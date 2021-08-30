طريقة دجاج مسحب مشوي بالفرن مثل مسحب البيك للشيف منال العالم

طريقة دجاج مسحب مشوي في الفرن، على طريقة الشيف منال العالم، من أحلى وألذ طرق عمل الدجاج المسحب، وهو عبارة عن دجاج مخلي من العظام، يتم طهيه وتحضيره، بإضافة توابل وبهارات وبعض أنواع الكريمة، أو المكونات الأخرى التي تجعل مذاقه مميزًا، مثل تتبيلة الدجاج المسحب المشوي. وتوجد أكثر من طريقة لعمل الدجاج المسحب مثل؛ طريقة عمل دجاج مسحب البيك، وطريقة دجاج مسحب سوري، ودجاج مسحب لبناني، ودجاج مسحب مع صوص، ودجاج مسحب مع صوص، وساندويش الدجاج المسحب، وطريقة دجاج مسحب مشوي بالفرن. وهي أطيب طريقة لعمل المسحب في المنزل مثل الجاهز، لأن كل الوجبات التي يتم طهيها في الفرن، تكون قليلة السعرات الحرارية، وتجعل الطعام أكثر صحة، وهي تناسب من يقومون بعمل ريجيم كيتو لخفض الوزن، وكذلك من يتبعون بعض انواع الحميات الغذائية الأخرى.دجاج مسحب مع صوص
يمكنك طهي الدجاج بطرق كثيرة ومتنوعة، تجعل مائدتك ذاخرة بالكثير من أنواع الطعام، وتجعل من الدجاج نفسه، وجبة مميزة ومختلفة في كل مرة، وطريقة المسحب من أشهر طرق طهي الدجاج، خاصة إذا كانت طريقة عمل الدجاج المسحب منال العالم، التي طالما جربنا معا وصفاتها الشهية مثل؛ كبسة الدجاج والخضار منال العالم، ومقلوبة دجاج منال العالم، وطريقة دجاج كنتاكي بالخلطة السرية، وكلها طرق تتميز بمقادير سهلة الحصول عليها، وخطوات سريعة وبسيطة التنفيذ في كل مرة.تتبيلة الدجاج المسحب المشوي
- دجاجة واحدة كاملة.
- ملعقتان كبيرتان من معجون البندورا.
- 5 فصوص من الثوم المهروس جيدًا.
- ملعقتان كبيرتان من المحمرة.
- 2 ملعقة صغيرة من الكاري.
- ملح ناعم بقدر ملعقتان صغيرتان.
- أوريجانو بقدر ملعقتان صغيرتان.
- بابريكا بقدر ملعقة صغيرة.
- شطة حارة بقدر ملعقة صغيرة.
- فلفل أسود مطحون بقدر ملعقة صغيرة.
- ملعقتان كبيرتان من الزبدة.
- أربع ملاعق كبيرة زيت نباتي.
- نظفي الدجاج بالخل والملح، ثم ضعيها جانبًا.
- وفي عاء كبير الحجم، ضعي الثوم والزيت والمحمرة والبندورة، مع الكاري والأوريجانو والملح والبابريكا، والفلفل الأسود والشطة.
- ثم ضعي قطع الدجاج في وعاء، وأضيفي إليه الخليط السابق، واحرصي على دخول التتبيلة إلى قطع الدجاج كلها.
- وأثناء خلط الدجاجة بالتتبيلة، لا تنس عمل ثقوب في اللحم بطرف السكين، حتى تتغلغل التتبيلة إليها من الداخل.
- بعد ذلك غلفي الوعاء بكيس بلاستيكي، واتركيها تتشرب التتبيلة بشكل أعمق، ويفضل وضعها ليلة كاملة في التتبيلة.
- وفي اليوم التالي، أخرجي الدجاجة المتبلة من الثلاجة، ثم ضعيها في صينية الخبز بالفرن، مع دهان سطح الدجاجة بالزبدة.
- ثم أدخلي الدجاجة إلى الفرن، عند درجة حرارة 180 درجة مئوية، ولمدة ساعة أو ساعة ونصف حتى تنضج.
- وأثناء الطهي حركي الدجاج، للنضج من جميع الاتجاهات، مع تشغيل الشواية بالأعلى.
- ثم أخرجيها من الفرن، وقومي بتصفية الصوص وأدخليها لعشر دقائق أخرى، حتى تحصل على لون ذهبي ينم عن النضج التام.
- وقدميها لضيوفك مع المقبلات والأرز.
الوسوم
طريقة دجاج مسحب مشوي في الفرن، على طريقة الشيف منال العالم، من أحلى وألذ طرق عمل الدجاج المسحب، وهو عبارة عن دجاج مخلي من العظام، يتم طهيه وتحضيره، بإضافة توابل وبهارات وبعض أنواع الكريمة، أو المكونات الأخرى التي تجعل مذاقه مميزًا، مثل تتبيلة الدجاج المسحب المشوي. وتوجد أكثر من طريقة لعمل الدجاج المسحب مثل؛ طريقة عمل دجاج مسحب البيك، وطريقة دجاج مسحب سوري، ودجاج مسحب لبناني، ودجاج مسحب مع صوص، ودجاج مسحب مع صوص، وساندويش الدجاج المسحب، وطريقة دجاج مسحب مشوي بالفرن. وهي أطيب طريقة لعمل المسحب في المنزل مثل الجاهز، لأن كل الوجبات التي يتم طهيها في الفرن، تكون قليلة السعرات الحرارية، وتجعل الطعام أكثر صحة، وهي تناسب من يقومون بعمل ريجيم كيتو لخفض الوزن، وكذلك من يتبعون بعض انواع الحميات الغذائية الأخرى.دجاج مسحب مع صوص
يمكنك طهي الدجاج بطرق كثيرة ومتنوعة، تجعل مائدتك ذاخرة بالكثير من أنواع الطعام، وتجعل من الدجاج نفسه، وجبة مميزة ومختلفة في كل مرة، وطريقة المسحب من أشهر طرق طهي الدجاج، خاصة إذا كانت طريقة عمل الدجاج المسحب منال العالم، التي طالما جربنا معا وصفاتها الشهية مثل؛ كبسة الدجاج والخضار منال العالم، ومقلوبة دجاج منال العالم، وطريقة دجاج كنتاكي بالخلطة السرية، وكلها طرق تتميز بمقادير سهلة الحصول عليها، وخطوات سريعة وبسيطة التنفيذ في كل مرة.تتبيلة الدجاج المسحب المشوي
- دجاجة واحدة كاملة.
- ملعقتان كبيرتان من معجون البندورا.
- 5 فصوص من الثوم المهروس جيدًا.
- ملعقتان كبيرتان من المحمرة.
- 2 ملعقة صغيرة من الكاري.
- ملح ناعم بقدر ملعقتان صغيرتان.
- أوريجانو بقدر ملعقتان صغيرتان.
- بابريكا بقدر ملعقة صغيرة.
- شطة حارة بقدر ملعقة صغيرة.
- فلفل أسود مطحون بقدر ملعقة صغيرة.
- ملعقتان كبيرتان من الزبدة.
- أربع ملاعق كبيرة زيت نباتي.
- نظفي الدجاج بالخل والملح، ثم ضعيها جانبًا.
- وفي عاء كبير الحجم، ضعي الثوم والزيت والمحمرة والبندورة، مع الكاري والأوريجانو والملح والبابريكا، والفلفل الأسود والشطة.
- ثم ضعي قطع الدجاج في وعاء، وأضيفي إليه الخليط السابق، واحرصي على دخول التتبيلة إلى قطع الدجاج كلها.
- وأثناء خلط الدجاجة بالتتبيلة، لا تنس عمل ثقوب في اللحم بطرف السكين، حتى تتغلغل التتبيلة إليها من الداخل.
- بعد ذلك غلفي الوعاء بكيس بلاستيكي، واتركيها تتشرب التتبيلة بشكل أعمق، ويفضل وضعها ليلة كاملة في التتبيلة.
- وفي اليوم التالي، أخرجي الدجاجة المتبلة من الثلاجة، ثم ضعيها في صينية الخبز بالفرن، مع دهان سطح الدجاجة بالزبدة.
- ثم أدخلي الدجاجة إلى الفرن، عند درجة حرارة 180 درجة مئوية، ولمدة ساعة أو ساعة ونصف حتى تنضج.
- وأثناء الطهي حركي الدجاج، للنضج من جميع الاتجاهات، مع تشغيل الشواية بالأعلى.
- ثم أخرجيها من الفرن، وقومي بتصفية الصوص وأدخليها لعشر دقائق أخرى، حتى تحصل على لون ذهبي ينم عن النضج التام.
- وقدميها لضيوفك مع المقبلات والأرز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة دجاج مسحب مشوي بالفرن مثل مسحب البيك للشيف منال العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.