أطعمة تسرع الشفاء من فيروس كورونا وتقوي المناعة

أطعمة تسرع الشفاء من فيروس كورونا، ينتشر فيروس كورونا سريعًا في جميع الدول حول العالم لهذا يتم اتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا في تلك الدول، ولكن يجب على الشخص أن يهتم بصحته وتقوية جهازه المناعي للوقاية من فيروس كورونا، وهناك العديد من الأطعمة الصحية التي تساعد الجسم على مواجهة أي عدوى خارجية تسببها البكتيريا أو الفيروسات التي قد تدخل الجسم، ونقدم لكم أهم خمسة أطعمة لتقوية مناعة الجسم لمواجهة فيروس كورونا والوقاية منه.

أطعمة الوقاية من فيروس كورونا

ينصح الأطباء بتقوية الجهاز المناعي من خلال العديد من النقاط أهمها تناول الطعام الصحي، حيث يوفر الطعام الصحي والمفيد للجسم الفيتامينات والمغذيات والعناصر الطبيعية التي تساعد على تقوية الجهاز المناعي لكي يكون قادرًا على القيام بعمله والتخلص من أي جسم خارجي يحاول الدخول للجسم ويسبب العدوى مثل فيروس Covid 19، وينصح بالابتعاد عن تناول الأطعمة السريعة وخاصةً الجاهزة التي تشترى من الخارج لأننا لا نعرف مصدرها كما أنها غير مفيدة للجسم على الإطلاق بل على العكس من ذلك فهي تضيف الضرر إلى الجسم مثل زيادة مستويات الدهون في الجسم واكتساب الوزن وإضعاف مناعة الجسم.

ومن أهم الأطعمة الصحية التي ينصح بها الأطباء بتقوية مناعة الجسم ضد فيروس كورونا هي:

الحبوب الغير مصنعة مثل الشوفان وحبوب الحنطة وحبوب الشعير. الأسماك الدهنية مثل سمك السلمون ويفضل تناوله لما لا يقل عن ثلاث مرات في الأسبوع. بعض منتجات الألبان مثل: الجبن القريش والحليب الطازج والزبادي خالي السكر. الفاكهة الغنية بالألياف والفيتامينات. الخضروات الورقية الطازجة.

النظام الغذائي وفيروس كورونا

من خلال بعض الدراسات التي قدمها خبراء في معهد بحوث الأوبئة لحماية المستهلك وجد أن النظام الغذائي اليومي يساعد الجسم على مواجهة الفيروسات مثل فيروس كورونا، فإن معظم الأطعمة الصحية توفر للجسم مقدار أكبر من الطاقة والنشاط وتحسين قدرة الجهاز الهضمي والتنفسي لوجود الفيتامينات والألياف الطبيعية والأحماض الدهنية الهامة والضرورية للجسم والتي تحسن من عمل الجهاز المناعي، لهذا يجب أن نهتم بتناول الطعام الصحي المفيد بدلًا من الأطعمة الضارة.