3 أخطاء احذريها للحصول على أشهى بسبوسة مثل المحلات

البسبوسة أو بمسمى آخر النمورة أو هريسة السميد كلها أسماء لحلوى من أشهر أنواع الحلويات التى لها مذاق رائع يحبه الكثيرون، غير أنها تمد الجسم بالشبع لفترات طويلة لاحتوائها على السميد الذى بدوره يحسن من وظائف الكلى لاحتوائه على البوتاسيوم، بالإضافة إلى أنه ملئ بالكثير بالمعادن الضرورية لصحة الجهاز العصبي والعظام ومن أهمها الفسفور والزنك، فيوجد أكثر من طريقة لتحضيرها ولكن سوف نقدم لكم كيفية تجهيزها بالبرتقال.مكونات تحضير البسبوسة بالبرتقال:
لكي نقوم بتجهيز حلوى البسبوسة بالبرتقال نحتاج إلى بعض المكونات ألا وهي:
- ملعقتين صغيرتين من البكينج باودر.
- نجهز كوبين من السميد، وكوب ونصف من عصير البرتقال، وملعقة صغيرة من الملح.
- نحتاج إلى كوب واحد من السكر، ونصف كوب من الدقيق العادي، وكوب إلا ربع من الزيت النباتي، وكوب من اللبن.
- نقوم بشراء ثلاث بيضات، وكيس من الفانيليا.
- نجهز ملعقة صغيرة من كل من: ماء الورد، وماء الزهر، وعصير الليمون الحامض.
- نحتاج إلى كوب ونصف من الماء، وكوبين من السكر.
لكي نقوم بتحضير البسبوسة بالبرتقال يجب علينا إتباع الآتي:
- في البداية نجهز القطر وذلك من خلال: إحضار إناء ونضع فيه الماء مع السكر ونضعه على النار حتى الغليان.
- نقوم بوضع عصير الليمون ونتركه يغلي لمدة دقائق حتى يشتد.
- نطفئ النار ونضع ماء الزهر وماء الورد ونقلبه ونتركه يبرد.
- نقوم بتجهيز خليط البسبوسة من خلال: احضار إناء ووضع فيه البيض مع الفانيليا ونقلبه جيداً.
- نضيف السكر والملح والزيت واللبن وعصير البرتقال مع التقليب المستمر لحين الحصول على خليط متجانس.
- نقوم بوضع السميد ونقلبه جيدا ومن ثم نضع الدقيق والبيكنج باودر، ونقلبه لحين الحصول على قوام متماسك.
- نجهز صينية مناسبة وندهنها بقليل من السمن والدقيق.
- نضع فيها الخليط وندخلها الفرن من أسفل على نار هادئة، ونتركها لمدة عشرون دقيقة.
- نضعها أسفل الشواية لحين حصولها على اللون الذهبي الفاتح.
- وفي النهاية نطفئ الفرن ونسقيها بالقطر البارد ونقطعها ونزينها بالمكسرات، ونضعها في طبق التقديم ونتناولها.
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البسبوسة أو بمسمى آخر النمورة أو هريسة السميد كلها أسماء لحلوى من أشهر أنواع الحلويات التى لها مذاق رائع يحبه الكثيرون، غير أنها تمد الجسم بالشبع لفترات طويلة لاحتوائها على السميد الذى بدوره يحسن من وظائف الكلى لاحتوائه على البوتاسيوم، بالإضافة إلى أنه ملئ بالكثير بالمعادن الضرورية لصحة الجهاز العصبي والعظام ومن أهمها الفسفور والزنك، فيوجد أكثر من طريقة لتحضيرها ولكن سوف نقدم لكم كيفية تجهيزها بالبرتقال.مكونات تحضير البسبوسة بالبرتقال:
لكي نقوم بتجهيز حلوى البسبوسة بالبرتقال نحتاج إلى بعض المكونات ألا وهي:
- ملعقتين صغيرتين من البكينج باودر.
- نجهز كوبين من السميد، وكوب ونصف من عصير البرتقال، وملعقة صغيرة من الملح.
- نحتاج إلى كوب واحد من السكر، ونصف كوب من الدقيق العادي، وكوب إلا ربع من الزيت النباتي، وكوب من اللبن.
- نقوم بشراء ثلاث بيضات، وكيس من الفانيليا.
- نجهز ملعقة صغيرة من كل من: ماء الورد، وماء الزهر، وعصير الليمون الحامض.
- نحتاج إلى كوب ونصف من الماء، وكوبين من السكر.
لكي نقوم بتحضير البسبوسة بالبرتقال يجب علينا إتباع الآتي:
- في البداية نجهز القطر وذلك من خلال: إحضار إناء ونضع فيه الماء مع السكر ونضعه على النار حتى الغليان.
- نقوم بوضع عصير الليمون ونتركه يغلي لمدة دقائق حتى يشتد.
- نطفئ النار ونضع ماء الزهر وماء الورد ونقلبه ونتركه يبرد.
- نقوم بتجهيز خليط البسبوسة من خلال: احضار إناء ووضع فيه البيض مع الفانيليا ونقلبه جيداً.
- نضيف السكر والملح والزيت واللبن وعصير البرتقال مع التقليب المستمر لحين الحصول على خليط متجانس.
- نقوم بوضع السميد ونقلبه جيدا ومن ثم نضع الدقيق والبيكنج باودر، ونقلبه لحين الحصول على قوام متماسك.
- نجهز صينية مناسبة وندهنها بقليل من السمن والدقيق.
- نضع فيها الخليط وندخلها الفرن من أسفل على نار هادئة، ونتركها لمدة عشرون دقيقة.
- نضعها أسفل الشواية لحين حصولها على اللون الذهبي الفاتح.
- وفي النهاية نطفئ الفرن ونسقيها بالقطر البارد ونقطعها ونزينها بالمكسرات، ونضعها في طبق التقديم ونتناولها.
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