طريقة عمل وصفة ليزي كيك بالقشطة

طريقة عمل ليزي كيك بالقشطة، من أنواع الحلويات السهلة والبسيطة والخفيفة هي الليزي كيك ولا تحتاج لوقت طويل للتحضير كما أنها تتمتع بمذاق مميز بها ينتج من خلط الكاكاو والبسكويت والحليب مع الزبدة والقشطة الطازجة كما أنها من الحلويات الباردة التي تناسب الصيف وخاصةً الفترة الحالية تعرفوا معنا على طريقة تحضير الليزي كيك بالقشطة. مكونات الليزي كيك بالقشطة كوب إلا ربع كوب كاكاو محلى. علبة كاملة بسكويت شاي سادة. ربع كوب من السكر الناعم. علبة واحدة قشطة جاهزة. ملعقة طعام حجمها كبير زبدة طرية. كوب واحد كامل حليب سائل. شيكولاتة سائلة جاهزة أو منزلية للتزيين. مكونات الليزي كيك بالقشطة خطوات عمل الليزي كيك بالقشطة خطوات عمل الليزي كيك بالقشطة هناك العديد من أنواع الكيك التي تقدم في جميع دول العالم وكل منطقة تختص بحلوى معينة وبطرق خاصة بها لتحضيرها والليزي كيك من الحلويات الغربية والتي تتمتع بمذاق رائع ومميز ويتم تحضيرها بالطريقة التالية: نضع ملعقة الزبدة في مقلاة متوسطة على نار حرارتها مناسبة لتذويب الزبدة.

عندما تذوب الزبدة وتصيب جاهزة نبدأ بوضع كوب الحليب السائل ويليه مقدار الكاكاو المحلى ومن ثم السكر الأبيض الناعم.

يتم تقليب جميع المكونات السابقة معًا في المقلاة وننتظر حتى تذوب وتختلط مع بعضها البعض جيدًا.

بعد الخلط الجيد لهذه المقادير يتم رفع المقلاة عن النار ووضعها بعيدًا حتى تبرد قليلًا ومن ثم نقوم بوضع علبة القشطة الجاهزة لهذه المكونات ونقلبهم سويًا لنصل لقوام متماسك من الخليط.

نترك المكونات على جنب لحين تحضير البسكويت.

حيث يتم وضع حبات البسكويت في المطحنة الكهربية أو في أكياس تخزين من أجل طحن البسكويت بها ولا يستخدم إلا بعد أن يصبح مثل حبات الرمل الناعمة.

يتم رص البسكويت المطحون في صينية مناسبة في الطبقة السفلية ويتم بعدها صب المزيج السائل فوقه ونقلبهم سويًا.

وعلى ورق زبدة مناسب يتم صب هذا المزيج ولف الورقة مثل الرول ويتم غلق ناحيتي الورقة جيدًا لضمان عدم خروج السائل منها.

توضع الكيك في الفريزر لتتماسك حوالي ساعتين.

ويتم إخراجها بعد تلك المدة لتزيينها بالشيكولاتة السائلة. الوسوم

طريقة عمل ليزي كيك بالقشطة، من أنواع الحلويات السهلة والبسيطة والخفيفة هي الليزي كيك ولا تحتاج لوقت طويل للتحضير كما أنها تتمتع بمذاق مميز بها ينتج من خلط الكاكاو والبسكويت والحليب مع الزبدة والقشطة الطازجة كما أنها من الحلويات الباردة التي تناسب الصيف وخاصةً الفترة الحالية تعرفوا معنا على طريقة تحضير الليزي كيك بالقشطة. مكونات الليزي كيك بالقشطة كوب إلا ربع كوب كاكاو محلى. علبة كاملة بسكويت شاي سادة. ربع كوب من السكر الناعم. علبة واحدة قشطة جاهزة. ملعقة طعام حجمها كبير زبدة طرية. كوب واحد كامل حليب سائل. شيكولاتة سائلة جاهزة أو منزلية للتزيين. مكونات الليزي كيك بالقشطة خطوات عمل الليزي كيك بالقشطة خطوات عمل الليزي كيك بالقشطة هناك العديد من أنواع الكيك التي تقدم في جميع دول العالم وكل منطقة تختص بحلوى معينة وبطرق خاصة بها لتحضيرها والليزي كيك من الحلويات الغربية والتي تتمتع بمذاق رائع ومميز ويتم تحضيرها بالطريقة التالية: نضع ملعقة الزبدة في مقلاة متوسطة على نار حرارتها مناسبة لتذويب الزبدة.

عندما تذوب الزبدة وتصيب جاهزة نبدأ بوضع كوب الحليب السائل ويليه مقدار الكاكاو المحلى ومن ثم السكر الأبيض الناعم.

يتم تقليب جميع المكونات السابقة معًا في المقلاة وننتظر حتى تذوب وتختلط مع بعضها البعض جيدًا.

بعد الخلط الجيد لهذه المقادير يتم رفع المقلاة عن النار ووضعها بعيدًا حتى تبرد قليلًا ومن ثم نقوم بوضع علبة القشطة الجاهزة لهذه المكونات ونقلبهم سويًا لنصل لقوام متماسك من الخليط.

نترك المكونات على جنب لحين تحضير البسكويت.

حيث يتم وضع حبات البسكويت في المطحنة الكهربية أو في أكياس تخزين من أجل طحن البسكويت بها ولا يستخدم إلا بعد أن يصبح مثل حبات الرمل الناعمة.

يتم رص البسكويت المطحون في صينية مناسبة في الطبقة السفلية ويتم بعدها صب المزيج السائل فوقه ونقلبهم سويًا.

وعلى ورق زبدة مناسب يتم صب هذا المزيج ولف الورقة مثل الرول ويتم غلق ناحيتي الورقة جيدًا لضمان عدم خروج السائل منها.

توضع الكيك في الفريزر لتتماسك حوالي ساعتين.

ويتم إخراجها بعد تلك المدة لتزيينها بالشيكولاتة السائلة.

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