كريم النشا الرائع للبشرة الدهنية ونتائج سريعة مذهلة من أول استخدام

يعمل كريم النشا على تخفيف لمعان البشرة الدهنية الذي تسببه الزيوت الزائدة، ويساعد على علاج حب الشباب ويخفف من الإنتفاخات حول العين، كما يساعد النشا على تأخير ظهور التجاعيد والحصول على بشرة نظيفة وصافية، كما يعمل الكريم على تفتيح لون البشرة والتخلص من الجلد الميت والشوائب الموجودة في الجلد، بالإضافة إلى أنه يجدد خلايا الجلد ويرطب البشرة، فالنشا من المكونات الطبيعية التي تشد البشرة وتعيد لها النضارة، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل كريم النشا للبشرة الدهنية.

مكونات كريم النشا وماء الورد

سوف نقدم لكم مكونات عمل الكريم الذي يعتبر من المرطبات الطبيعية للبشرة حيث يعمل على ترطيب وتنعيم بشرة الجلد وحمايتها من الجفاف، وأيضا يعتبر مقشر طبيعي وقوي للبشرة، وهى كالتالي:-

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الكركم.

قطرات من عصير الليمون.

ملعقتين من ماء الورد.

طريقة التحضير

يتم تحضير كريم النشا بخطوات سهلة وسريعة كالتالي:-

نحلط في وعاء ملعقتين من النشا مع ملعقة من الكركم، ثم نضيف قطرات من عصير الليمون. نضيف ماء الورد مع التقليب حتى تتجانس المكونات مع بعضها. طبقي الخليط على بشرتك واتركيه حتى يجف، بعدها اغسلي وجهك بالماء الدافئ ثم الماء البارد. يفضل تكرار الاستخدام مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

سنفرة طبيعية للوجه

تستخدم السنفرة لإزالة خلايا الجلد الميت من على البشرة مرة كل أسبوعين، للحصول على بشرة نظيفة وخالية من الشوائب، ويتم عمل السنفرة بالخطوات التالية:-

نخلط ملعقتين من السكر مع ملعقة من عسل النحل، ثم نضيف قطرتين من الحليب ونصف ملعقة من زيت جوز الهند.

نضع الخليط على الوجه مع التدليك بحركات دائرية، ثم نتركه لمدة 15 دقيقة.

نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر.

أسباب ظهور حب الشباب

تظهر مشكلة حب الشباب بسبب تراكم خلايا الجلد الميت والزيوت في فتحة مسام الجلد، ومن أهم أسبابها ما يلي:-