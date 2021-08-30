مهلبية تركية بالشوكولاتة بطريقة سهلة وبمذاق لذيذ وشهي ومميز جداً

مهلبية تركية بالشوكولاتة ، تعد المهلبية من الحلويات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، ولا سيما مهلبية بالشوكولاتة، فهي نوع مميز جداً من المهلبية وتحظى بإقبال الجميع وخاصة عشاق الشوكولاتة، حيث يقبل الكثير على تناولها في المطاعم، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي والمميز، ولكنها قد تكون غير مضمونة من الناحية الصحية، كما تتميز مهلبية بالشكولاتة بقيمتها الغذائية العالية، بالإضافة إلى أن طريقة تحضيرها سهلة جداً، ومكوناتها بسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة حلى المهلبية بالفواكه والجلي وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل مهلبية تركية بالشوكولاتة بألذ الوصفات.

مكونات مهلبية تركية بالشوكولاتة

تتكون مهلبية تركية بالشوكولاتة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير المهلبية

100 جم من الزبدة.

كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من النشا.

لتر من الحليب.

كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مقادير صوص الشوكولاتة

2 كوب ونصف من الحليب.

كوب من الكاكاو.

للتزيين

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على مهلبية تركية بالشوكولاتة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

أولاً نحضر المهلبية

نضع حلة على نار هادئة، ثم نضيف إليها الزبدة والدقيق والنشا، ثم نقلب باستمرار حتى يمتزج الخليط.

ثم نضيف الحليب ونقلب باستمرار حتى يمتزج الخليط.

ثم نضيف السكر ونقلب باستمرار حتى يثقل الخليط قليلاً.

بعد ذلك نضيف الفانيليا ونقلب باستمرار لمدة دقيقتين حتى يثقل الخليط، ثم نرفع الحلة من على النار.

ثم نخفق المهلبية بالمضرب الكهربائي حتى يصبح القوام ناعم.

ثم نحضر صينية بيركس ونغسلها بالماء، ثم نتركها مبللة حتى لا تلتصق المهلبية بالصينية.

بعد ذلك نسكب المهلبية في الصينية ونساويها جيداً، ثم نتركها تبرد بحرارة الغرفة.

ثم ندخل الصينية في الثلاجة، ونتركها لحين تحضير صوص الشوكولاتة.

ثانياً نحضر صوص الشوكولاتة