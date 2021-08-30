متى يكون جهاز التنفس الصناعي ضروريًا لمريض كوفيد 19

متى يكون جهاز التنفس الصناعي ضروريا لمريض كوفيد 19، ولوحظ منذ بداية ظهور فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 حاجة الكثير من المصابين بالمرض، لاستخدام جهاز التنفس الصناعي بسبب فشل الرئتين الجزئي أو الكلي كواحدة من تداعيات المرض الخطيرة.

ومعلوم أن جهاز التنفس الصناعي يتم استخدامه لعلاج مشكلة ضيق التنفس وهي واحدة من مضاعفات فيروس كورونا الجديد، وتعني إنتقال عدوى الفيروس من الجهاز التنفسي العلوي المتضمن للجيوب الأنفية والحلق والقصبة الهوائية، إلى الرئتين.

وتسهم بخاخات الأكسجين بشكل جزئي في تخفيف ضيق التنفس، لكنها قد تكون غير نافعة في بعض الحالات ما يستدعي لجوء الأطباء لجهاز التنفس الصناعي لإنقاذ حياة المرضى.

متى يكون جهاز التنفس الصناعي ضروريا لمريض كوفيد 19

يجيب الدكتور محمود عبد المجيد، إستشاري أمراض الصدر والجهاز التنفسي على هذا السؤال لموقع "الكونسلتو"، مشيراً إلى أن الحاجة لاستخدام جهاز التنفس الصناعي تصبح ملحة في حال إصابة مريض كوفيد 19 بمتلازمة ضيق التنفس الحاد.

مضيفاً أن هذه المتلازمة دوت الخليج تطور للإلتهاب الذي يسببه الجهاز المناعي للرئتين أثناء محاربته لفيروس كورونا، ما يؤدي إلى تراجع عمل الحويصلات الهوائية على تزويد الجسم بالأكسجين والتخلص من ثاني أكسيد الكربون خارج الجسم. وأكد الخبير المصري على ضرورة وضع المريض على جهاز التنفس الصناعي في هذه الحالة، للحيلولة دون وفاته.

مع تشديده على ضرورة الإلتزام بتناول الأدوية المدرجة ضمن بروتوكل علاج فيروس كورونا التي يصفها الطبيب لكل حالة. كون هذه الأدوية تتضمن عقاراً هاماً جداً هو الكورتيزون الذي يعمل على تثبيط مناعة الجسم ومنعها من مهاجمة الأعضاء الحيوية بما فيها الرئتين وإصابتها بالإلتهاب.

مراقبة نسبة الاكسجين بالدم لمريض كوفيد 19

كما شدد د. عبد المجيد على ضرورة مراقبة نسبة الأكسجين بالدم لمريض كوفيد 19، عن طريق جهاز يقيس التأكسج النبضي، والذهاب لأقرب مستشفى في حال انخفض هذا المقياس عن 74 ملم / زئبقي.

ومن أعراض نقص الأكسجين في الدم عن المعدل الطبيعي، والذي يتراوح بين 75-100 ملم / زئبقي:

ضيق التنفس بسبب ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون بالدم.

آلام الصدر.

تسارع ضربات القلب.

إرتفاع ضغط الدم.

برودة الأطراف.

صعوبة التركيز وتشوش الرؤية.

الصداع والدوخة والإغماء في بعض الحالات.

خطورة الإلتهاب الرئوي مع متلازمة ضيق التنفس الحاد

وكانت الطبيبة الأمريكية جورجين نانوس، حذرت في وقت سابق من خطورة تلازم الإلتهاب الرئوي مع متلازمة ضيق التنفس الحادة، كون نقص الأكسجين بالدم الناتج عنهما يمكن أن يؤدي إلى تراجع قدرة أعضاء الجسم الحيوية الأخرى على القيام بوظائفها، ما يعرضها لخطر الفشل بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" الأمريكية.

مؤكدة على ضرورة وضع مريض كوفيد 19 على جهاز التنفس الصناعي في الحالات الحرجة، وذلك لإمداد الجسم بالأكسجين والتخلص من غاز ثاني أكسيد الكربون من خلال الرئتين. ويستمر استخدام هذا الجهاز لحين تعافي الرئتين تماماً من المضاعفات السلبية التي يسببها لها فيروس كورونا.