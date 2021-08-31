ماسكات القرنفل السحرية لتغطية الشيب المبكر والقضاء على الشعر الأبيض للأبد بشكل نهائي

ينزعج الرجال والنساء عند ظهور الشعر الأبيض بالرأس، وبالأخص عند ظهوره في عمر الشباب، والذي يطلق عليه اسم الشيب المبكر، حيث يعد الشيب من أكبر المشاكل التي يعاني منها العديد من الأشخاص ومختلف الأعمار، ويبحثون عن طرق للتخلص منه مثل الصبغات وغيرها، ولكنها حلول مؤقتة ولا تجدي نفعاً، وبالإضافة إلى ذلك تلحق الضرر بالشعر وصحته، ولذلك نقدم لكم اليوم ماسكات القرنفل للقضاء على الشعر الأبيض نهائياً، فقد أثبتت التجارب والأبحاث نجاح الوصفات الطبيعية في حل المشكلات الجمالية، وتتميز أيضاً بأنها غير مكلفة أبداً. ماسك القرنفل لتغطية الشيب المبكر ماسك القرنفل لتغطية الشيب المبكر المكونات: 4 ملعقة من نبات المرمرية.

ملعقة صغيرة الحجم من القرنفل.

كوب كبير من الماء.

كوب كبير من الشاي المغلي.

2 ملعقة كبيرة من الحناء. طريقة تطبيق الماسك: نقوم بطحن نبات المرمرية مع القرنفل بشكل جيد.

ثم نحضر وعاء كبير ونضع به الماء على النار الهادئة.

ثم نضيف خليط المرمرية والقرنفل إلى الماء، ونقلب المكونات مع بعضها.

ونتركها على النار الهادئة لمدة 10 دقائق، ثم نرفعه جانباً ونتركه حتى يبرد.

في وعاء آخر نقوم بوضع الشاي المغلي مع معلقتين الحناء، ونقلب بشكل جيد حتى تذوب المكونات.

وبعد ذلك نقوم بإضافة خليط الشاي إلى خليط القرنفل، ونحرك المكونات جيداً حتى تتماسك.

نقوم بتوزيع هذا الخليط على الشعر كله بداية من الجذور إلى الأطراف.

نتركه لمدة 30 دقيقة على الأقل، ثم نقوم بغسل الشعر بشكل جيد بالماء والشامبو. ماسك القرنفل للقضاء على الشعر الأبيض ماسك القرنفل للقضاء على الشعر الأبيض المكونات: نصف كوب من زيت السمسم.

نصف كوب من زيت الخردل.

2 ملعقة من زيت الزيتون.

ربع كوب من زيت القرنفل.

كريم مرطب. طريقة التطبيق: في بولة نقوم بمزج كلاً من زيت الخردل مع زيت السمسم بشكل جيد.

ثم نقوم بإضافة زيت الزيتون والقرنفل ونقلب بشكل جيد.

ونضيف إلى هذا الخليط كمية مناسبة من الكريم المرطب.

نخلط حتى نحصل على خليط نقوم بتوزيعه على الشعر وندلك فروة الرأس جيداً.

ونتركه حتى تجف الزيوت تماماً.

ونغسل الشعر بعد ذلك بالماء والشامبو جيداً، وتكرر مرة كل أسبوع. الوسوم

ينزعج الرجال والنساء عند ظهور الشعر الأبيض بالرأس، وبالأخص عند ظهوره في عمر الشباب، والذي يطلق عليه اسم الشيب المبكر، حيث يعد الشيب من أكبر المشاكل التي يعاني منها العديد من الأشخاص ومختلف الأعمار، ويبحثون عن طرق للتخلص منه مثل الصبغات وغيرها، ولكنها حلول مؤقتة ولا تجدي نفعاً، وبالإضافة إلى ذلك تلحق الضرر بالشعر وصحته، ولذلك نقدم لكم اليوم ماسكات القرنفل للقضاء على الشعر الأبيض نهائياً، فقد أثبتت التجارب والأبحاث نجاح الوصفات الطبيعية في حل المشكلات الجمالية، وتتميز أيضاً بأنها غير مكلفة أبداً. ماسك القرنفل لتغطية الشيب المبكر ماسك القرنفل لتغطية الشيب المبكر المكونات: 4 ملعقة من نبات المرمرية.

ملعقة صغيرة الحجم من القرنفل.

كوب كبير من الماء.

كوب كبير من الشاي المغلي.

2 ملعقة كبيرة من الحناء. طريقة تطبيق الماسك: نقوم بطحن نبات المرمرية مع القرنفل بشكل جيد.

ثم نحضر وعاء كبير ونضع به الماء على النار الهادئة.

ثم نضيف خليط المرمرية والقرنفل إلى الماء، ونقلب المكونات مع بعضها.

ونتركها على النار الهادئة لمدة 10 دقائق، ثم نرفعه جانباً ونتركه حتى يبرد.

في وعاء آخر نقوم بوضع الشاي المغلي مع معلقتين الحناء، ونقلب بشكل جيد حتى تذوب المكونات.

وبعد ذلك نقوم بإضافة خليط الشاي إلى خليط القرنفل، ونحرك المكونات جيداً حتى تتماسك.

نقوم بتوزيع هذا الخليط على الشعر كله بداية من الجذور إلى الأطراف.

نتركه لمدة 30 دقيقة على الأقل، ثم نقوم بغسل الشعر بشكل جيد بالماء والشامبو. ماسك القرنفل للقضاء على الشعر الأبيض ماسك القرنفل للقضاء على الشعر الأبيض المكونات: نصف كوب من زيت السمسم.

نصف كوب من زيت الخردل.

2 ملعقة من زيت الزيتون.

ربع كوب من زيت القرنفل.

كريم مرطب. طريقة التطبيق: في بولة نقوم بمزج كلاً من زيت الخردل مع زيت السمسم بشكل جيد.

ثم نقوم بإضافة زيت الزيتون والقرنفل ونقلب بشكل جيد.

ونضيف إلى هذا الخليط كمية مناسبة من الكريم المرطب.

نخلط حتى نحصل على خليط نقوم بتوزيعه على الشعر وندلك فروة الرأس جيداً.

ونتركه حتى تجف الزيوت تماماً.

ونغسل الشعر بعد ذلك بالماء والشامبو جيداً، وتكرر مرة كل أسبوع.

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