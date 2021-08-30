طريقة عمل سمك الهامور بالفرن تبحث عنها الكثير من السيدات، فهو يحتوي على قيمة غذائية كبيرة حيث يحتوي على نسبة عالية من الأملاح المعدنية الهامة والبروتينات، وأيضًا بعض الفيتامينات، ويتسم السمك باللون الأبيض وأنه طري ولا يحتاج إلى وقت طويل لتحضيره وتجهيزه، فهو من الوجبات التي يفضلها الكثيرون، واليوم سوف نوضح المزيد عبر السطور القادمة.

طريقة عمل سمك الهامور بالفرن

سمك الهامور من ضمن أنواع السمك المُحبب لدى الكثيرين سواء صغار أو كبار، فهو يتسم بالمذاق الشهي لذا يُمكنك اتباع ما يلي:

سمكة فقط ذات حجم كبير.

كمية مناسبة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

نصف ملعقة من الكمون المطحون.

ملعقة من الملح.

ربع ملعقة من كزبرة الجافة.

ملعقة من السماق.

رشه من اليانسون المطحون.

ملعقة بابريكا.

ورقة كبيرة من الريحان.

ملعقة زعتر.

حبة كبيرة من البطاطس المقطع لشرائح.

حبة من الفلفل الرومي.

حبتان من الجزر.

حبتان من البصل.

ثلاث فصوص من الثوم.

حبة من الليمون.

كمية مناسبة من البقدونس.

كمية مناسبة من الكزبرة المفرومة.

حبة بصل مفروم.

ربع كوب زعتر أخضر.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

زيت الزيتون.

ملعقة كمون.

ملعقة سماق.

يتم وضع كافة المكونات السابقة في وعاء عميق ونخلطهم بشكل جيد. نغسل السمك بشكل جيد ونتبله جيداً. يتم تسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة. نضع السمك في صينية ونضيف المزيج الذي تم تحضيره. نترك السمك حتى ينضج ثم نخرجه من الفرن. نقدم السمك في وعاء للتقديم بألف هنا.

هناك مجموعة من النصائح التي لابد من اتباعها لكي تحصل على مذاق شهي ومختلف وهي:لابد من غسله بشكل جيد وتتبيله بمكونات جيدة.

يتم إضافة الكثير من التوابل للحصول على مذاق شهي.

يتم تسخين الفرن جيداً ولكن يجب أخذ الحذر لكي لا يحترق.

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بهذا نكون وصلنا لختام مقالنا وهو طريقة عمل سمك الهامور بالفرن وتطرقنا إلى ذكر نصائح للحصول على الوجبة بمذاق شهي ومختلف، ونرجو أن يكون نال إعجابكم.