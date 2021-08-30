أفضل طريقة لعمل اللانشون من اللحم او الفراج في البيت وبأقل تكاليف وبطريقة صحية

طريقة عمل اللانشون تبحث العديد من السيدات عبر محركات البحث عن طريقة عمل اللانشون في البيت ليكون بديلاً للانشون الذي يتم شرائه من المحلات والأسواق الاستهلاكية حيث تتوجس الكثير من الأمهات ويخشون على أبنائهم من هذه الأنواع الصناعية قليلة الجودة، ومن خلال مقال اليوم سنقدم لكم طريقة عمل اللانشون في البيت باستخدام مكونات بسيطة متوفرة في جميع البيوت.

طريقة إعداد اللانشون البيتي

يعد اللانشون من الأطعمة الرئيسية التي يحبها الصغار والكبار، وهو من الأكلات التي يمكن تقديمها في العديد من الوجبات كالفطور والغداء بجانب الأجبان والزيتون كما إنه يتميز بقيمته الغذائية العالية التي تبحث عنها السيدات لبناء أجسام أبنائهن بطريقة صحية سليمة، وإليكم الأن طريقة إعداد اللانشون:

عدد ستة بيضات.

خمس مكعبات جبنة كريمة.

كوب من الزيت.

نصف ملعقة من الملح.

حبهان مطحون.

كوب من الدقيق.

بصل وثوم بودرة.

فلفل أسود.

لون صحي.

بابريكا.

مكعبين من مرقة اللحم

قومي بخلط البيض والزيت ومكبات جبنة الكريمة في الخلاط.

قومي بإضافة الثوم البودرة والبصل والفلفل الاسود ومكعبات المرقة على الخليط.

أضيفي اللون الصحي سوف أعيدي الخلط مرة أخرى.

ثم قومي بوضع الخليط في كيس بلاستيكي ثم قومي بلفه في ورق ألومنيوم.

قومي بغلي كمية من الماء على البوتاجاز ثم ضعي فيه كيس اللانشون واتركيه لمدة ساعة.

قومي باخراج كيس اللانشون ودعيه يبرد ثم ادخليه الثلاجة مرة أخرى.

اتركيه في الثلاجة لمدة يوم ثم قومي بإخراجه وقطعيه لشرائح وقدميه لابنائك بالهناء والشفاء.

مكونات إعداد اللانشون البيتي:طريقة التحضير:طريقة إعداد لانشون الفراخ

يعد لانشون الفراخ أحد أكثر أنواع اللانشون التي يعشقها الصغار لمذاقها الرائع ومن خلال السطور التالية سوف نستعرض معكم طريقة تحضيره في المنزل:

مكونات لانشون الفراخ:

كيلو بانيه.

بصل بودرة.

ثوم بودرة.

بابريكا.

خمس مكعبات جبنة كريمة.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

فلفل أسود.

ملعقتين من الدقيق.

زيت.

قومي بإضافة التوابل إلى قطع البانيه ثم قومي بخلطهم جميعاً في الخلاط الكهربي.

قومي بوضع الخليط في كيس بلاستيكي ثم قومي بلفه باستخدام ورق الفويل.

ثم قومي بوضع كيس الانشون في وعاء عميق بعد إضافة الماء واتركيه يغلي على النار لمدة ساعة إلى أن ينضج اللانشون.

اخرجي كيس اللانشون من الماء الساخن واتركيه يبرد في الثلاجة ثم اخرجيه وقومي بتقطيعه على شكل شرائح.

طريقة إعداد لانشون الفراخ: