السؤال اللي بنسأله لنفسنا يوميا تقريبا اول ما نفتح الدولاب “هلبس ايه النهاردة” والحقيقة ان الدولاب بيكون مليان هدوم ، ولكن الفكرة انك بتبقي زهقتي منه وعايزة حاجة مختلفة ، عشان كده النهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم افضل نصايح موضة تجددي بيهم ستايلك.

نصايح موضة تجددي بيهم ستايلك:

1- حسني عادات الشوبينج عندك:

الهدوم الكتير في الدولاب مش ميزة ، لكن المهم انه يكون موجود القطع اللي انتي بتحبيها ، ده هيخلي تنسيقها اسهل بكتير ، حاولي لما تنزلي تعملي شوبينج المرة الجاية انك تركزي على القطع اللي انتي بتحبيها وبتشوفي شكلك حلو فيها ، واتخلصي من القطع اللي مش بتلبسيها.

2- جربي الوان جديدة:

كتير من البنات بيخافوا يجربوا الوان جديدة ويعملوا لوك مختلف ، احنا بننصحك انك تحاولي تجربي الوان جديدة ، اشتري قطعة واحدة بلون ملبستيهوش قبل كده ، ونسقي معاه قطعة بلون محايد عشان توازني اللوك.

3- جربي الرسومات والتصاميم:

شنطة الايد والشوز والحزام اللي شبه بعض مابقاش موضة دلوقتي ، الموضة دلوقتي هي الانماط المختلفة والجريئة ، ممكن تنسقي طبعات وخامات مختلفة ، وابدأي الاول بالرسومات المحايدة زي النقط او المخطط ، وبعد كده تقدري تنسقي رسومات وتصاميم وخامات اجرأ.

4- استخدمي حزام:

الجزام بيعمل توازن وتناسب في مظهرك ، ومع القطع اللي عادة بتحسي ان شكلها مش حلو مع بعض ، على سبيل المثال ، جيبة قصيرة مع سويتر كشمير غالبا مش من القطع اللي ممكن تبقى حوة مع بعض ، ولكن مع الحزام هيخليها متناسقة وشكلها حلو.

5- طريقة تنسيق التوب الكات:

التوب الكات او اللي من غير اكمام كتير من البنات بيخافوا منه لانهم مش بيعرفوا ينسقوه بشكل صح ، عشان كده هنقولك شوية نصايح هتطلعك بلوك حلو مع التوب الكات.

– امزجي درجات الالوان الباستيل مع الالوان الغامقة.

– خلي التوب الكات انيق اكتر باضافات زي لبس الساعة, الاسورة, وغيرها من الاكسسوارات اللي هتضيف للوك بتاعك.

– لو بتعاني من اي مشاكل في بشرتك زي اسمرار تحت الابطين عالجيها عشان تحسي بثقة وانتي لابسة التوب.

– البسي خامات تسمح بمرور الهوا وتخلي بشرتك تتنفس.

6- اعملي تغيير مع المواسم:

اتجنبي الالتزام بنفس الستايل طول السنة ، هنقولك نصايح تغيري بيها دولابك بشكل مثالي حسب المواسم.

الصيف: البسي الحاجات المريحة اللي تخليكي تتحركي بحرية ، واختاري الالوان الفاتحة ، واعتمدي على الخامات اللي تسمح بمرور الهوا للتخلص من العرق ، حتى لو لابسة توب كات كمان امشي على النصيحة دي.

الشتا: البسي ملابس داخلية مصنوعة من اقمشة تسمح لبشرتك تتنفس للتخلص من العرق ، البسي دايما طبقات خارجية سواء جاكيت او بالطو تكون عازلة عشان تحمي نفسك من المطر ، استخدمي قبعات ملونة بخامة الصوف عشان تحمي راسك وودنك من البرد.

7- اختيار الملابس الرياضية:

اختاري الملابس الرياضية المصنوعة من الاقمشة المضادة للعرق ، الملابس الرياضية هي مرتبطة اكتر بصحتك اكتر من انها ليها علاقة بالموضة ، الاولوية هي حماية بشرتك اثناء التمرين.

– اشتري تيشرتات وبنطلونات قطن تمتص العرق بسهولة ، واغسلي الملابس بعد كل تمرين عشان تتخلصي من العرق.

– في بعض الاقمشة الصناعية اللي ممكن تسمح لبشرتك تتنفس وارخص من القطن ، دوري على الاقمشة اللي داخل فيها مادة البولي بروبيلين واشتريها ، وابعدي عن المواد الصناعية التانية اللي مش بتمتص العرق.

– اتجنبي كل الملابس المصنوعة من المطاط او من مواد اساسها بلاستيك لانها بتمنع العرق من التبخر ، وده هيخلي حرارة جسمك مرتفعة جدا اثناء التمرين.

8- اختاري المقاس المناسب:

اختاري دايما المقاس المناسب ليكي ، وحتى لو هتجيبي حاجة بستايل oversized عشان مرحية وعملية ، مش شرط ابدا يبقى باين مقاسها كبير زيادة عن اللزوم عليكي وتخلي اللوك بتاعك شكله مش حلو.

9- خليكي واثقة في نفسك وفي شكل جسمك:

خلي دايما عندك ثقة في نفسك وراضية عن شكل جسمك ، اختاري بس اللبس المناسب ليه اللي يظهر مميزاته اكتر ، ومتخافيش من تجربة حاجات جريئة وتعملي لوك خاص بيكي.

10- اعملي ستايل خاص بيكي:

اعملي ستايل خاص بيكي انتي وبشخصيتك ، وجربي وشوفي ايه الحلو عليكي وايه اللي ممكن تتجنبيه ، ومتستعجليش في النتيجة ، لان ده محتاج وقت ، مع الوقت والتجربة هتفهمي نفسك اكتر وهتقدري تطوري ستايلك الشخصي ، ابدأي العبي بالالوان والخامات والتصاميم المختلفة ، لحد ما توصلي للستايل اللي هتكوني راضية عنه وخاص بشخصيتك انتي.

9 حيل سريعة هتساعدك تختاري المقاس المناسب ليكي وانتي بتشتري هدوم جديدة