي البرتقال على فيتامين سي المهم البشرة، كما يعمل الكركم علي تبييض البشرة وإزالة الرؤوس السوداء منها.

المكونات

كوب صغير من عصير البرتقال

ملعقة صغيرة من الكركم

كيفية التحضير والاستخدام

يتم خلط الكركم مع عصير البرتقال جيدا حتى يصبح الخليط متجانس. يتم وضع الخليط على الوجه لمدة ساعة على الأقل. غسل الوجه بالماء الفاتر ويكرر مرتين فى أسبوع.

مكونات الوصفة

قشر ثمرة برتقال مجففة

ملعقة كبيرة من الزبادي

طريقة التحضير والاستخدام