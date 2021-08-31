كيفية عمل الكبة بالطريقة السورية الأصلية المقرمشة في 60 دقيقة

هي من أكثر الأطباق التي قد تثير الجدل لأن بداياتها تعتبر من منطقة بلاد الشام، فيقول البعض أن أصلها آشوري فانتشرت في سوريا و دول مثل لبنان والعراق، والبعض الآخر يقول أن أصلها من مدينة حلب السورية والموصل في العراق، وأن مدينة حلب قدموا أكثر من 70 نوع من الكبة سواء بالصينية أو نيئة أو مقلية .

أما عن أصل اسمها فهو يعود إلى مفهوم الكبكبة أي تكوير الشيء ليكون شكلها اسطواني وفارغ من الداخل، وهناك العديد من الأنواع والطرق لعمل الكبة السورية ولكن سنقدم لكم كيفية عملها مقلية ولذيذة على الطريقة السورية الأصلية .

400 جرام أو 3 أكواب إلا من البرغل الناعم .

جرام أو 3 أكواب إلا من البرغل الناعم . 200 مللي أو كوب إلا ربع ماء بارد .

بصلة صغيرة مقطعة الى 4 قطع متساوية .

قشر ليمونة واحدة .

بعض أوراق النعناع الطازجة .

رشة من الملح .

رشة من الفلفل الأسود .

200 جرام من لحم الغنم .

ملعقتين زيت نباتي مع كمية زيت إضافية للقلي .

بصلتان متوسطا الحجم مفرومتين بشكل ناعم .

440 جرام لحم غنم خالي من الدهون ومفروم .

100جرام أو كوب إلا ربع من الجوز المفروم .

ربع ملعقة صغيرة فلفل أبيض .

حوالي ربع ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون .

تقربيا ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود .

وربع ملعقة صغيرة ملح .

نقوم بنقع البرغل في نصف كوب من الماء البارد لنصف ساعة .

نقوم بإضافة البصل وقشر الليمون والنعناع والملح والفلفل الأسود للبرغل ونفرمهم بمفرمة كهربائية لمرة واحدة .

وبعدها نضيف اللحم إلى الخليط ومن ثم نضيف بعض الماء لتسهيل عملية الفرم .

نقوم بفرم كل هذه المكونات مرتين في المفرمة ونقوم بعجنهم قليلا باليدين .

نقوم بتسخين الزيت في المقلاة ونضع بها البصل حتى يذبل .

ومن ثم نضيف عليه اللحم ونقوم بتسويته لمدة 5 دقائق .

بعدها نقوم بإضافة كلا من الملح والفلفل الأبيض والأسود والزنجبيل ونقلبهم لمدة دقيقة .

نبعد اللحم عن النار ونقوم بإضافة الجوز عليه مع تقليب الخليط قليلا ثم نضعه جانبا حتى يبرد .

نقوم بأخذ قطعة عجينة 30 جرام ونشاكلها على هيئة كرة .

ومن ثم نغمس السبابة (الإصبع الأول) في الماء ونصنع به حفرة صغيرة وسط قطعة العجين كروية الشكل .

ونبدأت وتكبير الحفرة قليلا مع الحذر من اختراق جدارها الخارجي .

نقوم بإحضار ملعقة من الحشوة التي سبق وجهزناها ونضعها في تلك الحفرة .

وبعدها نغلقها بالضغط على جوانبها من فوق تدريجيا حتى تغلق تماما .

نقوم بتكرار هذه العملية لبقية المكونات الجاهزة حتى تنتهي .

وبعد ذلك نقوم بقلي الكبة في الزيت النباتي مع الالتزام بغمرها كاملة بالزيت وهو ساخن جدا .

نقلبها بحذر إلى أن يصل لونها للون الذهبي المقرمش .

وأخيرا نقوم بتصفيتها في مصفاة ثم نقدمها في طبق مزين .

مقادير عمل عجينة الكبة المقلية السوريةمقادير عمل حشوة الكبة المقلية السوريةطريقة تحضير عجينة الكبة السوريةطريقة تحضير حشوة الكبة السوريةلعمل الكبة :