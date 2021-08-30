بطرق طبيعية تخلصي من التجاعيد حول العين

التخلص من تجاعيد حول العين، تظهر التجاعيد في مناطق مختلفة من الجسم وخاصةً تلك المناطق التي تتعرض بكثرة لأشعة الشمس مثل تحت العين أو الذراعين أو الوجه أو اليدين وقد تظهر التجاعيد لعوامل أخرى مثل التقدم في العمر وتقوم النساء بدفع الكثير من المال طوال الوقت من أجل وسائل إخفاء التجاعيد والبعض من تلك الطرق قد يفشل والبعض الآخر قد ينجح وتجاعيد العين من أكثر التجاعيد التي تضايق المرأة وتشعرها بالانزعاج لهذا نقدم لكل امرأة طريقة طبيعية للتخلص من تجاعيد حول العين.

أسباب ظهور تجاعيد العين

التقدم في العمر والشيخوخة هي من أكثر العوامل المسئولة عن ظهور التجاعيد بشكل عام وليست تجاعيد العين فقط ولكن هناك عدة أسباب أخرى وراء ظهور التجاعيد مثل:

التدخين بشراهة يمنع نشاط الدورة الدموية وانقباض الأوعية الدموية فتظهر التجاعيد. التعرض لأشعة الشمس الفوق بنفسجية يتلف خلايا الجلد ويسبب الظهور المبكر للتجاعيد. عادات النوم الخاطئة وخاصة النوم على وسادة خشنة. الإرهاق وقلة ساعات النوم اليومية والسهر لساعات طويلة أمام الهاتف أو الكمبيوتر. تعابير الوجه المتكررة بكثرة.

طريقة إزالة تجاعيد العين طبيعيًا

توفر الطرق الطبيعية الكثير من الفوائد للجلد والغدد الدهنية المحيطة بمنطقة حول العين وتساعد في التخلص من التجاعيد المحيطة بالعين ومن ضمن تلك الطرق:

جل الصبار لتجاعيد حول العين

غني بخصائص علاجية تحسن من حالة البشرة وتوفر لها مغذيات طبيعية ضرورية ويمكن تناول إما المكملات الغذائية المعتمدة على الألوفيرا أو تطبيق جل الصبار على التجاعيد مباشرةً يوميًا.

وصفات الأفوكادو

الأفوكادو من المواد الطبيعية الغنية بعناصر غذائية وفيتامينات مختلفة هامة للبشرة مثل فيتامين E وC ومضادات الأكسدة ومجموعة من الدهون الصحية المفيدة للبشرة حيث نستخدم شريحة من فاكهة الأفوكادو ونضعها على منطقة التجاعيد لخمس دقائق إلى ربع ساعة وغسل الوجه بعد إزالتها.

شرائح الخيار لإخفاء تجاعيد العين

الخيار من المواد المحتوية على الكثير من المرطبات مما يحسن من حالة الجلد ويجعل البشرة رطبة وبالتالي إخفاء التجاعيد ويستخدم الخيار لإخفاء تجاعيد حول العين بوضع شرائح الخيار الطازجة على المنطقة لفترة مناسبة.