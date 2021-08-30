تخلصي من آثار شمس الصيف الحارقة مع هذه الوصفة المذهلة لتبييض بشرتك

تعاني الكثير من النساء في فصل الصيف من الإسمرار في كافة مناطق الجسم التي تتعرض للشمس، وذلك بسبب الجو الحار الشديد والشمس الحارقة التي تتعرض لها البشرة، خاصة عند الذهاب إلى البحر للتصييف، فحتى الكريمات التي تقي من آثار الشمس الحارقة لا تؤتي ثمارها بشكل قوي، حيث تغير لون الجلد والبشرة، وهو ما يجعلنا في نهاية فصل الصيف نبحث عن حلول لتبييض البشرة والوجه، سنتعرف على أفضل الوصفات المنزلية التي يمكن تطبيقها على بشرتك لتبييضها في أسرع وقت ممكن.وصفات تبييض الوجه والأيدي
وصفة الزبادي
يحتوي الزبادي على عناصر غذائية مذهلة وهامة لصحتك، والتي بدورها لها تأثير إيجابي على بشرتك، حيث تحتوي على حمض اللاكتيك الذي يحتوي على خصائص مفيدة لتبييض البشرة، ويمكن تحضير وصفة ماسك الزبادي بالخطوات التالية:
- غسل الوجه جيدا بالماء الفاتر، يمكن المسح بماء الورد لو توفر.
- فرد الزبادي على الوجه مع الفرك، ثم يترك لمدة 3 إلى 5 دقائق، ثم يغسل بالماء الفاتر، مع تطبيق تلك الوصفة بشكل يومي.
- قومي بتكرار تلك الوصفة لمدة شهر للحصول على أفضل النتائج.
- يمكن إضافة ملعقة من العسل الأبيض وربع ملعقة من زيت الزيتون على الزبادي، ويترك الخليط على الوجه لمدة 10 دقائق.
- يمكن إضافة ملعقة من عصير الليمون “لغير أصحاب البشرة الحساسة”، وذلك للحصول على بشرة رطبة.
تحتوي الألوفيرا على خصائص تعالج مشكلة تصبغ الوجه، حيث تعمل على إعادة لون البشرة إلى طبيعتها، وتساعد في إبقاء خلايا البشرة متجددة، وتعيد بناء الأنسجة المتضررة في بشرتك، فهي مكون رائع لتبييض البشرة، وتستخدم بالطريقة التالية:
- يتم استخراج الجيل الداخلي الموجود في الصبار، ثم يضرب في الخلاط ليكون مسحوق كريمي سهل التشكيل.
- ادهني به بشرتك واتركيه لمدة نصف ساعة ثم يغسل بالماء الفاتر.
- يمكن شراء جيل الألوفيرا من الصيدلية واستخدامه كبديل للمكون الطبيعي في حالة عدم توافره.
يمكن الحصول على بشرة ناصعة البيضا بعمل حمام دافئ مضاف إليه كأس من الحليب العادي مع عصير ثمرة من الليمون، ويخلط من الماء في البانيو، والجلوس في الماء لمدة 15 دقيقة، ثم يغسل الجسم بالماء العادي، ومن فوائد إضافة الحليب إلى هذا المغطس أنه يحتوي على الأنزيمات التي تعمل على تبييض بشرتك وترطيبها.
الوسوم
تعاني الكثير من النساء في فصل الصيف من الإسمرار في كافة مناطق الجسم التي تتعرض للشمس، وذلك بسبب الجو الحار الشديد والشمس الحارقة التي تتعرض لها البشرة، خاصة عند الذهاب إلى البحر للتصييف، فحتى الكريمات التي تقي من آثار الشمس الحارقة لا تؤتي ثمارها بشكل قوي، حيث تغير لون الجلد والبشرة، وهو ما يجعلنا في نهاية فصل الصيف نبحث عن حلول لتبييض البشرة والوجه، سنتعرف على أفضل الوصفات المنزلية التي يمكن تطبيقها على بشرتك لتبييضها في أسرع وقت ممكن.وصفات تبييض الوجه والأيدي
وصفة الزبادي
يحتوي الزبادي على عناصر غذائية مذهلة وهامة لصحتك، والتي بدورها لها تأثير إيجابي على بشرتك، حيث تحتوي على حمض اللاكتيك الذي يحتوي على خصائص مفيدة لتبييض البشرة، ويمكن تحضير وصفة ماسك الزبادي بالخطوات التالية:
- غسل الوجه جيدا بالماء الفاتر، يمكن المسح بماء الورد لو توفر.
- فرد الزبادي على الوجه مع الفرك، ثم يترك لمدة 3 إلى 5 دقائق، ثم يغسل بالماء الفاتر، مع تطبيق تلك الوصفة بشكل يومي.
- قومي بتكرار تلك الوصفة لمدة شهر للحصول على أفضل النتائج.
- يمكن إضافة ملعقة من العسل الأبيض وربع ملعقة من زيت الزيتون على الزبادي، ويترك الخليط على الوجه لمدة 10 دقائق.
- يمكن إضافة ملعقة من عصير الليمون “لغير أصحاب البشرة الحساسة”، وذلك للحصول على بشرة رطبة.
تحتوي الألوفيرا على خصائص تعالج مشكلة تصبغ الوجه، حيث تعمل على إعادة لون البشرة إلى طبيعتها، وتساعد في إبقاء خلايا البشرة متجددة، وتعيد بناء الأنسجة المتضررة في بشرتك، فهي مكون رائع لتبييض البشرة، وتستخدم بالطريقة التالية:
- يتم استخراج الجيل الداخلي الموجود في الصبار، ثم يضرب في الخلاط ليكون مسحوق كريمي سهل التشكيل.
- ادهني به بشرتك واتركيه لمدة نصف ساعة ثم يغسل بالماء الفاتر.
- يمكن شراء جيل الألوفيرا من الصيدلية واستخدامه كبديل للمكون الطبيعي في حالة عدم توافره.
يمكن الحصول على بشرة ناصعة البيضا بعمل حمام دافئ مضاف إليه كأس من الحليب العادي مع عصير ثمرة من الليمون، ويخلط من الماء في البانيو، والجلوس في الماء لمدة 15 دقيقة، ثم يغسل الجسم بالماء العادي، ومن فوائد إضافة الحليب إلى هذا المغطس أنه يحتوي على الأنزيمات التي تعمل على تبييض بشرتك وترطيبها.
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