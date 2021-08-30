نظام غذائي صحي قليل البوتاسيوم لمرضى الكلى، يجب اتباعه حتى لا تتفاقم أعراض مرض الكلى، وذلك لأن الكلى مسؤولة عن إزالة البوتاسيوم الزائد من الدم، وفي حال الإصابة بأي من أمراض الكلى تصبح الكلى غير قادرة أداء وظيفتها، وبالتالي فإن زيادة البوتاسيوم يسبب إرهاقاً للكلى، ويحدث تراكم للبوتاسيوم في الدم.

ومن منطلق ذلك نتعرف على أفضل الأطعمة المناسبة لمرضى الكلى، وكذلك على الأطعمة الممنوعة لهم، كما في التالي.

نظام غذائي صحي قليل البوتاسيوم لمرضى الكلى

على مريض الكلى التركيز على الأنواع التالية قليلة البوتاسيوم من الخضروات والفواكه وهي:

من الفواكه: البطيخ، التفاح، التوت، العنب، الجريب فروت، الليمون، المانجو، البابايا، الكمثرى، الخوخ، الأناناس، اليوسفي، الفراولة .

من الخضروات: البامية، الباذنجان، الفلفل الحلو، براعم البامبو، البروكلي، الملفوف، الجزر، الكرفس، البصل، الذرة، الخيار، الفاصوليا الخضراء، الخس، الفطر الطازج، الثوم، القرنبيط، الشمندر، واللفت.

التركيز على اللحوم البيضاء ومنها الأسماك والدجاج.

استخدام زيت الزيتون من الدهون.

تناول الحبوب بدون قشورها.

التقليل من تناول الملح.

شرب الماء الكافي على فترات متقاربة خلال اليوم.

أطعمة غنية بالبوتاسيوم ممنوعة على مريض الكلى

البقوليات بقشورها، الطماطم، الموز، الأرز البني، الأفوكادو، البرتقال، الخبز الأسمر، القمح الكامل.

كما يجب على مريض الكلى التقليل من اللحوم الحمراء.

عدم تناول اللحوم المصنعة والوجبات الجاهزة.

عدم تناول الأطعمة المعلبة، ويجب قراءة الملصقات الغذائية على أي منها.

يجب على مريض الكلى عدم تناول البهارات والتوابل والصلصات الجاهزة كونها غنية بالبوتاسيوم.

عدم تناول المشروبات الغازية والمشروبات المحلاة.

الحد من استهلاك مشروبات الكافيين.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.