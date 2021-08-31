طريقة عمل خبز البيتزا: في المنزل بخطوات بسيطة للغاية2021

نقدم لكم طريقة عمل خبز البيتزا ، الذي يبحث عنه الجميع لسهولة تحضيره، ويعتبر من أجمل الاكلات التي تقدم بسهولة في كل الاوقات، ويشتهر عمل خبز البيتزا في مصر والسعودية ومعظم الدول العربية، ويتمز خبز البيتزا بالطعم الرائع والقوام الهش، ويحتوي علي جميع مكونات البيتزا داخل العجينة، ويحب تناوله الاطفال والكبار أيضا ويعد من أفضل الوجبات السريعة التي تقدم في الرحلات والمصيف، ويدخل في حشو جميع الاصناف، واليوم سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني وهذا المقال عن طريقة عمل خبز البيتزا الرهيب في المنزل بخطوات سهلة جدا وبسيطة2021.

مكونات طريقة عمل خبز البيتزا في المنزل بطعم رهيب

سوف نتعرف علي مكونات التي سوف نقوم من خلالها تحضير الخبز بمكونات سعلة وموجودة في كل منزل دون تكلفة ولا تعب وهي كما يلي:-

كوب من الدقيق.

معلقة من الخميرة.

رشه من السكر.

معلقة من البيكينج باودر.

رشه من الملح.

ماء حسب العجينة.

جبنة شيدر.

فلفل أخضر.

زيتون أسود.

مكونات التزين

جبنة او لحمة علي حسب الرغبة.

صفار بيضة.

حبة من الطماطم.

بعض الزيتون.

موتزاريلا.

معلقة من الزعتر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي أبسط طريقة لتحضير وأعداد خبز البيتزا الرهيب بخطوات سهلة جدا في المنزل بطعم خرافي ومذاق رهيب وهي كما يأتي:-

نحضر العجانة الكهربائية ثم نضع بداخلها الدقيق والملح والسكر والبيكينج باودر والخميرة ونضيف ماء ونقوم بالعجن حتي تتجانس المكونات. ثم نضيف الزيتون والفلفل الأخضر والجنبة الشيدر ونقوم بتشغيل العجانة مره اخري حتي تتجانس المكونات مع بعضهم البعض بشكل كبير. نضع العجينة في وعاء عميق ثم نغطيها ونضعها في مكان دافئ لمدة ساعة حتي تخمر بشكل جيد وكبير. نحضر العجينة ونفردها علي ونضع في المنتصف الجبنة او اللحمة علي حسب الرغبة ثم نلف العجينة مثل الرول. ثم نضعها في صينية ونقوم بدهنها بصفار البيض ثم نضع عليها الطماطم والزيتون والزعتر ثم الموتزاريلا. ثم ندخلها الفرن علي درجة حرارة 250 درجة وننتظر حتي تنضج ثم نخرجها ونقطعها وتقدم بألف هنا وشفا.

أسرار نجاح خبز البيتزا في المنزل

نقدم الان لكم بعض أسرار نجاح خبز البيتزا السهلة في التحضير والذي يحتوي علي مذاق رائع مثل اكير المطاعم وهي كالاتي:-