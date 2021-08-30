مكون طبيعي يخلصك من الهالات حول العين والتجاعيد بطريقة مجربة وفعاله

مكون طبيعي يخلصك من الهالات حول العين والتجاعيد، يعاني الكثير من الهالات السوداء التي تسبب الكثير من الإزعاج وتنتج الهالات نتيجة العادات الخاطئة التي نتبعها في الحياة اليومية وأهمها قلة النوم ومن هنا سنعرض عليكم أهم الوصفات الطبيعية للتخلص من آثار الهالات السوداء.

يحتوي اللوز على كثير من الخصائص التي تعالج الالتهابات ويعمل على تقليل الانتفاخات التي تظهر حول العينين

ويوضع حول العينين من خلال قطعة من القطن ويتم غمسها في الزيت وندهن به حول العينين يوميًا قبل النوم حتى الصباح وستختفي الهالات.

من أسرع الطرق لعلاج الهالات السوداء ويساعد على التخلص من الانتفاخات حول العين ويتم ذلك من خلال وضع

أكياس في ماء مغلي ونرفعها من الماء حتى تبرد ثم نضعها على العينين لمدة خمسة عشر دقيقة وتكرر يوميًا وسيظهر الفرق.

باستخدام عصير البرتقال يمكن التخلص من الهالات السوداء وفي فترة قصيرة.

حيثُ أن البرتقال غني بالكثير من العناصر مثل فيتامين سي الذي يساعد على التخلص من الهالات السوداء.

فيتم خلط كوب من عصير البرتقال مع ملعقة من الجليسرين ويدهن به أسفل العين وبعد مرور عشر دقائق يتم غسله.

الخيار من الوصفات الرائعة في علاج الهالات السوداء وذلك عن طريق استخدام واحدة من الخيار ونقوم بتقطيعها

زيت اللوز مكون طبيعي يخلصك من الهالات حول العينأكياس الشاي لعلاج الهالات السوداءعصير البرتقال للتخلص من الهالاتوصفة الخيار والليمون للقضاء على الهالات السوداء

شرائح ونضع قطرات من عصير الليمون .

ومزج الشرائح بالليمون جيدًا ونضعها أسفل العينين لمدة عشر دقائق ثم تغسل بماء دافئ وتكرار هذه الوصفة أكثر من مرة خلال الأسبوع.

نحضر شرائح من البطاطا ونضعها على الهالات السوداء .

نضعها لمدة لا تقل عن نصف ساعه يوماً وسوف تلاحظين الفرق في القضاء على الهالات السوداء نهائياً .

ولكن يجب الاستمرار عليها حتى نحصل على النتيجة المطلوبة .

كما يمكن وضع شرائح الخيار وسوف نعطينا نفس النتيجة في القضاء على الهالات السوداء .

شرائح البطاطا للتخلص من الهالات السوداء

وأخيراً نوضح أنه يمكن تجربة جميع الوصفات التي ذكرناها واستخدام الطريقة المناسبة والتي ساعدت بشكل سريع

للتخلص من هذه الهالات مع مراعاة عدم استخدام الوصفة التي تحتوي على الليمون على البشرة الحساسة