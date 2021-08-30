أرخص وصفة منزلية لفرد وتنعيم الشعر المجعد بمكونات أقوي من الكيراتين، الشعر هو عنوان جمال المرأة والمسئول الرئيسي عن إظهارها بإطلاله جذابة ولذا تعتني به بشكل خاص لحمايته والحفاظ عليه.

ولكن قد يتعرض الشعر لعديد من العوامل التي تجعله يفقد الكيراتين الطبيعي الموجود في الشعر مما يترك الشعر جافاً ومجعداً.

ولهذا تضطر إلي الذهاب لصالون التجميل للتخلص من مشاكل الشعر بالقيام بعمل كيراتين حتي تحصل علي خصل شعر ناعمة.

وعلي الرغم من منحك نتيجة فعالة لفرد وتنعيم الشعر إلا أنها لا تدوم لفترة طويلة كما أنها مكلفة للغاية وتتسبب في خشونة الشعر.

وصفة طبيعية لفرد وتنعيم الشعر المجعد بمكونات سريعة المفعول

فرد وتنعيم الشعر المجعد هو مشكلة تعاني منه فئة معينة من الفتيات والسيدات وهذا لأن الشعر المجعد قد يصعب تمشيطه.

حيث يحتاج إلي ترطيب دائم وعناية حتي يكون الشعر في مظهر مثالي ولكن ليس الحل هو استخدام أدوات تصفيف الشعر.

وهذا لأنها تتسبب في جفاف الشعر وجعله باهت وشديد التلف ولذلك ننصح بالوصفات الطبيعية الآمنة لترطيب الشعر والتي تعالج مشاكل الشعر.

وصفة الموز وزيت جوز الهند لفرد وتنعيم الشعر المجعد بديل الكيراتين

الموز يساعد علي فرد خصل الشعر المجعدة والتخلص من تموجات الشعر وهذا لاحتوائه علي زيوت طبيعية تزيد من نعومة الشعر.

وعند إضافة زيت جوز الهند فإنه من أقوي الزيوت التي تعمل علي تنعيم الشعر بفاعلية لاحتوائه علي أحماض دهنية وفيتامينات.

كما يقوم بفرد الشعر بشكل سريع ومنح الشعر المعان والبريق.

ثمرة موز مستوية.

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من العسل.

بيضة واحدة.

مكونات وصفة منزلية لفرد وتنعيم الشعر المجعد

في وعاء عميق قومي بهرس ثمرة الموز جيداً ثم أضيفي باقي المكونات بالتدريج.

تمزج المكونات حتي تجانس وتحصلي علي قوام كريمي وناعم.

يغسل الشعر بالماء الدافيء والشامبو لفتح مسام فروة الرأس لضمان تغلغل الوصفة.

ثم توزع الكريم المنزلي لتنعيم الشعر من الجذور حتي الأطراف مع تمشيط الشعر بمشط ذو أسنان واسعة.

ويغطي الشعر بغطاء بلاستيكي ومنشفة ساخنة وتترك لمدة ساعة.

يغسل الشعر بالماء الفاتر ثم البارد والشامبو الطبيعي وتستخدم الوصفة من مرة إلي مرتين في الأسبوع.

طريقة تحضير أرخص وصفة منزلية لفرد وتنعيم الشعر المجعد وكيفية الاستخدام