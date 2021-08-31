صينية شاورما دجاج بالفرن مع البطاطس والجبن مثل المطاعم سهلة بالخطوات

صينية شاورما دجاج بالفرن ، أكثر الأكلات شهرة في المطبخ العربي، وهي مرتبطة بوجبات الغداء كوجبة رئيسة، كما يمكنك طهيها واستكمال مائدتك بها في العزومات والمناسبات أيضًا، ولها العديد من الطرق لطهيها، ولكن أشهرها على الإطلاق هي؛ طريقة عمل سندوتشات الشاورما السوري الأصلية، مع الثومية وهي الإضافة الملهمة التي يتم وضعها، في ساندوتش الشاورما السوري، لتمنحه مذاقًا خاصًا يضيف إلى الدجاج نكهة جديدة. ولابد أن نعلم بأن الشاورما تتكون من الدجاج، أو اللحم مع تتبيلة الشاورما الغنية، ويتم وضعها داخل الخبز سواء خبز تورتيلا، أو حتى داخل الكريب وعمل كريب الشاورما، بالدجاج أو اللحم. ولكن من الأفضل إذا لم تكن تحمل ساندوتش الشاورما إلى العمل، وسوف تتناوله مع أفراد أسرتك في المنزل، يفضل أن تقوم بعمل الشاورما في صينية، وأفضل طريقة لها هي صينية شاورما دجاج بالفرن.

للشاورما العديد من الطرق لإعدادها وتحضيرها، تختلف باختلاف الشيف الذي تفضلين طهيه ووصفاته، كما تختلف باختلاف المثادير والمكونات وطريقة التحضير نفسها مثل؛ طريقة عمل صينية الشاورما بالفرن، و طريقة عمل صينية شاورما الدجاج بالبطاطس، وكذلك طريقة عمل شاورما الدجاج مثل المطاعم، طريقة شاورما دجاج بالتورتيلا، وصينية شاورما بالطحينه، وصينية الشاورما بالزبادي. وإذا أردت تنفيذ طريقة عمل شاورما الدجاج في البيت، يمكنك اتباع طريقة أي شيف مفضل لك مثل؛ شاورما بالفرن منال العالم، أو صينية شاورما أفنان الجوهر، وطريقة شاورما دجاج بالمكسرات، وأيضًا طريقة عمل شاورما البيك، جربي كل الطرق ولا تترددي في الاستمتاع بوجبة متكاملة، ونظيفة وشهية مثل المطاعم.

كيلو جرام من الدجاج مقطع إلى مكعبات أو شرائح.

3 حبات فلفل رومي ألوان (أحمر، وأخضر، وأصفر).

ثلاث حبات خيار مخلل، وقطعيها إلى شرائح.

حبتان بطاطس مقلية.

حبة بصل متوسطة مقطعة إلى شرائح.

كوب جبن سائل، ويمكنك عمل جبن كريمي كيري للسندوتشات في المنزل، واستخدامه في الوصفة الحالية، وتوفير نفقاتك.

للسندوتشات في المنزل، واستخدامه في الوصفة الحالية، وتوفير نفقاتك. ½ كوب جبنة موزاريللا في المنزل مبشورة.

مبشورة. ثلاث ملاعق مايونيز.

رشة بهارات مشكلة من العطارة.

ملعقة صغيرة بهارات شاوورما جاهزة.

½ ملعقة صغيرة ملح ناعم.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أبيض.

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.