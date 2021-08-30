أسهل طريقة لعمل صوص الباربكيو في المنزل بنفس مذاق الجاهز

صوص الباربكيو ، يعتبر من أسهل أنواع الصوصات التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة، كما أنه يقبل على تناوله الكبير والصغير، كما أن مكوناته سهلة وبسيطة جدا وليست مكلفة، كما أن طريقة تحضيره بسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد أثناء تحضيره، كما يوجد العديد من الأكلات اللذيذة والمميزة والتي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر وطريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بدون فرن وكذلك طريقة عمل مقرمشات الدوريتوس اللذيذة، كما أن هناك غيرها الكثير والكثير من الوصفات اللذيذة والمميزة والفريدة وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صوص الباربكيو.

مكونات صوص الباربكيو

سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذا الصوص كما أن مكوناته بسيطة للغاية وهي كالتالي:

كوبين من الكاتشب.

نصف كوب ماء.

ربع كوب سكر بني.

نصف كوب خل.

ملعقة صغيرة مستردة.

وملعقة كبيرة صويا صوص.

ملعقة صغيرة شطه.

وملعقة صغيرة كركم.

ملعقة صغيرة بابريكا.

وملعقة صغيرة ثوم بودرة.

ملعقة صغيرة بصل بودرة.

رشة من الملح.

رشة من الفلفل.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صوص الباربكيو في المنزل بكل سهولة وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بوضع جميع المكونات في إناء على النار ما عدا ملعقة الصويا صوص.

ثم نقلب جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض حتى تتجانس جميع المكونات وتصبح مزيجا واحدا.

وبعدما يغلي الصوص نقوم بإضافة ملعقة الصويا صوص.

ونتركه يغلي بعد ذلك لمدة دقيقة ويكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

ويمكن كذلك إعداد العديد من الصوصات الأخرى بكل سهولة مثل صوص المايونيز والمستردة والكاتشب حار.

طريقة عمل المستردة

المكونات

المستردة كثير من الناس يفضل أكلها من دجاج كنتاكي ومكوناتها كالتالي:

كوب إلا ربع من الخردل المطحون (ويجب أن تكون حبوب الخردل صغيرة وليست ذات مذاق مر).

ربع كوب من الخل.

وربع كوب من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من بودرة البصل.

ملعقة صغيرة من الكركم.

كذلك ربع ملعقة صغيرة من الملح.

وأيضا ربع ملعقة صغيرة من السكر.

رشة من جنزبيل.

أولا نقوم بتقليب جميع المكونات مع بعضها البعض.

ثم نقوم بعد ذلك بعد خلطهم جيدا بضربهم في الخلاط أو بالهاند بلندر ويكون بعد ذلك جاهز للإستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة التحضير