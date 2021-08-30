وصفة الكول سلو الأصلية على طريقة كنتاكي في البيت بأقل التكاليف وأسهل المكونات

تعتبر سلطة الكول سلو من أشهر أنواع السلطات التي يحبها العديد من الأشخاص ويقبلون على تناولها في المطاعم المختلفة، وتعتبر سلطة كول سلو كنتاكي من أشهر الطرق التي يبحث عنها الجميع، حيث أنها تتميز بالمذاق اللذيذ والخلطة السرية التي تمنحها طعم مختلف، وتساعد على فتح الشهية وهضم الطعام بسهولة، ويشتهر تناولها مع الدجاج المقلي والبروستد وأيضاً سندويشات الهامبورجر، وسوف ننشر لكم وصفة الكول سلو الأصلية من كنتاكي في هذا المقال لتحضيره في البيت بأقل التكاليف الممكنة وضمان نظافة التحضير والمكونات. طريقة عمل الكول سلو الأصلية مثل كنتاكي طريقة عمل الكول سلو الأصلية مثل كنتاكي المكونات: 2 كوب من الكرنب الأخضر المفروم ناعم.

2 جزرة كبيرة بدون قشر ومبشورة ناعم.

6 ملعقة كبيرة من المايونيز، ويتم التحكم في الكمية حسب الرغبة.

6 ملعقة كبيرة من السكر الخشن.

كوب واحد من اللبن الزبادي.

2 ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من خل التفاح، ويمكن استبداله بالخل الأبيض أو عصير الليمون حسب المتوفر لديكم. طريقة التحضير: نقوم ببشر الكرنب بشكل ناعم، وكذلك الجزر بعد تقشيره.

نقوم بإضافة السكر الخشن على الخضار المبشور، ونقلبه جيداً لكي يمتزج مع السكر تماماً.

بعد ذلك نلاحظ خروج ماء من الخضار، ونقوم بتصفيته جيداً من الماء.

نقوم بوضع الخضار في وعاء مناسب.

في بولة نقوم بخلط كلاً من اللبن والمايونيز والملح والفلفل والخل أو عصير الليمون جيداً.

بعد أن تتجانس المكونات نقوم بإضافة هذا الخليط إلى الخضار، ونقلب بشكل جيد.

نغطي السلطة في الثلاجة على الأقل نصف ساعة لكي تتشرب الطعم قبل التقديم. طريقة تحضير سلطة الكول سلو في البيت طريقة تحضير سلطة الكول سلو في البيت المكونات: ثمرة واحدة من الكرنب الأخضر.

2 جزرة.

ثلاثة ملاعق من العسل الأبيض.

ربع كوب من المايونيز.

ملعقة من السكر. طريقة التحضير: نقوم ببشر كلاً من الكرنب والجزر إلى قطع صغيرة جداً ورفيعة.

ونقوم بوضعهم في بولة كبيرة، ثم نقوم بإضافة كلاً من السكر والعسل والمايونيز.

نقلب المكونات كلها مع بعضها بشكل جيد حتى تتجانس مع بعضها.

نترك السلطة في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل قبل تقديمها. الوسوم

تعتبر سلطة الكول سلو من أشهر أنواع السلطات التي يحبها العديد من الأشخاص ويقبلون على تناولها في المطاعم المختلفة، وتعتبر سلطة كول سلو كنتاكي من أشهر الطرق التي يبحث عنها الجميع، حيث أنها تتميز بالمذاق اللذيذ والخلطة السرية التي تمنحها طعم مختلف، وتساعد على فتح الشهية وهضم الطعام بسهولة، ويشتهر تناولها مع الدجاج المقلي والبروستد وأيضاً سندويشات الهامبورجر، وسوف ننشر لكم وصفة الكول سلو الأصلية من كنتاكي في هذا المقال لتحضيره في البيت بأقل التكاليف الممكنة وضمان نظافة التحضير والمكونات. طريقة عمل الكول سلو الأصلية مثل كنتاكي طريقة عمل الكول سلو الأصلية مثل كنتاكي المكونات: 2 كوب من الكرنب الأخضر المفروم ناعم.

2 جزرة كبيرة بدون قشر ومبشورة ناعم.

6 ملعقة كبيرة من المايونيز، ويتم التحكم في الكمية حسب الرغبة.

6 ملعقة كبيرة من السكر الخشن.

كوب واحد من اللبن الزبادي.

2 ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من خل التفاح، ويمكن استبداله بالخل الأبيض أو عصير الليمون حسب المتوفر لديكم. طريقة التحضير: نقوم ببشر الكرنب بشكل ناعم، وكذلك الجزر بعد تقشيره.

نقوم بإضافة السكر الخشن على الخضار المبشور، ونقلبه جيداً لكي يمتزج مع السكر تماماً.

بعد ذلك نلاحظ خروج ماء من الخضار، ونقوم بتصفيته جيداً من الماء.

نقوم بوضع الخضار في وعاء مناسب.

في بولة نقوم بخلط كلاً من اللبن والمايونيز والملح والفلفل والخل أو عصير الليمون جيداً.

بعد أن تتجانس المكونات نقوم بإضافة هذا الخليط إلى الخضار، ونقلب بشكل جيد.

نغطي السلطة في الثلاجة على الأقل نصف ساعة لكي تتشرب الطعم قبل التقديم. طريقة تحضير سلطة الكول سلو في البيت طريقة تحضير سلطة الكول سلو في البيت المكونات: ثمرة واحدة من الكرنب الأخضر.

2 جزرة.

ثلاثة ملاعق من العسل الأبيض.

ربع كوب من المايونيز.

ملعقة من السكر. طريقة التحضير: نقوم ببشر كلاً من الكرنب والجزر إلى قطع صغيرة جداً ورفيعة.

ونقوم بوضعهم في بولة كبيرة، ثم نقوم بإضافة كلاً من السكر والعسل والمايونيز.

نقلب المكونات كلها مع بعضها بشكل جيد حتى تتجانس مع بعضها.

نترك السلطة في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل قبل تقديمها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفة الكول سلو الأصلية على طريقة كنتاكي في البيت بأقل التكاليف وأسهل المكونات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.