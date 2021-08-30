طريقة عمل كباب بالفريك بطعم رائع مثل المطاعم ومذاق مختلف في المنزل

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يعد الكباب بالفريك من الأكلات المعروفة والمشهورة ويعشقها الكثير من الكبار والصغار، وتتكون هذه الوجبة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير كباب بالفريك حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل، ايضاً لا تأخذ كثير من الوقت في تحضيرها، ايضاً تتكون من الفريك وهو نوع من الذرة ناشف يطحن خشن وهو مفيد جداً لصحة الجسم، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل كباب الفريك في المنزل بطعم رائع.مقادير عمل كباب بالفريك
يحتوي الكباب بالفريك من مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- كيلو من اللحمة المفرومة.
- ربع كيلو من الفريك.
- ٥ حبات من البصل.
- ٣ من ورق اللورا.
- ٥ ملاعق كبيرة من الزيت.
- ملعقة صغيرة بهارات لحمة.
- كوب من البقدونس الطازج.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.
- حبة من الطماطم.
- ملعقة صغيرة من الحبهان.
- رشة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الكمون.
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالاتي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بغسل الفريك جيدا وننقعه في الماء لمدة لا تقل عن خمس دقائق.
- بعد ذلك نقوم ببشر ثلاث بصلات ونصفيهم من الماء جيداً، ثم نقوم بتقطيع بصلتان إلى مكعبات ونتركهم.
- ثم نقوم بفرك البقدونس مع البصل واللحم مع إضافة الملح والفلفل والكمون وبهارات اللحم ونخلطهم جيدا.
- بعد ذلك نقوم بتصفية الفريك ووضعها على الخليط مع الخلط جيدا، ثم نقوم بتشكيل الخليط إلى كرات أو أصابع حسب الرغبة.
- ثم نحضر طاسة ونضع بها كمية من الزيت ونشوح بها الكلاب على نار عالية ثم نضع بها البصل المقطع حتي يذبل مع وضع إناء به ماء والطماطم وورق اللورا والحبهان.
- بعد ذلك نقوم بوضع البصل على الماء و الطماطم مع وضع الكباب ونتركه لمدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة على نار هادئة حتى ينضج.
- وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق كباب لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.
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يعد الكباب بالفريك من الأكلات المعروفة والمشهورة ويعشقها الكثير من الكبار والصغار، وتتكون هذه الوجبة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير كباب بالفريك حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل، ايضاً لا تأخذ كثير من الوقت في تحضيرها، ايضاً تتكون من الفريك وهو نوع من الذرة ناشف يطحن خشن وهو مفيد جداً لصحة الجسم، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل كباب الفريك في المنزل بطعم رائع.مقادير عمل كباب بالفريك
يحتوي الكباب بالفريك من مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- كيلو من اللحمة المفرومة.
- ربع كيلو من الفريك.
- ٥ حبات من البصل.
- ٣ من ورق اللورا.
- ٥ ملاعق كبيرة من الزيت.
- ملعقة صغيرة بهارات لحمة.
- كوب من البقدونس الطازج.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.
- حبة من الطماطم.
- ملعقة صغيرة من الحبهان.
- رشة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الكمون.
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالاتي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بغسل الفريك جيدا وننقعه في الماء لمدة لا تقل عن خمس دقائق.
- بعد ذلك نقوم ببشر ثلاث بصلات ونصفيهم من الماء جيداً، ثم نقوم بتقطيع بصلتان إلى مكعبات ونتركهم.
- ثم نقوم بفرك البقدونس مع البصل واللحم مع إضافة الملح والفلفل والكمون وبهارات اللحم ونخلطهم جيدا.
- بعد ذلك نقوم بتصفية الفريك ووضعها على الخليط مع الخلط جيدا، ثم نقوم بتشكيل الخليط إلى كرات أو أصابع حسب الرغبة.
- ثم نحضر طاسة ونضع بها كمية من الزيت ونشوح بها الكلاب على نار عالية ثم نضع بها البصل المقطع حتي يذبل مع وضع إناء به ماء والطماطم وورق اللورا والحبهان.
- بعد ذلك نقوم بوضع البصل على الماء و الطماطم مع وضع الكباب ونتركه لمدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة على نار هادئة حتى ينضج.
- وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق كباب لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.
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