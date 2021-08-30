يفضل الناس وجبة الدجاج المقلي المقرمش وذلك لأنها تتسم بسهولة وسرعة التحضير إلى جانب طعمها المقرمش اللذيذ والاستمتاع بأحلي طعم حيث يمكن لكل سيدة أن تقوم بعمل تلك الوصفة في المنزل بطعم أفضل من المحلات التي يتم فيها تناول تلك الوجبات جاهزة ومن خلال هذا المقال سوف نطلعكم على وصفة في غاية السهولة سوف تحصلين من خلالها على أفضل وأحلي طعم للدجاج المقلية المقرمشة التي يمكن تقديمها إلى جانب العديد من الأطباق الأخري

طريقة عمل الدجاج المقلي المقرمش بطعم أحلي من الجاهز

لكي تحصلي على دجاج مقرمش من الخارج وطري من الداخل مع طعم لا تستطيعين مقاومته لتفرحي به عائلتك وأطفالك حيث يفضل الأطفال وجبة الفراخ المقرمشة التي يتناولونها في المطاعم ولكي تقدمي لهم طعم مثل المحلات وأفضل منه يجب عليكي إتباع وصفة الدجاج التي سنقدمها عبر تلك المقالة.

دجاجة مقطعة إلى ثماني قطع صغيرة.

نصف ملعقة ثوم بودر.

فلفل أسود.

شطة حمراء ناعمة وذلك حسب الرغبة.

ملح.

كوب لبن.

دقيق.

نشأ.

بيضتين.

زيت للقلي.

كزبرة خضراء للتزيين

يتم وضع كوب اللبن في طبق عميق وتوضع فيه الفلفل الأسود والثوم البودر والشطة والملح ثم نضع قطع الدجاج ونتبلها جيداً ثم نتركها داخل الثلاجة لمدة أربع ساعات على الأقل. يوضع الدقيق مع ملعقة كبيرة من النشأ ونخلطهم جيداً ثم نضع البيض في طبق ونضيف إليهم القليل من الفلفل الأسود ونخفقهم ونخرج الدجاج المتبل من الثلاجة ونأخذ بالقطعة ونضعها في البيض ونغمسها جميعها في البيض ثم نرفعها ونضعها في الدقيق مع النشأ وتغلف قطعة الدجاج كاملة بالدقيق والنشأ من كل الجوانب وهكذا مع جميع قطع الدجاج المتبقية في طاسة عميقة على النار نضع بها زيت غزير للقلي وننتظر حتي يسخن الزيت جيداً ثم نضع قطع الدجاج ونتركها في الزيت تأخذ اللون الذهبي المقرمش من جيع الإتجاهات ثم نرفعها من الزيت. قومي بتزيين طبق الدجاج المقرمش بالقليل من الكزبرة الخضراء وقومي بتقديمها إلى جانب البطاطس المحمرة المقرمشة والسلطة.

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