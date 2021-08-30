ملعقة جبارة أقوى من الليزر لتبييض الأسنان في 3 دقائق وإزالة الجير والإصفرار نهائيا ستدهشك النتيجة

ملعقة جبارة اقوي من الليزر لتبييض الاسنان في المنزل وتلك الملعقة هي من مادة طبيعية وليس لها أي نوع من أنواع التأثيرات الضارة على طبقة المينا للأسنان، ومن خلال دمجها مع مكونات أخرى نستطيع أن نحصل على الخلطة الأكثر كفاءة في التحسين من لون الأسنان والتخلص من الجير والاصفرار في 3 دقائق وبتكرار تلك الوصفة لفترة معينة، وعملها بكيفية محددة نستطيع أن نحصل على النتائج المرغوبة وبأسرع وقت، وفيما يلي نوضح هذا المكون المميز، وكيف يتم استعماله على الأسنان.

ملعقة جبارة اقوي من الليزر لتبييض الاسنان في المنزل

يمكنك تبيض الاسنان باستخدام ملعقة جبارة موجودة في المنزل وتلك الملعقة هي مكون بيكربونات الصوديوم وتدخل ضمن تركيبة خلطة مميزة أهم مكوناتها ما يلي:

ملعقة مكون بيكربونات الصوديوم.

ملعقة مكون عصير الليمون.

ملعقة ماء.

طريقة تحضير الخليط

تحضير تلك الخلطة الممتازة التي تساعد على الاستعادة الفعلية للون الأسنان الطبيعي تتم من خلال إحضار طبق صغير ونضع فيه كمية مكون البيكربونات مع الماء والليمون، وتلك الخلطة من الممكن تحضيرها والإبقاء عليها بعلبة محكمة الغلق واستعمالها مرة كل يمين أو استعمالها يكون بشكل يومي

كيف يمكن استعمال هذه الوصفة المبيضة للأسنان؟

يمكن استعمال الوصفة عن طريق وضعها بعلبة ملائمة ووضع جزء من الخليط على سطح الفرشاة مع تفريش الأسنان وتدليكها برفق من الأسفل إلى الأعلى، وهذا يساعد في الحصول على أسنان أكثر نظافة.

الاستمرارية في التطبيق لتلك الوصفة يجعل الأسنان بيضاء وفي أقل وقت ممكن حيث أن تلك الوصفة لها العديد من الآثار الإيجابية على الأسنان والنسيج اللثوي حيث أن الخليط يمتاز بقوة مقاومته لأي تكون بكتيري يتسبب في إلحاق الأذى بالأسنان واللثة.

الخلطة بمكون صودا الخبز السحري يعمل على تطهير الفم وبشكل كامل، وتعقيم الأسنان والأغشية المبطنة للفم، كما يتسبب استعمالها في تخليص الفم من أي روائح كريهة قد تكون بسبب بعض التراكمات التي تتخلل الأسنان من بقايا الطعام، والاستعمال الأفضل يكون كل يومين منعًا للتآكل الذي قد يحدث بمينا الأسنان وسوف تحصلين على أسنان بيضاء لؤلؤي.