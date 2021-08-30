تفتيح البشرة طبيعيا بمكون واحد فقط بالمنزل

يبحث الكثيرون دوما عن طرق تفتيح البشرة وخاصة البقع الداكنة بالبشرة، واسمرار البشرة نتيجة التعرض لأشعة الشمس المباشرة.وهناك البشرة سريعة التأكسد، والتي تصبح بلون أغمق سريعا، بشكل أسرع من البشرة العادية. وتلك البشرة التي تحتاج إلى المتابعة والاهتمام بشكل مستمر .ذلك بخلاف طرق تفتيح البشرة للحصول على درجة فاتحة بثلاث درجات أكثر، ودائما ما يكون هناك ضرورة للاهتمام بالبشرة للحصول على النتيجة المرغوب فيها في التفتيح وذلك للاستمرار والحصول على نتيجة جيدة . وعادة ما تسبب كريمات التفتيح أضرار جانبية كبيرة في البشرة. لذا يلجئ الكثيرون إلى الطرق الطبيعية والمنزلية الآمنة من أجل الحصول على تفتيح متوازن وآمن. دون أي أضرار في البشرة وخاصة بالوجه.

طرق تفتيح البشرة في المنزل بمكونات طبيعية

يمكن الحصول على بشرة أفتح درجة من أول أسبوع لاستخدام تلك الوصفة الطبيعية، وأيضا للتخلص من مشاكل أكسدة البشرة. يجب استخدام فيتامين سي لأكسدة البشرة ليلا على الدوام. ويجب التأكد من البقاء في الظلام ليلا، لضمان عدم تفاعل البشرة مع أي ضوء. حتى لا تتعرض البشرة للاسمرار مرة أخرى مع تفتيح البشرة.واليوم نعتمد على وصفة طبيعية للغاية وآمنه تعتمد على مكون واحد رئيسي وهو الصبار . أو جل الصبار وهو مكون هام جدا للبشرة يعمل على تفتيحها. ويقوم بتزويدها بفيتامين e ، وهو هام للبشرة بشكل كبير. بخلاف مضادات الأكسدة، والتي هي العامل الأساسي والضروري من أجل منع تعرض البشرة للاسمرار مرة أخرى فور التعرض لأشعة الشمس.

جل الصبار لتفتيح الوجه بشكل فوري

يمكن الحصول على جل الصبار بالعديد من الطرق، حيث يمكن جمعه من أوراق الصبار مباشرة عن طريق قطعها نصفين. أو يمكن شراءه على الفور من محلات العطارة أو بائعي الأزهار، واستخدامه فور شرائه.كل ما علينا فعله هو إحضار ملعقة كبيرة من جل الصبار ومزجها، بملعقة صغيرة من السكر البني. ووضع الخليط بالكامل على البشرة ،سواء على الوجه او الرقبة أو أي منطقة داكنة بالبشرة والجسم ونريد تفتيحها. نقوم بترك طبقه خفيفة من الخليط على البشرة لمدة 15 دقيقة ثم نقوم بفركه بشكل دائري وهادئ وشطف البشرة بالماء البارد.