مفعول كريم بانثينول السحري لفرد وتنعيم الشعر الخشن وجعله حرير وانسيابي خلال ساعة

الشعر المفرود تبحث عنه جميع النساء وتقوم بتجربة كل شيء من أجل تحقيق هذا الحلم، ولكن بعض المنتجات تسبب تلف الشعر، واليوم سوف نخبركن عن مكون موجود في جميع الصيدليات لفرد الشعر وهو كريم البانثينول، كريم البانثينول هو كريم مرطب متعدد الاستخدام، ولكن اليوم سوف نستخدمه في فرد الشعر بطريقة ومكونات طبيعية، فتابعونا عزيزاتي النساء.

هذه الوصفة العجيبة من أسرع الوصفات التي تعمل على فرد الشعر وجعله ناعم مثل الحرير وفي فترة قصيرة، ولكن مع المواظبة على استخدام الوصفة كما هي وبالطريقة المحددة، وإليكن الوصفة بالتفصيل:

المكونات

نص عبوة من كريم البانثينول.

4 ملاعق كبيرة من الفازلين الطبي.

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

كبسولة من فيتامين ه.

في البداية يتم إذابة الفازلين الطبي على حمام مائي. بعد ذلك يتم إضافة زيت الزيتون وكريم البانثينول. يتم تقليب الخليط جيدًا، ورفعه من على النار وتركه يبرد قليلًا. يتم فتح كبسولة فيتامين ه بواسطة مقص نظيف، ثم سكب محتواها على الخليط. يتم تقليب الخليط مرة أخري بواسطة ملعقة صغيرة. يتم سكب محتوي الخليط في برطمان صغير، ووضعه في الثلاجة حتى يتماسك.